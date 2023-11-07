Казахстан и Турция подписали план военного сотрудничества на 2024 год

16:35 08.11.2023

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CentralAsia (KZ) - Министр обороны Казахстана Руслан Жаксылыков провел в Анкаре (Турция) ряд встреч, посетил военные объекты, учреждения и предприятия оборонно-промышленного комплекса. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РК.



Состоялись переговоры генерал-полковника Руслана Жаксылыкова с министром национальной обороны Яшаром Гюлером.



"Стороны обсудили вопросы текущего состояния и перспективы двусторонних отношений в сферах, представляющих взаимный интерес", – заявили в МО РК.



Также генерал Жаксылыков встретился с главнокомандующим жандармерией МВД генералом армии Арифом Четином и руководителем управления оборонной промышленности Турции Халуком Гергюном.



В ходе поездки казахстанская делегация посетила объединенную компанию Turkish Aerospace Industries – TUSAŞ Aerospace Industries, где производят авиационную технику и беспилотные летательные аппараты.



"По итогам встречи подписан план военного сотрудничества между Турцией и Казахстаном на 2024 год... В настоящее время оборонные ведомства двух стран наладили взаимодействие в сфере военной науки, образования, боевой подготовки, налаживается военно-техническое сотрудничество", – заверили в министерстве.