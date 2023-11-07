Турция готовится к "оптовой продаже" тюркских государств, - М.Казначеев

10:12 08.11.2023

ТУРЦИЯ ГОТОВИТСЯ "К ОПТОВОЙ ПРОДАЖЕ" ТЮРКСКИХ ГОСУДАРСТВ



Экономические и геополитические возможности проекта Организации сотрудничества тюркских государств (ОТГ) пока ограничены. Причин этому много: отсутствие инвестиций, конкуренция между участниками объединения и наличие альтернативных предложений у стран Центральной Азии. Турция надеется решить часть этих проблем и выставить ОТГ на аукцион. Подробнее - в материале Ia-centr.ru.

Турция готовится "к оптовой продаже" тюркских государств

В Астане 3 ноября завершился Х саммит Организации сотрудничества тюркских государств (ОТГ). Основная часть работы была посвящена обсуждению вопросов экономики, преимущественно логистики и транспорта. Также в повестке встречи были вопросы зеленой экономики, цифровых технологий, образования и культуры.



Из 12 подписанных в Астане документов наиболее значимыми являются:



· Совместный план действий ОТГ по Программе транспортной связи на 2023–2027 годы.



· Присуждение статуса финансового центра тюркского мира городу Астане.



Остальные десять документов затрагивают либо протокольную часть функционирования организации, либо низкобюджетные гуманитарные вопросы.



На самом деле значимый проект всего один - расширение Транскавказского транспортного коридора. Все остальные вопросы - преимущественно гуманитарного характера - стороны в состоянии решить достаточно быстро.



Для стран - участниц ОТГ принципиально важно найти инвестиции в расширение логистики. Без этого невозможно говорить об устойчивом росте двусторонней торговли. Сейчас именно логистика ограничивает потенциал экономического сотрудничества: грузы необходимо довезти до Каспия, перегрузить на коммерческие суда, выгрузить, да еще несколько сотен километров везти до конечных потребителей.



При этом текущий экономический кризис в основной стране-бенефициаре проекта - Турции - ограничивает экономические возможности и перспективы расширения двусторонней торговли. А потому о других масштабных трансграничных экономических проектах (кроме Транскавказского коридора) пока речи не идет.



С инициативой создания в Астане финансового центра тюркского мира та же проблема. Можно создать финансовый офшор с британским правом. Но нужно еще наполнить его "дешевыми" инвестиционными ресурсами, которых ни у Турции, ни у других стран ОТГ просто нет.



Проект создается под предполагаемый поток инвестиций из США и Британии и в меньшей степени - из стран Персидского залива.



В чистом остатке от саммита - понимание того, что этап бюрократического оформления организации завершен и необходимо переходить к масштабным многосторонним экономическим проектам. Инвестиции под эти потенциальные проекты должны дать западные страны. Поскольку у других геополитических игроков свои геополитические проекты - Экономический пояс Шелкового пути и ЕАЭС. И "вкладываться" в британо-турецкий проект Китаю и России ни к чему.



В целом Анкара воспринимается в Казахстане как прозападный игрок на постсоветском пространстве. А потому канал взаимодействия с Турцией посредством ОТГ отдельные представители новой элиты Казахстана могут считать одним из способов поддержания неформальных контактов с англосаксами.



Пару лет назад даже появилась идея создания объединенной "армии Турана". Но сразу возник вопрос: под какие стандарты вооружений и военной техники? Это могут быть либо стандарты НАТО, либо стандарты ОДКБ. В первом случае будет необходимо полное перевооружение постсоветских тюркских государств, во втором - Турции, что по определению невозможно в силу членства Турции в НАТО.



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Перевооружение же по стандартам НАТО постсоветские республики экономически не потянут, и опять мы возвращаемся к необходимости некоего внешнего спонсора для этого направления сотрудничества.



До завершения перевооружения армий под стандарты НАТО (и за счет НАТО. - Прим. Ia-centr.ru) втягиваться в конфликт Запада с Россией и Китаем ни Астана, ни Ташкент, ни Бишкек не особо желают.



И потому страны Центральной Азии сдержанно относятся к идеям форсированного военного сотрудничества с Турцией и стоящими за ней США и Британией.



Значимость ОТГ не столько военно-стратегическая, сколько информационно-политическая. Необходимо создать "картинку ухода к геополитическим оппонентам" для дальнейших переговоров с Пекином и Москвой по новым экономическим преференциям. И роль Казахстана в этом процессе значительна - традиционно Астана рассматривала себя как инициатора процесса интеграции тюркских государств. Достаточно сказать, что сама инициатива создания совета тюркских государств исходила от экс-президента Нурсултана Назарбаева в 2009 году.



Практически все межгосударственные структуры Тюркского совета созданы по инициативе и при активном участии Назарбаева. При этом постулировалось, что все эти межгосударственные структуры не предполагают политического доминирования Турции, а создавались по принципу "одна страна - один голос".



Но на практике решающую роль Турции Астана никак оспорить не сможет. Даже несмотря на тяжелый финансовый кризис, ВВП по ППС (паритет покупательной способности) Турции оценивался на 2022 год в 3,3 трлн долларов. В то время как показатели Казахстана - 600 млрд долларов по ППС. Да и в целом из совокупного ВВП (по ППС) всех стран ОТГ - 4,5 трлн долларов - доля Турции составляет две трети.



В средне- и долгосрочной перспективе ОТГ становится формой консолидации стран-участниц для более выгодного геополитического торга с Пекином и Вашингтоном. По отдельности ни одна из тюркских стран не получит тех преференций от глобальных игроков, которые можно получить всем вместе.



Однако до этого момента должна пройти "предпродажная подготовка" организации - страны должны создать реально действующий интеграционный механизм с наднациональными органами власти, решения которых обязательны для исполнения национальными правительствами.



В таком случае глобальные игроки могут заинтересоваться - просто будет выгоднее "купить оптом" весь тюркский мир, а не тратить время на двустороннюю работу с каждым участником.



Пока страны - участницы ОТГ не готовы делегировать полномочия наднациональным органам. Интеграционный процесс идет по аналогии с Евразийским экономическим союзом, создание которого вызревало на протяжении 20 лет (с 1994 по 2015 год). А дееспособных наднациональных органов власти ЕАЭС до сих пор не создано.



Максим Казначеев