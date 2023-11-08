Путин углядел "блестящее будущее" отношений с Казахстаном и обещает казахам соорудить АЭС

10:21 08.11.2023

Путин указал на готовность "Росатома" разработать проект АЭС для Казахстана



Президент России Владимир Путин заявил, что российская корпорация "Росатом" готова разработать проект атомной электростанции (АЭС) для Казахстана. Соответствующее заявление он сделал в интервью газете "Казахстанская правда", опубликованном 8 ноября на сайте Кремля.



"Как известно, руководство Республики Казахстан рассматривает вопрос строительства АЭС на своей территории. Если решение о реализации этого проекта будет принято, госкорпорация "Росатом" готова разработать соответствующий проект с использованием самых передовых технологий, с соблюдением высочайших экологических требований и норм безопасности", - сказал российский лидер.



Также Путин отметил, что строительство АЭС на территории Казахстана увеличит "энергообеспеченность экономики" страны, а также создаст "мощный импульс" для всего социально-экономического развития республики.



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Ранее, 3 ноября, сообщалось, что специалисты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), работавшие в октябре в Казахстане, одобрили площадку для строительства АЭС в республике. Они оценили как пригодную для строительства атомной станции площадку на территории села Улькен на юге страны.



Кроме того, 7 сентября в МИД Казахстана сообщили, что агентство оказывает руководству республики консультационную поддержку в связи с планами строительства атомной электростанции.



В сентябре президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев также предлагал вынести на национальный референдум вопрос строительства АЭС в стране.



Тогда эксперт Финансового университета и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал "Известиям", что тема возведения АЭС обсуждается в республике давно, и, учитывая рост потребления энергии, Казахстану нужна она.



Однако в общественном мнении есть очень большие опасения по поводу любых ядерных объектов, поэтому президент страны предложил вынести данный вопрос на референдум. Ожидается, что дата проведения референдума будет объявлена после консультаций с обществом.



О том, что в стране задумались о строительстве АЭС, замминистра энергетики Казахстана Жандос Нурмаганбетов сообщил еще 5 августа 2022 года.



8 ноября 2023,