Пока Путин "перекрестно" выступает про Казахстан, укр-ракеты безнаказанно сносят Донецк

13:32 08.11.2023

Песков прокомментировал перекрестные интервью Путина и Токаева

Песков: интервью Путина и Токаева говорят о стратегическом уровне двух стран



8 ноября 2023,

"Перекрестные интервью президента РФ Владимира Путина и его казахстанского коллеги Касыма-Жомарта Токаева красноречиво свидетельствуют о стратегическом уровне и характере двух стран, заявил 8 ноября журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.



"Путин и Токаев обменялись интервью, видели интервью (газете "Казахстанская правда") и нашего президента, и Токаева "Известиям". Перекрестные интервью свидетельствуют красноречиво о весьма стратегическом уровне и характере двух стран", - сказал он.



Пресс-секретарь президента РФ указал на то, что 9 ноября состоится визит Путина в Казахстан, в ходе которого пройдет беседа в узком составе с Токаевым и подписание документов. Также лидеры двух государств сделают совместное заявление и примут участие в пленарном заседании XIX Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который пройдет в Костанае.



Кроме того, Песков отметил, что Путин не планирует встречаться с экс-президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.



"На этот раз вряд ли успеет президент встретиться с Назарбаевым - в силу насыщенности программы", - подчеркнул он.



"Отношения между Казахстаном и Россией имеют богатое прошлое и блестящее будущее"

Президент республики Касым-Жомарт Токаев - о предстоящей встрече с Владимиром Путиным, инвестициях из РФ и председательстве страны в ШОС

Ранее в этот день в интервью "Известиям" казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев заявил, что у Казахстана и России есть огромный потенциал в сфере инвестиционного сотрудничества.



Путин, в свою очередь, в интервью "Казахстанской правде" отметил, что Россию и Казахстан ждет уверенное будущее, какая бы обстановка ни складывалась в мире. По его словам, у страны складываются широкие перспективы двустороннего сотрудничества в газовой отрасли.



Президент России 25 октября заявил, что российско-казахстанские отношения находятся на высоком уровне. 7 октября он провел встречу с Токаевым в Ново-Огарево. Тогда Путин отметил, что визит казахстанского лидера стал знаковым событием.



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про ракетный удар по Донецку смотрим здесь - https://vz.ru/news/2023/11/8/1238860.html