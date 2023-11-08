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Пока Путин "перекрестно" выступает про Казахстан, укр-ракеты безнаказанно сносят Донецк
13:32 08.11.2023

Песков прокомментировал перекрестные интервью Путина и Токаева
Песков: интервью Путина и Токаева говорят о стратегическом уровне двух стран

8 ноября 2023,
"Перекрестные интервью президента РФ Владимира Путина и его казахстанского коллеги Касыма-Жомарта Токаева красноречиво свидетельствуют о стратегическом уровне и характере двух стран, заявил 8 ноября журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Путин и Токаев обменялись интервью, видели интервью (газете "Казахстанская правда") и нашего президента, и Токаева "Известиям". Перекрестные интервью свидетельствуют красноречиво о весьма стратегическом уровне и характере двух стран", - сказал он.

Пресс-секретарь президента РФ указал на то, что 9 ноября состоится визит Путина в Казахстан, в ходе которого пройдет беседа в узком составе с Токаевым и подписание документов. Также лидеры двух государств сделают совместное заявление и примут участие в пленарном заседании XIX Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который пройдет в Костанае.

Кроме того, Песков отметил, что Путин не планирует встречаться с экс-президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.

"На этот раз вряд ли успеет президент встретиться с Назарбаевым - в силу насыщенности программы", - подчеркнул он.

"Отношения между Казахстаном и Россией имеют богатое прошлое и блестящее будущее"
Президент республики Касым-Жомарт Токаев - о предстоящей встрече с Владимиром Путиным, инвестициях из РФ и председательстве страны в ШОС
Ранее в этот день в интервью "Известиям" казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев заявил, что у Казахстана и России есть огромный потенциал в сфере инвестиционного сотрудничества.

Путин, в свою очередь, в интервью "Казахстанской правде" отметил, что Россию и Казахстан ждет уверенное будущее, какая бы обстановка ни складывалась в мире. По его словам, у страны складываются широкие перспективы двустороннего сотрудничества в газовой отрасли.

Президент России 25 октября заявил, что российско-казахстанские отношения находятся на высоком уровне. 7 октября он провел встречу с Токаевым в Ново-Огарево. Тогда Путин отметил, что визит казахстанского лидера стал знаковым событием.

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про ракетный удар по Донецку смотрим здесь - https://vz.ru/news/2023/11/8/1238860.html

Источник - известия
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