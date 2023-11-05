Развязка авдеевской катастрофы: паника в радиоперехватах не вошла в сводку СВО

16:30 08.11.2023

ИЛЬЯ ГОЛОВНЕВ

05 НОЯБРЯ 2023 17:00



Украина готовит крупный удар с помощью беспилотников. На Херсонском направлении используются тяжелые планирующие авиабомбы. Масштабная атака с обеих сторон ожидается зимой. Эти и другие новости с фронтов специальной военной операции – в материале Царьграда.



Русская армия нанесла ракетный удар по скоплению противника в населенном пункте Камышеваха Запорожской области. Примечательна эта атака тем, что поражение было нанесено во время награждения, организованного командным составом 128-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ. Там собралось свыше сотни военнослужащих.



Наши войска использовали ракеты Х-59 "Овод". Погибло не менее 25 человек, остальные получили ранения. Большинство пострадавших – украинские офицеры. Это командный состав и персонал бригады.



Военный эксперт Борис Рожин отмечает, что неофициальных потерь среди данного подразделения значительно больше. Правда, для 128-й бригады это не является чем-то необычным. Она принимала активное участие в контрнаступлении на Запорожском направлении, где была практически полностью разбита, а теперь вновь получила чувствительный удар.



На Авдеевском участке – как в Сталинграде



Обстановка на Авдеевском направлении стабильно тяжелая. Русские войска нанесли массированный удар из реактивных систем залпового огня по скоплению украинских войск в поселке Новокалиново. Наши силы как раз наступают в данном направлении.



ВСУ, несмотря на огромные потери, ведут контратаку у Красногоровки, докладывает телеграм-канал "Два майора".



Наша авиация и артиллерия продолжают уничтожать огневые точки врага, чтобы облегчить действия штурмовым подразделениям. В результате ожесточенных сражений 237-й батальон 129-й бригады украинской теробороны утратил боеспособность и был выведен с передовой. Подразделение потеряло более 70% личного состава.



Согласно перехватам радиоэфира, у противника паника. Кто-нибудь там, скажите Зеленскому, что мы тут тоже "бережем" его боевиков. Конечно, не такими высокими темпами, как они их "берегут" на Запорожском направлении, но тоже прилично, – иронизирует канал "НгП раZVедка".



Авдеевская "удавка" затягивается все туже. Украинский журналист Юрий Бутусов опубликовал кадры боев к северу от Авдеевки.



Согласно им, русская армия перешла на данном участке железнодорожную насыпь и старается как можно быстрее закрепиться на новых позициях. Оттуда открывается возможность выхода на село Степовое и Авдеевский коксохимический завод. Это еще сильнее сомкнет кольцо окружения вокруг самого города.



Политолог, журналист Юрий Баранчик выразил мнение, что президент Украины сейчас все больше становится похож на фюрера в ситуации со Сталинградом. Он продолжает задерживать вывод украинской группировки из Авдеевки, а ситуация там для ВСУ катастрофическая.



Все решат несколько авиабомб



Украинская армия по-прежнему пытается закрепиться на нашем берегу Днепра. В поселке Крынки идут позиционные бои, а в районе населенных пунктов Песчановка и Пойма – боестолкновения небольших групп пехоты.



Активно работает русская артиллерия. При этом противник сообщает об использовании нашей авиацией тяжелых планирующих авиабомб в огромных количествах.



Украинские военные цепляются за Крынки, несмотря на большие проблемы с возможностью проводить ротацию личного состава и пополнять запасы боеприпасов и провизии.



Даже небольшое подразделение ВСУ, которое пытается создать плацдарм, – фактор напряжения. Он вынуждает нас привлекать определенные силы для контролирования ситуации. Это само по себе вызывает необходимость ликвидации анклава, – добавляет "НгП раZVедка".



Противник концентрирует пехоту на правом берегу Днепра, в районе поселков Ивановка, Львово, Ольговка. Если враг предпримет попытку форсировать реку и сможет закрепиться, то у него появится возможность отрезать дороги, которые ведут к Крынкам с запада и востока. Это позволит украинским войскам значительно расширить плацдарм.



Правда, такая авантюра будет стоить очень дорого. Если русским удастся уничтожить базы размещения FPV-дронов и комплексы радиоэлектронной борьбы, расположенные на островах, то ВСУ будут прижаты к берегу превосходящими силами нашей армии. Несколько тяжелых авиабомб сведут на нет все усилия противника.



Военкор Алексей Живов отмечает, что наши разведчики с помощью беспилотников активно вскрывают вражеские группы. После этого их преследуют огнем артиллерии и дронами-камикадзе до тех пор, пока они не будут уничтожены.



Масштабная атака с обеих сторон пройдет зимой?



Украинская армия собирается активно использовать беспилотники зимой для атак на регионы России. Об этом британской газете Independent заявил начальник Главного управления боевых ударных систем Генерального штаба ВСУ Сергей Баранов



ВСУ планируют нанести русским "сокрушительный удар", когда боевые действия из-за холодов приобретут позиционный характер. Они собираются извлечь выгоду из опыта, который был ими накоплен за предыдущие годы. При этом сам Киев ожидает "многочисленных контратак" со стороны русской армии, чтобы нарушить работу энергетической инфраструктуры.



Русские осторожны, у них много людей и ресурсов. Они долгое время готовились к военному конфликту такого масштаба. Для украинского народа противостояние обходится дорого, – пожаловался Сергей Баранов.



Он призвал западные страны продолжать снабжать Украину боеприпасами, несмотря на обостряющийся конфликт на Ближнем Востоке. Киев якобы сможет "добиться успеха" только в том случае, если будет расходовать столько же боеприпасов, сколько и русские.



Иллюзия разрушена



Бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович* заявил, что обманывал простых украинцев, рассказывая им о быстрой победе ВСУ. Он создал эту иллюзию, чтобы выжить.



Сегодня я ее разрушаю, чтобы мы выжили дальше, – написал он в своем телеграм-канале.



Он добавил, что без изменения нынешней государственной политики украинские власти будут вынуждены пойти на подписание аналога Минских соглашений.



Политолог Владимир Карасев в беседе с корреспондентом Царьграда отметил, что Арестович* по указанию и с одобрения своих кураторов из Госдепартамента США давно ведет подготовку к президентским выборам на Украине:



На определенном этапе его забрали из зоны влияния Зеленского, и теперь именно Арестович* вполне может стать следующим президентом Украины. Он будет еще более омерзительным и жестоким президентом, чем Зеленский. Но Вашингтону подобный вариант подходит.



В свою очередь украинский телеграм-канал "Резидент", ссылаясь на свои источники в офисе президента, отмечает, что администрация Белого дома потребовала от Киева начать переговоры о заморозке боевых действий. Заявления Владимира Зеленского, что Соединенные Штаты и Евросоюз не призывают его начать мирные переговоры с русскими, не соответствуют действительности.



Просто Зеленский хочет добиться от партнеров выполнения их обещаний, а Украина готова и дальше воевать, – пишет "Резидент".



*Алексей Арестович внесен в России в перечень террористов и экстремистов.