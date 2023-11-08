Таджикистан и Кыргызстан согласовали еще 17,98 км государственной границы

00:10 09.11.2023

Нигина Аслонова, Asia-Plus



Всего за октябрь-ноябрь стороны сообщили о согласовании почти 75 километров госграницы.



Топографические рабочие группы Таджикистана и Кыргызстана согласовали еще 17,98 км государственной границы, сообщает НИАТ "Ховар".



Протокол был подписан по итогам очередной встречи топографических рабочих групп правительственных делегаций двух стран по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской границы, которая прошла с 1 по 8 ноября в городе Бустон Согдийской области Таджикистана.



Ранее, 3 ноября, на форуме развития "Бедность и неравенство" глава кабинета министров Кыргызстана Акылбек Жапаров , что обе страны планируют решить приграничные вопросы до нового года.



18:33 3 ноября

Жапаров: Кыргызстан и Таджикистан планируют решить вопросы по границе до нового года

Еще в ноябре 2022 года аналогичное заявление делал президент Кыргызстана Садыр Жапаров, но стороны не успели все закончить в срок.



В 2023 году, особенно за последние месяцы, двусторонняя комиссия по делимитации и демаркации границы между Таджикистаном и Кыргызстаном активизировала свою работу и рабочие группы постоянно проводят встречи. Только в октябре-ноябре стороны заявили о согласовании почти 75 километров госграницы.



На встрече топографических рабочих групп двух стран 3-7 октября в Баткене стороны согласовали 43,32 км таджикско-кыргызской государственной границы. На встрече 12-18 октября в городе Бустон Согдийской области еще 13,98 км государственной границы.



Кроме того, с начала октября состоялись два заседания межправительственной комиссии Таджикистана и Кыргызстана по делимитации и демаркации государственной границы во главе с председателями ГКНБ Таджикистана Саймумином Ятимовым и Кыргызстана Кымчибеком Ташиевым.



Первая состоялась 2 октября, по ее итогам был подписан таинственный протокол №44. Стороны заявили, что достигли принципиальных договоренностей границе и документ дает основание решить все приграничные вопросы.



Вторая встреча прошла 16 октября, на которой особо была отмечена необходимость укрепления дружбы, взаимопонимания и доверия между приграничными районами, а также активно продолжать сотрудничество между приграничными областями и районами двух государств.



Всего протяженность границы между двумя республиками составляет примерно 980 км. В настоящее время определены и взаимно признаны более двух третей линии прохождения рубежа, остальные участки - более 400 км - считаются спорными.

Переговоры о делимитации продолжаются с декабря 2002 года. Но неурегулированность этого вопроса неоднократно становилась причиной конфликтов с участием местных жителей и военнослужащих двух республик, в том числе и с применением огнестрельного оружия.



В связи с неопределенностью границ между жителями и пограничниками соседних государств часто происходили столкновения, перераставшие в вооруженные конфликты.