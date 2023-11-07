Новый посол Узбекистана в Польше Амирсаид Агзамходжаев прибыл в Варшаву

11:00 08.11.2023

Вновь назначенный посол Узбекистана в Польше Амирсаид Агзамходжаев прибыл в Варшаву. С 2020 года он был консулом Генерального консульства Узбекистана в Стамбуле (Турция).



Амирсаид Агзамходжаев, вновь назначенный посол Узбекистана в Польше, прибыл в Варшаву, сообщает ИА "Дуне".



