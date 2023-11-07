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Германия: кадровое наследие рейха и национал-глобализм, - А.Белов
16:33 08.11.2023

07.11.2023 | АЛЕКСЕЙ БЕЛОВ

Германия: кадровое наследие рейха и национал-глобализм
Под личиной "либерализма" по Европе шествует нацизм XXI века

В середине октября на сайте федерального президента Германии появилась ссылка на небольшое исследование, проведенное по инициативе Франка-Вальтера Штайнмайера историком из университета Йены Норбертом Фрейем.

Документ, над которым Фрей с командой единомышленников трудились целых три года, называется "От имени немцев. Федеральные президенты и нацистское прошлое 1949-1994 годов". В задачу группы историков входила проверка связи высшего руководства ФРГ с бывшими чиновниками Третьего рейха и/или экс-членами NSDAP, а также участие таких лиц в структурах управления Федеративной Республики.

Оказалось, что только при первом федеральном президенте Теодоре Хоейсе, находившемся на свое посту два строка с 1949 по 1954 г. и с 1954 по 1959 г., в первую его каденцию из десяти руководителей федерального президентского управления четверо имели нацистское прошлое, а во вторую каденцию - и вовсе 6 из 11.

Так, например, с 1949 года ведомство федерального президента возглавлял некто Кайбер, бывший дипломат высокого ранга в Третьем рейхе, член NSDAP с 1934 года. В 1957-м на той же должности оказался герр Блек, также ранее работавший в структурах нацистского государства, и так далее.

Несмотря на то, что исследование проводилось профессиональными историками, на серьезный исторический труд оно не претендует. Скорее, речь идет о сборнике небольших исторических эссе на заданную тему. Впрочем, заказчик остался доволен, ведь даже собранных фактов хватило для ритуального немецкого покаяния за грехи отцов. Покаяния, надо заметить, с каждым годом все менее искреннего.

Впрочем, Бог с ним, с немецким раскаянием. Гораздо важнее, что доклад Фрейя в очередной раз обнажил западную, как бы это помягче сказать, неразборчивость в вопросах сотрудничества с бывшими чиновниками Третьего рейха, а подчас и с признанными нацистскими преступниками, а также откровенно фиктивный характер люстрации, проведенной в зоне оккупации западных союзников (на территории которой позже и была создана ФРГ). Подобный подход разительно контрастировал с весьма пристальным отношением к подозрениям в причастности к преступлениям нацизма, которое было присуще государственным органам Германской Демократической Республики.

Кстати, вывод, прописанный в итогах исследований Фрейя, автора этих строк весьма повеселил. Оказывается, то обстоятельство, что на высших должностях в канцелярии первого лица государства долгие годы работали бывшие нацисты, никак не повлияло на международную деятельность глав Федеративной Республики. Интересно, а они сами-то в это верят?

В то же время нельзя сказать, что немцы равнодушно относятся как к своему темному прошлому, так и к различным проявлениям этой тьмы в настоящем и будущем. Вот и доклад слепили, и регулярные проверки на экстремизм среди всевозможных политических объединений устраивают. Глянуть со стороны – образцовые борцы с неонацизмом. Но это только на первый взгляд. В реальности все намного сложнее.

На деле оказывается, что после окончания Второй мировой войны бывшие нацисты всегда могли рассчитывать на стол, кров и хорошую работу в структурах западных разведок. И если к ним не проявлял интереса израильский "Моссад" (весьма, кстати, подходивший к поиску нацистских преступников весьма избирательно), то и бояться им было нечего.

Да что тут далеко ходить за примерами? Недавний случай в канадском парламенте всем все наглядно продемонстрировал. Знаете, какой самый популярный вопрос был в Канаде сразу же после позорного чествования бывшего украинского эсэсовца: как он туда попал? Нет, не в парламент, в Канаду? А вот так. Так же, как и многие прочие.

И если сегодня на Западе "ищут" нацизм, то делают это как-то очень странно, совсем не там, где следовало бы. Вот, например, на днях агентство Bloomberg вышло с пугающим предупреждением о том, что призрак немецкого национализма вернулся.

Но где же они его разглядели? Может быть в вопиющей русофобии, которая стала неотъемлемой частью политики действующего германского руководства? Или в действиях европейских чиновников, дискриминирующих граждан России и Белоруссии по национальному признаку? А может быть, американского еврея Майкла Блумбрега (основателя агентства) взволновали марши бывших легионеров СС в Прибалтике или надругательства над памятью советских солдат в Польше и Чехии? Отнюдь. Bloomberg испугался роста популярности немецкой партии "Альтернатива для Германии", чьим политическим кредо является здоровый консерватизм и опора на интересы немецкого народа.

Называя АдГ ультраправыми, американские журналисты с горечью сообщают, что энергетический кризис, упадок немецкой промышленности, снижение уровня жизни и неразумная миграционная политика Берлина привели к оттоку голосов германских избирателей от традиционных партий, давно и плотно контролируемых трансатлантическими структурами на службе у США, и поиску здоровой альтернативы как с правой, так и с левой стороны германского политического спектра. А так как побороть АдГ становится все труднее, то единственным способом слить опасного конкурента остается ярлык неонацизма, который используется властями ФРГ при каждом удобном случае.

А между тем истинный нацизм, который, как показала история, для Запада куда менее страшен, чем коммунизм, сегодня активно продвигается в Европе. Вот только делается это под личиной либерализма, "мешая" распознать его тем, кто этого и не хочет.

В конце октября комитет Европарламента по конституционным вопросам (AFEC) двадцатью голосами за при шести против одобрил принятие отчета, рекомендующего внести изменения в договоры ЕС и отменить правило консенсусного (единогласного) голосования (право вето) в Совете ЕС, а также передать новые полномочия от государств-членов на уровень Еврокомиссии, в частности по вопросам внешней политики и политики безопасности, охране границ, лесному хозяйству, здравоохранению, гражданской обороне, промышленности, образованию и защите окружающей среды.

Таким образом де-факто осуществляется "антиконституционный" (ну если бы в ЕС была конституция) переворот, упразднение суверенитета стран, входящих в Евросоюз, и захват власти брюссельскими еврокомиссарами явочным порядком.

В докладе также прописана упрощенная процедура приостановления членства тех стран, которые нарушают "ценности ЕС", такие как "верховенство права", "демократия", "свобода", "права человека" или "равенство". И все это, прошу заметить, без проведения референдума или иного вида получения одобрения изменений народами, объединенную Европу населяющими.

Глава Еврокомиссии, Урсула фон дер Ляйен, эта самопровозглашенная еврофюрерин, упорно строит в Старом Свете новый рейх, уже четвертый по счету. И знаете, что особенно забавно. Даже Гитлер и его нацисты пришли к власти путем парламентских выборов в Веймарской республике. А фрау фон дер Ляйен, как и всех прочих главарей Еврорейха, не выбирал никто.

Говоря о природе нацизма стоит подчеркнуть, что он, по сути, – квинтэссенция, высшая форма западного доминирования. Причем неважно, что лежит в его основе – ультраправый национализм, как в Третьем рейхе, или нынешний прогрессивный "либерализм" – главное, чтобы все это работало на глобальную гегемонию коллективного Запада.

Такой себе национал-глобализм, если хотите, являющийся прямым продолжением исторической колониальной политики европейских государств. Политики, четко разделившей весь мир на европейский "сад", в котором живут представители высшей расы, и прочие "джунгли", населенные расово неполноценными унтерменшами. Не верите? Спросите Борреля.

Источник - Фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1699450380


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