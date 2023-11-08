Ближний Восток: одиночество Палестины и громкие слова, - В.Бурт

00:12 09.11.2023

8.11.2023 | ВАЛЕРИЙ БУРТ



Реальной помощи многочисленные сочувствующие пока предпочитают сотрясения воздуха



Когда израильские войска в ответ на вторжение ХАМАС начали обстрелы сектора Газа и кровь полилась рекой, воздух разорвали возмущенные голоса политиков Ближнего Востока. Они клятвенно обещали помочь своим палестинским братьям.



Самые грозные речи слышны из Ирана. В стране прошли многочисленные митинги, проведена мобилизация, начался набор добровольцев для "борьбы с сионистским режимом". На мавзолее имама Резы в Мешхеде взвился черный флаг, что означало призыв к мести или войне против Израиля и США. Советник верховного лидера Исламской Республики генерал-майор Рахим Сафави пообещал, что Тегеран будет "стоять рядом" с палестинскими братьями. Президент Ирана Эбрахим Раиси заявил, что еврейское государство пересекло "красные линии" и это заставит Тегеран принять меры. Но какие? С начала конфликта прошел уже месяц, но на Израиль по-прежнему летят не персидские ракеты, а лишь воинственные высказывания. Да и тех стало меньше.



Это может означать, что Иран не готов вступать в полномасштабную конфронтацию с США, подогнавшими к берегам еврейского государства три ударные американские авианосные группы, к которым присоединились корабли британских ВМС. Но он хотя бы ведет какие-то действия через свои прокси-формирования "Хезболла".



А вот лидеры других стран Ближнего Востока ограничиваются лишь призывами к прекращению огня и необходимости прекратить страдания гражданского населения.



Со стороны это может вызвать удивление, но при ближайшем рассмотрении подоплека подобной апатии вполне объяснима.



В 2012 году "Братья-мусульмане" получили власть в Египте и новый президент Мухаммед Мурси стал сближаться с ХАМАС, господствовавшим в секторе Газа. Это привело к хаосу: мусульмане расправлялись с христианами, серьезно пострадали экономика и социальная сфера. Если бы не военный переворот генерала Абдель-Фаттаха ас-Сиси и последующий разгром "Братьев-мусульман", Египет рисковал превратиться в "беспризорный" Афганистан с его властителями талибами.



С тех пор Каир с неприязнью относился к ХАМАС, и это чувство с годами усиливалось. Недавно Египет внес боевое крыло этой исламской организации в список террористических. Сейчас публично осуждать исламистов Каир не стал, опасаясь негативной реакции остальных арабских стран, да и собственного населения, которое сочувствует палестинцам. Поэтому нынешний лидер Египта Ас-Сиси не поддержал Израиль, с которым его страна связана сотрудничеством в различных сферах. Однако на деле заботиться о палестинцах Египет не желает, тем более отвергая идею переселения жителей Газы в свою страну. Это действительно непосильная ноша для экономики страны, которая и без того далека от стабильности.



Что касается "нефтяных королей", то разжиревшие от доходов правительства стран Ближнего Востока с подозрением и страхом смотрят на тысячи бедняков, вооруженных до зубов. Эта сторона Персидского залива отнюдь не горит желанием заниматься благотворительностью. К примеру, Саудовская Аравия с куда большим удовольствием вкладывает деньги в строительство города будущего под названием Neom. Стартовый бюджет этого беспримерного проекта составляет 500 миллиардов долларов. По замыслу его создателей жители города будут жить в абсолютном комфорте, полной безопасности и в гармонии с природой.



Вернемся к многострадальным палестинцам. Несколько стран, недавно признавшие Израиль – Саудовская Аравия, ОАЭ, – осудили его действия в секторе Газа. Примеру последовал Бахрейн, его король Хамада бен Иса аль Халифа подтвердил свою позицию по созданию независимой Палестины со столицей в Иерусалиме.



Подала протестующий голос Иордания. Королева Рания аль-Абдулла назвала отказ Тель-Авива от прекращения огня в Газе "морально предосудительным" и оправдывающим гибель тысяч мирных жителей.



Стоит напомнить, что в Иордании много лет назад базировалась Организация освобождения Палестины, руководимая Ясиром Арафатом. В 1970 году вспыхнул конфликт между ООП и вооруженными силами страны во главе с королем Хусейном. После него Арафат и его сторонники были вынуждены покинуть Иорданию.



Сейчас в Иордании проживают около двух с половиной миллионов палестинцев, но забота об их соотечественниках в Газе явно не входит в планы Аммана.



Сирия, в прошлом игравшая важную роль на Ближнем Востоке, сейчас ослаблена из-за многолетней гражданской войны. Власти Йемена и Алжира осторожничают.



Все страны Ближнего Востока имеют серьезные связи с западным миром, а там понимают, что загнанный в угол Израиль, чье руководство действует так, будто завтра не наступит, может нанести удар по любой точке региона. И хотя в регионе пока найдется немного стран, способных их парировать, дальнейшие последствия для самого Израиля могут быть опасными.



Резюме короткое и печальное. Арабский мир слишком долго находился под разделяющим его британским и американским влиянием. Он пока сильно разобщен, его раздирают серьезные противоречия. ХАМАС не сдается, и каждый день множится число жертв. Газа утопает в крови, и никто из арабских стран не может остановить этот беспредел. А Израиль и США не хотят.