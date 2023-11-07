Таджикская модель Сабрина Зухурова стала лучшей на азиатской неделе моды в Японии

11:03 08.11.2023

Таджикская модель стала лучшей на азиатской неделе моды в Японии



Манзума Фируз, Asia-Plus



Сабрина Зухурова получила приглашение на New York Fashion Week



