Контроля нет. Байден утратил рычаги влияния на Украину и Израиль, - Дэвид Сангер

16:25 08.11.2023 The New York Times

США



Байден столкнулся с тем, что американские рычаги влияния на два конфликта ограничены

NYT: влияние США на конфликты на Украине и в Израиле оказалось ограниченным



Влияние США на ход конфликтов на Украине и Ближнем Востоке оказалось намного более ограниченным, чем ожидали в Белом доме, пишет NYT. Примечательно то, что именно Вашингтон выступает в качестве главного поставщика оружия для Киева и Тель-Авива.



Спустя четыре недели после начала террора и ответных действий на него в Израиле и Газе и через 20 месяцев после возникновения вооруженного конфликта на Украине Байден столкнулся с тем, что его возможности по оказанию воздействия на эти события весьма ограничены, хотя они и стали определяющими для его президентского правления.



Администрация Байдена 10 дней призывает премьер-министра Биньямина Нетаньяху делать "гуманитарные паузы" после нанесения ударов по Газе. При этом в Белом доме надеются, что ежегодная американская военная помощь в размере 3,8 миллиарда долларов придает ему достаточно веса, чтобы влиять на тактику израильского руководителя.



Но оказалось, что это не так. Во время состоявшегося в понедельник телефонного разговора Нетаньяху отверг призывы Байдена приложить больше усилий для недопущения жертв среди гражданского населения. Он продолжает кампанию "мощного возмездия" за нападение 7 октября, применяя мощные бомбы для разрушения тоннелей ХАМАС, одновременно разрушая жилые кварталы в Газе.



На Украине главком ВСУ Валерий Залужный на прошлой неделе произнес то слово, которое американские официальные лица всеми силами избегали большую часть года, – тупик. Многие помощники Байдена согласны с тем, что Украина и Россия хорошо закрепились на занимаемых позициях и не могут существенно сдвинуть линию фронта.



Но американцы опасаются, что из-за откровенности генерала Залужного республиканцам будет труднее голосовать за серьезное финансирование вооруженных сил Украины, а у российского президента Владимира Путина появится стимул окопаться на занимаемых позициях и ждать в надежде на то, что в будущем году президентом изберут Дональда Трампа или другого республиканца со схожими взглядами, и тогда Америка откажется помогать Украине.



В обоих случаях возможности Байдена оказывать влияние на то, как его союзники ведут боевые действия, кажутся гораздо более ограниченными, чем можно было ожидать с учетом того, что Америка является для них главным поставщиком оружия и разведывательных данных. Но Соединенные Штаты крепко повязаны обоими конфликтами, будучи самым мощным союзником Израиля и главной надеждой украинцев на сохранение свободы и независимости страны. Поэтому и будущее президента прочно связано с тем, как будут действовать эти страны, и как завершатся их вооруженные конфликты.



"Уже давно и часто происходит так, что американские президенты осознают, как слаба их степень влияния на Израиль – намного слабее, чем им казалось", – сказал член палаты представителей, демократ из Массачусетса и бывший морской пехотинец Сет Моултон (Seth Moulton), четыре раза служивший в Ираке. По его словам, то же самое можно сказать и об Украине. "Прежде всего, это их собственная борьба, даже если мы сделали большую ставку на ее исход", – добавил Моултон.



Эти очень разные конфликты разделяет история, география и американские национальные интересы. Однако Байден лично объединил их в своем обращении к нации две недели тому назад, вернувшись из Израиля, где президент выразил свою скорбь в связи с гибелью 1400 человек во время нападения 7 октября и пообещал присоединиться к действиям по ликвидации ХАМАС.



"ХАМАС и Путин представляют разные угрозы, – сказал он в тот вечер. – Но между ними есть нечто общее. Они хотят полностью уничтожить находящиеся по соседству демократические государства – полностью уничтожить".



Та страсть, с которой Байден говорит об этих конфликтах, появилась у него еще тогда, когда он возглавлял сенатский комитет по международным отношениям и был вице-президентом. По словам президентских помощников, Байден верит, что история запомнит его как защитника демократии и борца с хаосом, террором и диктатурой.



В то же время, президент ведет очень осторожную игру. Он неоднократно заявлял, что американские войска не станут напрямую участвовать в этих вооруженных конфликтах, если только мощному нападению не подвергнутся американцы на Ближнем Востоке или страны НАТО. Он начал заниматься политикой в те времена, когда Америка завязла в войне во Вьетнаме. Для него это болезненные воспоминания, и, работая в администрации Обамы, он очень часто, хотя и безуспешно, настаивал на скорейшем выводе американских войск из Афганистана.



Байден полон решимости не допустить втягивания Америки в непосредственные военные действия с Россией – ядерной державой. Первые два года своего президентского срока он старался дистанцироваться от Ближнего Востока и пытался в большей степени сосредоточиться на Индо-Тихоокеанском регионе.



И хотя американское оружие и разведывательные данные очень важны для союзников США в обоих конфликтах, Байден убежден, что военные решения должны приниматься в Израиле и на Украине, но не в США. Из-за этого Вашингтон часто оказывается в странном положении. Он может предложить способы разрушения огромной сети тоннелей в Газе и прорыва российских оборонительных рубежей, однако старается держаться подальше от принятия решений и от их последствий.



