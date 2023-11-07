|Таджикская модель Сабрина Зухурова стала лучшей на азиатской неделе моды в Японии
11:03 08.11.2023
Таджикская модель стала лучшей на азиатской неделе моды в Японии
Манзума Фируз, Asia-Plus
Сабрина Зухурова получила приглашение на New York Fashion Week
Сабрина Зухурова - модель из Таджикистана, которая учувствовала в Неделе моды Asian Fashion Week в Японии заняла первое место и получила приглашение на New York Fashion Week.
Сабрина - единственная девушка, которая получила приглашение на New York Fashion Week: она пройдет в сентябре следующего года.
Еще три девушки получили приглашения на недели моды в Париже, и три - в Дубай, рассказала сама модель "Азия-Плюс".
Она сообщила, что очень рада, что из 40 девочек получила путевку на праздник моды в Нью-Йорк только она одна.
"Я очень счастлива, так как я с детства мечтала попасть на конкурсы такого уровня. Я благодарна всем, кто меня поддерживал и верил в меня", - сказала Сабрина.
27 октября в Японии начался первый день Недели моды Asian Fashion Week, в котором участвовали девушки из 40 страна мира, в том числе Сабрина Зухурова из Таджикистана.
Неделю моды в Японии считают глобальным феноменом моды, который демонстрирует последние тенденции и дизайны как японских, так и международных дизайнеров.
Первые 2 дня Asian Fashion Week прошли в Токио, 4 дня - в Сеуле (Южная Корея) и последние финальные дни - во Вьетнаме.
В рамках азиатской недели показ национальных костюмов не был предусмотрен, и модели выходили на подиум только в костюмах от зарубежных дизайнеров.
Модель также сообщила, что ранее получила приглашение на Paris Fashion Week, но по ряду причин не смогла участвовать.
Сабрина Зухурова в мае представила Таджикистан на модном показе в Корее и вошла в топ лучших моделей. По итогам именно этого конкурса Сабрина в числе 5 девушек получила приглашение в Париж.