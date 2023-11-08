Последний самурай. Экс-глава УзбМИД А.Камилов получил от Императора "Орден Восходящего солнца на большой ленте"

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00:09 09.11.2023
Абдулазиз Камилов получил императорский орден Японии
Бывший министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов получил из рук императора Японии одну из высших наград страны - "Орден Восходящего солнца на большой ленте".
Специальный представитель президента Узбекистана по вопросам внешней политики, бывший министр иностранных дел Абдулазиз Камилов был удостоен одной из высших наград Японии - "Орденом Восходящего солнца на Большой ленте", сообщил телеканал NHK.
Церемония награждения прошла 8 ноября в Императорском дворце в Токио. Орден был вручен императором Японии Нарухито в присутствии премьер-министра страны Фумио Кисидо. Всего награду получили 14 человек.
"Я хотел бы выразить глубокую благодарность всем вам за вашу многолетнюю поддержку в выполнении своих обязанностей и преданность своей стране, обществу и народу", - сказал император Нарухито.
"Орден Восходящего солнца" - старейший орден Японии, вручаемый с 1875 года. Он имеет шесть степеней. "Орден Восходящего солнца на Большой ленте" - первая, высшая степень награды - вручается лицам, добившимся выдающихся результатов на государственном посту. Орденом также награждаются иностранные граждане за вклад в развитие отношений Японии с другими странами.
В прошлом году "Орден Восходящего солнца на большой ленте" получил министр экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Узбекистана Азиз Абдухакимов. Годом ранее был награжден первый заместитель председателя Cената Олий Мажлиса Узбекистана Садык Сафаев. Он стал первым представителем страны, получившим орден этой степени.