"Мы не сидим рядом с ними за одним столом, когда они составляют списки целей. Это их борьба", – сказал в понедельник репортерам пресс-секретарь Совета национальной безопасности Джон Кирби, когда его спросили, несут ли США, являющиеся поставщиком оружия в Израиль, ответственность за гибель гражданского населения.



Некоторые помощники Байдена неофициально признают, что нежелание Нетаньяху идти навстречу Байдену в вопросах нанесения ударов по районам плотной городской застройки озадачило американского президента. Когда госсекретарь Энтони Блинкен в конце прошлой недели прибыл в Израиль и стал настаивать на введении гуманитарных пауз, чтобы можно было беспрепятственно доставлять помощь в Газу, а также на выводе гражданского населения из-под обстрелов и на содействии освобождению пленных, Нетаньяху ответил категорическим отказом.



Когда американские военные дают рекомендации, как вести боевые действия в городе с минимальными потерями среди гражданского населения, Нетаньяху и его военный кабинет отвечают, что ЦАХАЛ воюет тем, что у него есть. Это пятисот– и тысячекилограммовые бомбы, самые мощные в военном арсенале любой армии мира. Такие боеприпасы не предназначены для применения в густонаселенных городских районах, и Соединенные Штаты пытаются убедить Израиль применять бомбы поменьше, которые лучше проникают в тоннели и не вызывают побочного ущерба.



Но всякий раз, когда появляются свежие снимки и кадры раненных и убитых детей, давление на Байдена усиливается. Некоторые члены его партии призывают президента добиться прекращения огня. Бомбардировки и обстрелы длятся намного дольше, чем эпизодические "гуманитарные паузы". Такие призывы наверняка усилятся после того, как министерство здравоохранения Газы заявило в понедельник, что в результате израильских ударов погибло около 10 000 мирных жителей сектора, в том числе, примерно 4000 детей и подростков. Этим министерством руководит ХАМАС, поэтому подтвердить данные цифры невозможно.



Заместитель советника по национальной безопасности Джон Файнер (Jon Finer) сообщил в воскресенье в программе CBS "Лицом к нации", что Соединенные Штаты используют свое влияние, однако делают это незаметно. "Всякий раз, когда мы оказываем военную помощь какой-либо стране, включая Израиль, мы требуем гарантий соблюдения законов вооруженного конфликта, – сказал он. – А когда мы видим обстоятельства и события, вызывающие у нас обеспокоенность, мы прямо говорим об этом правительству Израиля. Мы будем делать это и впредь на всем протяжении конфликта".



Проблемы украинского вооруженного конфликта существенно отличаются, но они не менее сложны. Здесь давление на Байдена оказывается не с левого фланга. Даже самые прогрессивные члены его партии выступают за отправку оружия и прочей помощи на миллиарды долларов правительству Зеленского, чтобы оно могло отражать атаки российской армии, начатые 20 месяцев тому назад.



Но на правом фланге сторонников продолжения этой помощи становится все меньше. А администрации трудно сформулировать, каковы будут дальнейшие действия, ведь обещанное ею "весеннее наступление" против России подвинуло линию фронта всего на несколько километров.



Генерал Залужный сказал, что для выхода из патовой ситуации нужен крупный технологический прорыв в вооружении. Он добавил: "Скорее всего, глубоких и красивых прорывов не будет". Но совершенно непонятно, что за технологический скачок он имел в виду.



Помощники Байдена говорят, что передали Зеленскому все то оружие, которое он просил, включая ракеты большой дальности ATACMS. Байден давно уже был против поставки таких ракет, опасаясь, что, поступив таким образом, Америка перейдет "красную линию", и Путин применит ядерное оружие. Теперь он боится, что ракеты ATACMS не очень-то помогут украинцам, потому что русские размещают свою авиацию вне пределов досягаемости этого оружия.



Зеленский в выходные дни упрекнул своего генерала за слово "тупик". Он вновь пожаловался, что американская боевая техника прибыла слишком поздно и не произвела должного эффекта. (Помощники Байдена оспаривают такое заявление, отмечая, что оружие было поставлено тогда, когда украинские военные научились им пользоваться.) Американское руководство отмечает, что Украина проигнорировала его совет сосредоточить войска на одном или двух направлениях прорыва, чтобы взломать российскую оборону с ее системой траншей и минных полей, а не распределять силы равномерно.



Пока Байден пытается сдерживать усталость и недовольство ходом боевых действий на Украине, появившиеся из-за ощущения того, что миллиарды долларов американской помощи были потрачены напрасно, и что даже при помощи поставленного оружия и предоставленных разведданных не удалось преодолеть мощное сопротивление хорошо закрепившейся российской армии.



Выступая на прошлой неделе на мероприятии в военной академии Уэст-Пойнт, отставной генерал Дуглас Лют (Douglas Lute), разрабатывавший при Буше и Обаме стратегию действий в Афганистане, заявил: "Меня тревожит, что мы даем им достаточно, чтобы выстоять в боях, но недостаточно, чтобы победить".



Автор: Дэвид Сангер (David E. Sanger), пишет об администрации Байдена и на тему национальной безопасности. Он проработал в New York Times более сорока лет и написал несколько книг о вызовах национальной безопасности США. Источник - ИноСМИ

