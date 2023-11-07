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Новых вице-министров назначили в Минкультуры Казахстана
16:36 08.11.2023

Новых вице-министров назначили в Минкультуры

Новые вице-министры культуры и информации РК

Сегодня в министерстве культуры и информации Казахстана были произведены важные кадровые перестановки, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный Telegram-канал правительства РК.

Постановлением правительства Республики Казахстан Кадиров Данияр Рамазанович, Искаков Канат Жумабаевич, Кочетов Евгений Дмитриевич и Жудебаев Арман Адильханович назначены на должности вице-министров культуры и информации.

️Куранбек Сарсен Абайулы освобожден от должности вице-министра культуры и спорта в связи с переходом на другую работу.

Сарсен Куранбек
Отметим, согласно официальному сайту правительства РК, Сарсен Куранбек c февраля 2023 года был замглавы Минкульта РК.
Согласно официальному сайту правительства РК Данияр Кадиров, Канат Искаков и Евгений Кочетов ранее занимали должности вице-министров информации и общественного развития РК.

Данияр Кадиров
Данияр Кадиров, по информации на сайте правительства, родился в 1975 году в Алматы. Окончил Казахский государственный национальный университет имени аль-Фараби. Трудовую деятельность начал в 1999 году в должности ведущего специалиста Департамента средств массовой информации Министерства культуры.
В разные годы был заместителем акима Степногорска, заведующим сектором Отдела госконтроля и организационной работы Администрации президента, советником-посланником посольства Казахстана в Монголии, а после в Туркменистане.
В 2015-2019 годах был исполнительным директором в Ассоциации операторов телерадиовещания Казахстана.
С 2019 по 2022 год являлся заместителем заведующего Отделом по контролю за рассмотрением обращений Администрации президента.

Канат Искаков
Канат Искаков родился в 1982 году в Шымкенте.
Окончил Казахский национальный университет имени Аль-Фараби и Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова.
Трудовую деятельность начал в 2005 году ведущим специалистом Государственного фонда развития молодежной политики Алматы.
В разные годы работал в различных государственных структурах, в том числе в мажилисе парламента Казахстана, секретариате Государственного секретаря Администрации президента РК, в Центре стратегических разработок и анализа Администрации президента.
С 2012 по 2021 год занимал должность заведующего сектором пресс-службы Администрации президента.
В январе этого года был назначен замглавы МИОР РК.

Евгений Кочетов
Евгений Кочетов родился в 1988 году в Астане. Окончил Казахский гуманитарный юридический университет, Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова.
В разные годы работал обозревателем общественно-политической газеты "Литер", делового издания "Капитал", интернет-журнала "Власть", информационно-аналитического портала "Информбюро". Также занимал пост директора Службы центральных коммуникаций Министерства информации и коммуникаций Республики Казахстан, был зампредседателя правления АО "Казконтент", работал советником председателя правления НАО Казахстанский институт общественного развития "Рухани Жаңғыру".
С января 2020 года был генеральным директором корпоративного фонда "Медиа дамыту қоры". А в 2023 году стал замглавы МИОР РК.

Арман Жудебаев
Арман Жудебаев ранее был вице-министром культуры и спорта РК.
Он родился 17 сентября 1986 года в городе Капшагай Алматинской области.
С 2007 по 2009 год - артист Казахского государственного академического оркестра народных инструментов имени Курмангазы;
С 2009 по 2013 год - преподаватель, руководитель, главный дирижер студенческого оркестра национальных инструментов Казахская Национальная консерватория имени Курмангазы;
С 2013 по 2018 год - главный дирижер Казахского Государственного академического оркестра народных инструментов имени Курмангазы;
С 2017 по 2018 год - художественный руководитель и главный дирижер Атырауского областного Казахского академического оркестра народных инструментов имени Дины Нурпеисовой;
С 2018 по 2023 год - ректор Казахской национальной консерватории имени Курмангазы;

Отметим, что в сентябре этого года МИОР РК и МКС РК были преобразованы в Министерство культуры и информации РК и Министерство туризма и спорта РК.

Автор: Виктор Николаев

Источник - nur.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1699450560


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