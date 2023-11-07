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|Тимур Бекмамбетов анонсировал компьютерную игру о Ходже Насреддине
19:51 08.11.2023
Продюсер и режиссер Тимур Бекмамбетов в ходе VII Международного конгресса "Культурное наследие Узбекистана - фундамент нового Ренессанса", который проходит в Самарканде, представил проект о Ходже Насреддине.
По словам Бекмамбетова, проект о Ходже Насреддине разноформатный. В первую очередь речь идет о создании полнометражного мультипликационного фильма "Ходжа Насреддин". Также планируются мультипликационный сериал и компьютерная игра о веселом философе.
Отмечается, что мультфильм "Ходжа Насреддин" станет первым анимационным проектом для кинопроката, созданным на игровом движке Unreal Engine 5. Реализует проект студия Bazelevs и Агентство кинематографии Узбекистана во главе с Фирдавсом Абдухаликовым.
Над созданием мультфильма работают анимационные студии Тимура Бекмамбетова в Узбекистане, российском Альметьевске и турецкой Анкаре. В реализацию проекта вовлечены Китай, ОАЭ и другие страны, где Ходжа Насреддин (или его интерпретации) считается народным персонажем.
Мультфильм снимается в стиле "Кота в сапогах" и "Аладдина". Длительность картины - 90 минут.
Как отметил Бекмамбетов, он занимается реализацией проекта о "Ходже Насреддине" не только потому что мудрец является одним из его любимых персонажей, но и потому, что такое наставление оставил Бекмамбетову его учитель Резо Габриадзе.