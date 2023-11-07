Жена Эрдогана раскритиковала Израиль за "попытку стереть с лица земли нацию"

16:32 08.11.2023

"Нарушая международное право, они используют оружие массового уничтожения против невинных детей"



Первая леди Турции резко раскритиковала Израиль за "попытку стереть с лица земли нацию". Эмине Эрдоган осудила молчание международного сообщества перед лицом массовых убийств Израилем мирных палестинцев в Газе и заявила, что израильская армия предпринимает попытку "стереть с лица земли нацию".



Выступая на мероприятии, посвященном турецкому Красному Полумесяцу (Кызылай) в выставочном зале Национальной библиотеки в столице Турции Анкаре, жена президента Эрдогана сказала, что вопрос для них заключается в том, "как мы проведем наши жизни" перед лицом зверств Израиля.



"Вы либо покинете этот мир как человек, приветствующий жестокость, либо как товарищ угнетенных", - сказала первая леди Турции.



Как пишет Daily Sabah, Эмине Эрдоган, наряду с президентом, выступает за создание независимого палестинского государства и открыто критикует неизбирательные удары Израиля, нарушающие международные законы в Газе. Она также руководит усилиями по лечению и предоставлению убежища палестинским детям из осажденных палестинских городов.



Она заявила во вторник, что они идут по стопам своих предков, работая над прекращением кровопролития, "будь то в Газе, Украине, Иерусалиме, Йемене, Багдаде, Алеппо или Дамаске". "Мы поддерживаем всех угнетенных во всем мире и работаем над установлением постоянного мира", - сказала Эмине Эрдоган.



На правительственном уровне Турция предприняла дипломатический блицкриг, чтобы найти решение конфликта, которому должно предшествовать немедленное прекращение огня, пишет Daily Sabah. Турецкая общественность тем временем в течение нескольких дней выходила на улицы в знак протеста против преступлений Израиля против человечности. На данный момент Турция отправила в Газу около 10 самолетов с гуманитарной помощью, но закрытие пограничного пункта "Рафах" задержало доставку. Министерство здравоохранения также подготовило полевые госпитали и предложило лечение пациентам в разбомбленных больницах Газы в Турции. Продолжающаяся блокада и отказ Израиля от прекращения огня подрывают усилия.



Первая леди сказала, что Газа оказалась отрезана от мира в 21-м веке "прямо на глазах у человечества". "Мишенями становятся больницы, машины скорой помощи, склады Красного Креста, Красного Полумесяца, места отправления культа и школы. Грузовики с гуманитарной помощью продолжают ждать на границе, вода и энергоснабжение отключены, наши плавучие полевые госпитали заблокированы. Земля становится свидетелем беспрецедентной жестокости, которую мы даже не можем назвать войной", - сказала она. "Оснащенная высокими технологиями израильская армия систематически нападает на гражданское население, особенно на детей, с целью уничтожения нации. Нарушая международное право, они используют оружие массового уничтожения против невинных детей. Они также уничтожают гуманитарные ценности", - добавила она.



Андрей Яшлавский