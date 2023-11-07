Тимур Бекмамбетов анонсировал компьютерную игру о Ходже Насреддине

19:51 08.11.2023

Продюсер и режиссер Тимур Бекмамбетов в ходе VII Международного конгресса "Культурное наследие Узбекистана - фундамент нового Ренессанса", который проходит в Самарканде, представил проект о Ходже Насреддине.



