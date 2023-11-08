 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Луганске убит бандеровскими агентами депутат Народного совета ЛНР полковник Михаил Филипоненко
10:54 08.11.2023

8 ноября 2023, 10:11

В Луганске погиб депутат Народного совета Луганской Народной Республики (ЛНР) Михаил Филипоненко. Об этом в среду, 8 ноября, сообщил депутат Народного совета ЛНР Юрий Юров в своем Telegram-канале.

"[...] в Луганске трагически погиб наш коллега, депутат Народного совета ЛНР, бывший глава СЦКК (Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня) ЛНР, бывший начальник управления Народной милиции ЛНР, человек, стоявший у истоков создания Народного ополчения республики, полковник Михаил Юрьевич Филипоненко", - написал он.

Депутат отметил, что в феврале 2022 года на Филипоненко уже было совершено покушение. Возле здания представительства ЛНР в СЦКК взорвали его машину, пострадал водитель, добавил он.



Кроме того, в Telegram-канале "ЛуганскИнформЦентр Z" указали, что в машине депутата сработало взрывное устройство, в результате чего он получил не совместимое с жизнью ранение.

Источник "Известий" подтвердил гибель Филипоненко.

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Депутат Народного совета ЛНР Михаил Филипоненко, ранее руководивший управлением народной милиции ЛНР, погиб в результате подрыва автомобиля в Луганске, сообщил сын погибшего Иван Филипоненко.
Иван Филипоненко сообщил, что взрывное устройство сработало в автомобиле его отца. В результате депутат Народного совета ЛНР "получил ранения, несовместимые с жизнью", передает "Луганский информационный центр".

Источник - Известия
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