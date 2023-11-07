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|Новый посол Узбекистана в Польше Амирсаид Агзамходжаев прибыл в Варшаву
11:00 08.11.2023
Вновь назначенный посол Узбекистана в Польше Амирсаид Агзамходжаев прибыл в Варшаву. С 2020 года он был консулом Генерального консульства Узбекистана в Стамбуле (Турция).
Амирсаид Агзамходжаев, вновь назначенный посол Узбекистана в Польше, прибыл в Варшаву, сообщает ИА "Дуне".
Родился в 1985 году в Ташкенте. Окончил Ташкентский государственный университет мировых языков.
До этого Амирсаид Агзамходжаев работал в Консульско-правовом департаменте МИД, консулом Генерального консульства Узбекистана в городе Стамбуле, которое возглавил в 2020 году.
На этом посту он сменил Бахрома Бабаева, который с 2015 года возглавлял дипломатическую миссию в качестве временного поверенного в делах Узбекистана в Польше и с мая 2019 года - в качестве посла.