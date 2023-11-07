Вышли новые 10 томов о лучших произведениях искусства Узбекистана в музеях мира

16:39 08.11.2023

В Самарканде рассказали о предметах искусства Узбекистана в российских фондах



Так, например, в фонде Государственного Эрмитажа хранятся дипломатические дары среднеазиатских правителей российскому императору.



ТАШКЕНТ, 7 ноя - Sputnik. На международном конгрессе Всемирного общества по изучению, сохранению и популяризации культурного наследия Узбекистана, проходящем в Самарканде, представили 10 новых томов книг-альбомов о произведениях искусства Узбекистана в собраниях мира, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.



Уникальные издания посвящены культурному наследию страны в собраниях Азербайджана, России, Кыргызстана, Казахстана, Турции.



