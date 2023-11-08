В Луганске убит бандеровскими агентами депутат Народного совета ЛНР полковник Михаил Филипоненко

10:54 08.11.2023

8 ноября 2023, 10:11



В Луганске погиб депутат Народного совета Луганской Народной Республики (ЛНР) Михаил Филипоненко. Об этом в среду, 8 ноября, сообщил депутат Народного совета ЛНР Юрий Юров в своем Telegram-канале.



"[...] в Луганске трагически погиб наш коллега, депутат Народного совета ЛНР, бывший глава СЦКК (Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня) ЛНР, бывший начальник управления Народной милиции ЛНР, человек, стоявший у истоков создания Народного ополчения республики, полковник Михаил Юрьевич Филипоненко", - написал он.



Депутат отметил, что в феврале 2022 года на Филипоненко уже было совершено покушение. Возле здания представительства ЛНР в СЦКК взорвали его машину, пострадал водитель, добавил он.



