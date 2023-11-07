Новых вице-министров назначили в Минкультуры Казахстана

16:36 08.11.2023

Новых вице-министров назначили в Минкультуры



Новые вице-министры культуры и информации РК



Сегодня в министерстве культуры и информации Казахстана были произведены важные кадровые перестановки, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный Telegram-канал правительства РК.



Постановлением правительства Республики Казахстан Кадиров Данияр Рамазанович, Искаков Канат Жумабаевич, Кочетов Евгений Дмитриевич и Жудебаев Арман Адильханович назначены на должности вице-министров культуры и информации.



️Куранбек Сарсен Абайулы освобожден от должности вице-министра культуры и спорта в связи с переходом на другую работу.



Сарсен Куранбек

Отметим, согласно официальному сайту правительства РК, Сарсен Куранбек c февраля 2023 года был замглавы Минкульта РК.

Согласно официальному сайту правительства РК Данияр Кадиров, Канат Искаков и Евгений Кочетов ранее занимали должности вице-министров информации и общественного развития РК.



Данияр Кадиров

Данияр Кадиров, по информации на сайте правительства, родился в 1975 году в Алматы. Окончил Казахский государственный национальный университет имени аль-Фараби. Трудовую деятельность начал в 1999 году в должности ведущего специалиста Департамента средств массовой информации Министерства культуры.

В разные годы был заместителем акима Степногорска, заведующим сектором Отдела госконтроля и организационной работы Администрации президента, советником-посланником посольства Казахстана в Монголии, а после в Туркменистане.

В 2015-2019 годах был исполнительным директором в Ассоциации операторов телерадиовещания Казахстана.

С 2019 по 2022 год являлся заместителем заведующего Отделом по контролю за рассмотрением обращений Администрации президента.



Канат Искаков

Канат Искаков родился в 1982 году в Шымкенте.

Окончил Казахский национальный университет имени Аль-Фараби и Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова.

Трудовую деятельность начал в 2005 году ведущим специалистом Государственного фонда развития молодежной политики Алматы.

В разные годы работал в различных государственных структурах, в том числе в мажилисе парламента Казахстана, секретариате Государственного секретаря Администрации президента РК, в Центре стратегических разработок и анализа Администрации президента.

С 2012 по 2021 год занимал должность заведующего сектором пресс-службы Администрации президента.

В январе этого года был назначен замглавы МИОР РК.



Евгений Кочетов

Евгений Кочетов родился в 1988 году в Астане. Окончил Казахский гуманитарный юридический университет, Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова.

В разные годы работал обозревателем общественно-политической газеты "Литер", делового издания "Капитал", интернет-журнала "Власть", информационно-аналитического портала "Информбюро". Также занимал пост директора Службы центральных коммуникаций Министерства информации и коммуникаций Республики Казахстан, был зампредседателя правления АО "Казконтент", работал советником председателя правления НАО Казахстанский институт общественного развития "Рухани Жаңғыру".

С января 2020 года был генеральным директором корпоративного фонда "Медиа дамыту қоры". А в 2023 году стал замглавы МИОР РК.



Арман Жудебаев

Арман Жудебаев ранее был вице-министром культуры и спорта РК.

Он родился 17 сентября 1986 года в городе Капшагай Алматинской области.

С 2007 по 2009 год - артист Казахского государственного академического оркестра народных инструментов имени Курмангазы;

С 2009 по 2013 год - преподаватель, руководитель, главный дирижер студенческого оркестра национальных инструментов Казахская Национальная консерватория имени Курмангазы;

С 2013 по 2018 год - главный дирижер Казахского Государственного академического оркестра народных инструментов имени Курмангазы;

С 2017 по 2018 год - художественный руководитель и главный дирижер Атырауского областного Казахского академического оркестра народных инструментов имени Дины Нурпеисовой;

С 2018 по 2023 год - ректор Казахской национальной консерватории имени Курмангазы;



Отметим, что в сентябре этого года МИОР РК и МКС РК были преобразованы в Министерство культуры и информации РК и Министерство туризма и спорта РК.



Автор: Виктор Николаев