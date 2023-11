Дядя Сэм разучился делать оружие? - В.Прохватилов

11:09 08.11.2023

07.11.2023 | ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ



В американском ВПК нарастают проблемы, накопившиеся за годы "олигополической оптимизации"



Британский журнал The Economist опубликовал редакционную статью "Can America’s weapons-makers adapt to 21st-century warfare?" (Смогут ли американские производители оружия адаптироваться к условиям войны XXI века?).



Ответ на вопрос дается уже в подзаголовке: "Вооружение дяди Сэма уже не то, что было раньше". Однако прибыли малочисленной группы основных подрядчиков, работающих напрямую с министерством обороны, остаются на недосягаемой для гражданских отраслей высоте, отмечает издание.



В последнем оборонном бюджете США предусмотрено $170 млрд на закупки и $145 млрд на НИОКР. Большая часть этих средств достанется шестерке основных подрядчиков Пентагона (Lockheed Martin, Northrop Grumman, Raytheon, General Dynamics, Boeing и BAE Systems). Все остальные являются субподрядчиками. Отсутствие конкуренции на внутреннем рынке крайне плохо влияет на качество производимой продукции, ведет к увеличению сроков ее поставок и росту стоимости.



Деградация отрасли была, как ни странно, спущена сверху. "На встрече в 1993 году, которую прозвали "последним ужином", Уильям Перри, в то время заместитель министра обороны президента Билла Клинтона, заявил руководителям отрасли, что избыточные мощности больше не уместны и что необходима консолидация. Ряды крупных поставщиков поредели с более чем 50 (в Америке 1950-х годов) до шести. Число поставщиков спутников сократилось с восьми до четырех, самолетов – с восьми до трех, тактических ракет – с тринадцати до трех", – пишет The Economist.



В период с 2000 по 2019 год оборонные подрядчики демонстрировали лучшие результаты, чем гражданские, по таким показателям, как доходность акций, доходность активов и доходность капитала. Совокупный доход акционеров, включая дивиденды таких компаний, как General Dynamics, Lockheed Martin и Northrop Grumman, вырос после начала военной операции России на Украине в феврале 2022 года и нападения ХАМАС на Израиль 7 октября.



"Этой "уютной" олигополии сегодня брошен вызов по двум фронтам. Один из них - технологический. Как показывают танковые сражения на украинских равнинах и на улицах Газы, "металл на земле" по-прежнему важен. Как и ракеты, артиллерийские снаряды и истребители. Но оба конфликта также показывают, что в современном бою все большее значение приобретают более компактные и простые тактические аппараты, а также средства связи, датчики, программное обеспечение и данные. Вторая проблема заключается в стремлении Пентагона извлечь из военно-промышленного комплекса большую выгоду для себя", – отмечает The Economist.



Все это подрывает конкурентоспособность гигантов американской оборонки. Современные военные инновации, как, например, заявленный недавно Пентагоном проект "Репликатор", ставящий целью наладить массовое производство недорогих дронов, требует гибкого проектирования, к которому оборонные гиганты не готовы.



В последние годы доходы лидеров американского ВПК растут медленнее, чем их расходы, но этим гигантам (и их инвесторам) нравится нынешняя ситуация, так как Пентагон компенсирует им возросшие расходы на НИОКР, а также добавляет 10-15% сверху. Такой подход "затраты плюс" (cost plus) избавляет оборонные компании от необходимости направлять большие объемы собственных средств в рискованные проекты, что обеспечивает безопасность бизнеса, но снижает стимул к выполнению работ в срок и в рамках бюджета. "Проект по созданию истребителя F-35, на который за последние три года пришлось более четверти доходов Lockheed, начал реализовываться в 1990-х годах. Он запаздывает примерно на десять лет и обойдется американским налогоплательщикам в сумму до 2 триллионов долларов за весь срок службы самолета.



Отметим, что Пентагон ничуть не беспокоится неспособностью корпорации Lockheed Martin устранить многочисленные конструктивные дефекты F-35, уже ставшие притчей во языцех. Компания Lockheed Martin не устранила в машине 871 дефект, который был обнаружен ранее, сообщает Bloomberg. По данным агентства, ряд неисправностей относятся к "категории 1", что ставит под угрозу безопасность пилота. Тем не менее концерн продолжает изготавливать бракованные истребители, программа их производства поддерживается в Пентагоне, в конгрессе и Госдепе.



Сосредоточение военных заказов в руках ограниченного числа монополистов привело к тому, что за последние десятилетия съежился человеческий и географический ареал американского ВПК. С 1979 года военно-промышленный сектор США потерял 7,1 миллиона человек, или 36 процентов рабочей силы отрасли. Более трех четвертей стоимости основных контрактов Пентагона приходится на фирмы всего в 15 штатах.



Проблемы в американской оборонке настолько серьезны, что Национальная оборонно-промышленная ассоциация США (NDIA) в докладе от 2 февраля 2022 года впервые за последние годы поставила неудовлетворительную оценку всему американскому ВПК.



NDIA оценивает военно-промышленную базу США по восьми категориям, по каждой из которых выставляются оценки от 0 до 100. Оценка ниже 70 считается провалом. На данный момент общая оценка американской оборонной промышленности упала до 69.



Хуже всего обстоят дела в категории производственных мощностей и готовности компаний к быстрому росту. В 2019 году NDIA присвоила этой категории 80 баллов. В 2020 году оценка снизилась до 52 баллов, в начале 2021 года – до "критически недостаточных" 48 баллов, а по итогам 2021 года – до 20 баллов.



В довершение всего воруют в Пентагоне так мощно, что даже сами не знают, сколько украли. Министерство обороны США провалило свой пятый в истории аудит, не сумев учесть более половины своих активов. После того как 1600 аудиторов проверили активы Пентагона на сумму 3,5 трлн долларов и обязательства на 3,7 трлн, аудиторы обнаружили, что министерство не может учесть около 61% своих активов. Главный контролер Пентагона Майк МакКорд заявил журналистам: "Я бы не сказал, что мы провалились. Процесс важен для нас, и он помогает нам становиться лучше. Это не заставляет нас выздоравливать так быстро, как мы хотим".



Если исчезновение в серых схемах Пентагона почти восьми триллионов долларов названо выздоровлением и никто за это не наказан, то Америка, похоже, реально больна.



Неспособность американского ВПК адаптироваться к требованиям современности отмечает не только ротшильдовский The Economist, но и французский военный эксперт Рено Белле, который указывает, что ведущиеся исследования и разработки направлены не на рост военного потенциала, а скорее на то, чтобы "поддерживать существующую бизнес-модель оборонной промышленности".



Это тем более пагубно для пока еще ведущей военной державы, что военный конфликт на Украине опроверг военную доктрину США. The Wall Street Journal пишет: "С появлением в воздухе вдоль линии фронта тысяч украинских и российских беспилотников изменилась сама природа конфликта. Дроны – лишь один из элементов перемен. Новые интегрированные системы управления сделали наведение на цель практически мгновенным… Среднее время от обнаружения цели до ее поражения – не более 10 минут. Поэтому радовать противника "сюрпризами" стало очень сложно. Технологическая революция, вызванная украинским конфликтом, ставит под сомнение осуществимость некоторых базовых концепций американской военной доктрины".