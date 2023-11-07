Чмошного певуна Окапова заставили вернуть орден "Курмет". Казминкульт несет околесицу

10:57 08.11.2023

Али Окапов вернул орден "Құрмет"? Ответ министра



Министр культуры и информации Аида Балаева прокомментировала ситуацию c казахстанским исполнителем Али Окаповым, который после критики в соцсетях отказался от присужденного ему ордена "Құрмет", передает Tengri Life.



В кулуарах Мажилиса журналисты поинтересовались у министра Балаевой, как разрешилась ситуация вокруг певца.







"Очень настораживает, что в последнее время действительно общество в социальных сетях все отрицает и все хочет "отменить" (имеется в виду культура отмены, или cancel culture. - Прим.), это ни к чему хорошему не приведет. Фактически все стали экспертами во всех направлениях. Очень важно, чтобы каждый эксперт комментировал по своему направлению и это было квалифицированное профессиональное мнение. И конечно, я считаю, что такая постановка вопроса - зачем дали, почему дали (неверна. - Прим.)", - заявила министр, отвечая на вопросы журналистов.



По словам министра, певец эмоционально воспринял давление со стороны общественности.



"Это решение принимается не одним министерством, вы знаете, есть механизм представления. Отдельная комиссия рассматривает и присуждает. И очень важно, что все мы, казахстанцы, вносим свой вклад в развитие государства. И государство ценит любой труд. И очень важно, чтобы мы всегда поощряли и стимулировали наших граждан. И почему-то, интересно, у этих "экспертов" в кавычках не было вопросов, почему дали очень много наград нашим учителям, врачам, труженикам заводов и фабрик. Почему бы не рассказать историю их успеха. Это, наверное, важно было бы, да? Показать героев, которые вносят свой огромный вклад в развитие нашей страны. А государство всегда будет ценить труд каждого человека", - пояснила министр.



Журналисты также поинтересовались, вернул ли певец орден "Құрмет" и другие награды.



"Нет, нельзя возвращать, и это неправильно. Это нехороший прецедент. Али Окапов, конечно, эмоционально отреагировал на тот хейт, который был в социальных сетях. Удивительно, что у нас сейчас очень много стало экспертов по всем вопросам. Практически комментируют все подряд, но так нельзя делать. Поэтому, конечно, с Али Окаповым состоялся разговор, он, как творческий человек, очень эмоционально воспринял, сейчас успокоился. Я думаю, что вопрос так не стоит", - ответила министр.



Напомним, в октябре певцу Али Окапову присудили орден "Құрмет". В социальных сетях новость вызвала споры среди казахстанцев, одни обвинили Окапова в том, что он "не заслужил" и "ничего для страны не сделал", другие встали на защиту певца. На волне критических замечаний Али Окапов записал видео, в котором заявил, что вернет орден и отказывается от всех премий.