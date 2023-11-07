 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Ловушка от Зеленского – ни мира, ни выборов, - Наталья Приходко
10:18 08.11.2023

Киев призвал союзников к вечной поддержке в непрекращающихся военных действиях
Наталья Приходко

украина, президент, выборы, зеленский, ермак, военное положение, мобилизация Владимир Зеленский: "Выборов не будет".
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о несвоевременности проведения выборов в условиях военного конфликта. Тогда как глава президентской администрации Андрей Ермак раскритиковал западные страны за усталость от продолжающихся боевых действий. В результате возникла своеобразная ловушка: когда не способные добиться военной победы над РФ украинские руководители предостерегают зарубежных коллег от любых мирных сценариев и планов по возможной смене власти в Киеве. Хотя на практике и сам Запад заинтересован в продолжении военных действий с Россией, поскольку их ведет не он, а Украина, оговорили эксперты.

Перед намеченным на вторник в Токио заседанием министров иностранных дел стран G7 глава МИД Японии Еко Камикава заверила, что дальнейшая поддержка Украины не пострадает из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Также она анонсировала подключение к общению с участниками заседания в онлайн-режиме украинского коллеги Дмитрия Кулебы. К слову, на днях он объявил невозможным проведение неких тайных мирных переговоров с Москвой без выполнения требований Киева о возвращении к границам 1991 года, которые изначально представлялись нереалистичными, хотя бы с учетом одобренного в 2014 году на референдуме волеизъявления жителей Крыма о вхождении в состав Российской Федерации. А потому можно было заранее предположить, что и представителей G7 глава украинской дипломатии также призовет к продолжению военного конфликта с РФ при обеспечении необходимой помощи от западных партнеров.

При этом глава офиса президента (ОП) Украины Андрей Ермак накануне в комментариях для СМИ раскритиковал зарубежных лидеров за "усталость" от продолжающегося с февраля 2022 года вооруженного противостояния. По уточнению журналистов, поводом для этого послужило высказывание премьер-министра Италии Джорджи Мелони в разговоре с российскими пранкерами Вованом и Лексусом (Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым) о том, что многие на Западе устали от украинского конфликта и вскоре поймут: нужно искать выход. Однако жалобы на "военную усталость" могут отразиться и на западных державах, и на Украине, указал Ермак. А также подчеркнул, что украинское государство "никогда не будет жить в режиме замороженного конфликта".

В свою очередь, от замораживания боевых действий предостерег и советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. По его определению, Москва использует паузу, чтобы модернизировать свою армию. "Поэтому оружие, оружие и еще раз оружие для Украины. Это единственный правильный путь", – сказал Подоляк журналистам.

На таком фоне тем более примечательным выглядело озвученное в очередном видеообращении заявление президента Украины Владимира Зеленского о недопустимости обсуждения вопросов по выборам в условиях военного времени. Сейчас все военные и гражданские властные структуры обязаны сосредоточиться на актуальных вызовах и оборонной проблематике, отметил президент. А также подчеркнул, что в подобных обстоятельствах "должны прекратиться волны с любыми вещами, которые раскалывают политически". И потому назвал абсолютно безответственным и легкомысленным подбрасывание обществу выборной тематики.

Следует отметить, что до сих пор украинский президент предпочитал довольно неопределенно оценивать перспективы будущих избирательных кампаний (парламентские выборы должны были состояться осенью этого года, а президентские – весной следующего). Так что порой из его заявлений на сей счет журналисты делали полярные выводы – о готовности или неготовности Киева к проведению новых выборов. Но теперь Владимир Зеленский однозначно исключил такую возможность.

Очевидно, на это повлияло и заявленное на прошлой неделе бывшим советником ОП Алексеем Арестовичем (внесен Росфинмониторингом в список причастных к экстремистской деятельности или терроризму) намерение участвовать в предстоящей президентской гонке. В связи с чем Арестович представил также нашумевшую предвыборную программу из 14 пунктов.

Кроме того, на днях депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко (внесен Росфинмониторингом в список причастных к экстремистской деятельности или терроризму) рассказал на местном ТВ, что президент Зеленский одобрил решение о проведении выборов главы государства 31 марта 2024 года и уже поручил их подготовку своей администрации. К такому шагу президента также подтолкнуло соображение о том, что в противном случае он рискует утратить легитимный статус, особенно на фоне предстоящих президентских выборов в России в марте следующего года, пояснил Гончаренко.

Но теперь после соответствующего опровержения Зеленского стало ясно: киевские власти не намерены проводить выборы, пока продолжается военный конфликт, и в то же время не собираются соглашаться на такое его урегулирование, которое не подразумевало бы победы украинской стороны, хотя с учетом безуспешного контрнаступения Вооруженных сил Украины (ВСУ) подобный поворот представляется все более недостижимым. Таким образом, вырисовывается своеобразная ловушка: когда украинские руководители требуют от зарубежных коллег все большей помощи и одновременно предостерегают их от любых мирных сценариев и планов по возможной смене власти в Киеве.

Впрочем, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко заметил "НГ", что не видит тут никакого подспудного конфликта с западным руководством. "Пока Киев продолжает боевые действия с Россией, Запад будет его поддерживать. Ведь это Украина воюет, а не западные страны", – констатировал Ищенко. А что до выборов, продолжил он, то их в период военного положения по закону проводить нельзя.

Кстати, в Верховную раду направлен законопроект, предусматривающий продление военного положения до середины февраля. Его утверждение будет означать, что и в марте 2024 года выборы уже не состоятся. Хотя если с середины февраля военное положение отменят, то новую избирательную кампанию можно будет провести в мае, допустил президент Центра системного анализа и прогнозирования. Комментируя реалистичность отмены военного положения, аналитик уточнил, что после поражения украинской стороны в военном конфликте станут возможными и последующие выборы, и приход к власти новых руководителей.

Напомним, на днях депутат ВР от партии "Голос" Ярослав Железняк сообщил, что в ближайшее время президент внесет в парламент законы о продлении действия военного положения и всеобщей мобилизации. И предположил, что скорее всего соответствующие сроки вновь будут продлены на 90 дней – с 15 ноября 2023 года до середины февраля 2024-го. Голосование в Верховной раде, по словам Железняка, планируется провести на текущей неделе.

7.11.23

Источник - НГ
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