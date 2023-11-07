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Израиль надо душить топливным эмбарго, - Мехмет Али Гюллер
11:31 08.11.2023

Cumhuriyet
Турция

Смысл выпада Обамы
Cumhuriyet: в Турции предложили ввести топливное эмбарго в отношении Израиля

Из-за реакции мирового сообщества Израиль притормозил проведение наземной операции в Газе, пишет Cumhuriyet. Однако, чтобы прекратить ее полностью, нужно обратиться к санкциям, считает автор статьи. К примеру, ввести топливное эмбарго в отношении Израиля.

Мехмет Али Гюллер (Mehmet Ali Güller)

Бывший премьер-министр Израиля Беннет обратил внимание на то, что его страна оказывается в одиночестве на международной арене, отметив: "Мировая общественность больше не с нами".

Разумеется, еще важнее то, что в одиночестве оказывается покровитель Израиля – США. Так, в ходе голосования на Генеральной Ассамблее ООН за резолюцию по Ближнему Востоку 120 стран выступили "за", 14 – "против", 45 – воздержались, и лишь 12 государств смогли полностью поддержать США и Израиль, что и есть важнейший критерий.

Конечно, такая картина прежде всего обусловлена нападениями Израиля, которые представляют собой геноцид, этническую чистку и преступления против человечества. А когда стало известно, что Израиль, осыпающий бомбами больницы, школы, храмы, даже задумал депортировать палестинцев в египетскую пустыню, это сделало "террористическое государство" не имеющим оправданий даже для многих союзников США.

WSJ: США и Израиль расходятся в Газе

Администрация Байдена, которая с первого дня открыто поддержала Израиль, испытывает давление со стороны международной общественности и сталкивается с нарастающей реакцией во внутренней политике.

Американская пресса написала, что Байден на фоне критических голосов со стороны его собственной партии изменил политику. Согласно Wall Street Journal, администрация Байдена заявила, что склоняет Израиль к таким атакам, которые свели бы к минимуму жертвы среди гражданского населения и были бы нацелены на лидеров ХАМАС. WSJ ясно указала на то, что США и Израиль расходятся по вопросу Газы в долгосрочной перспективе.

Одного этого достаточно для того, чтобы понять, почему пропагандируемую наземную операцию по зачистке не удается начать. Хотя на основании прибытия американских авианосцев в Восточное Средиземноморье утверждалось, что США и Израиль уничтожат Палестину, нападут на Иран и завершат проект "Большой Ближний Восток", перекроив карту ближневосточного региона (вопрос о том, почему это невозможно, мы подробно рассмотрели в наших нескольких статьях в контексте глобальной борьбы за власть и многополярности).

Сигнал о "грязных руках"

Однако американская администрация, напротив, делает заявления о необходимости "перерыва" и старается не потерять контроль над происходящим. Сначала Белый дом заявил, что поддерживает "гуманитарную паузу", затем 2 ноября Байден сказал: "Полагаю, нужно сделать небольшую передышку". Наконец, госсекретарь США Блинкен 5 ноября в Иордании призвал к "гуманитарной паузе".

Еще одним показателем того, что с точки зрения США дела идут не очень хорошо, стал выпад экс-президента США Обамы, который отметил: "В палестино-израильском конфликте ни у кого руки не чисты, все мы в той или иной степени соучастники".

Заявление Обамы особенно на данном этапе, конечно, можно расценивать как своего рода "балансировку" для Демократической партии и администрации Байдена.

Пути предотвращения наземной операции

Таким образом, существует много причин, по которым израильская администрация не может начать наземную операцию в том виде, в каком было объявлено. Во-первых, новый многополярный мир в определенной мере связывает руки США. Вторая причина – это реакция мирового сообщества разной степени, прежде всего позиция южноамериканских стран, отозвавших своих послов из Израиля. В-третьих, возможное перерастание конфликта в региональную войну обернется тяжелой ценой для США в силу иранского фактора. В-четвертых, откровенный террор Израиля вызывает возмущение даже в самих США.

Разумеется, Израиль будет добиваться проведения хотя бы ограниченной наземной операции. Ведь у него все еще есть значительная поддержка в США...

В этой связи на данном этапе к вышеперечисленным препятствующим факторам следует также добавить карту санкций, так как и Израиль, и США в конечном счете можно остановить не словами, а силой. Такой мерой может стать прежде всего топливное эмбарго в отношении Израиля.

Партии справедливости и развития Турции следует прекратить сухую пропаганду, Анкара должна, во-первых, перестать поставлять топливо в Израиль из Джейхана, во-вторых, повесить замок на базу с РЛС в Кюреджике, в-третьих, закрыть Инджирлик для полетов. Только такие санкции позволят предотвратить наземную операцию.

Источник - ИноСМИ
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