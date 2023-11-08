 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 09.11.2023
01:35  СССР- 2: перспективы стратегии, - Андрей Школьников
01:08  Мигрантов в РФ будут приучать к традиционным ценностям, - НГ
00:58  Израильский ЦАХАЛ сгинет в тоннелях Газы? - Константин Ольшанский
00:55  Данияр Ашимбаев: Советская национальная политика, по сути, создала те нации, которые получили государственность после распада СССР
00:52  Как "соросята" довели Латвию до гей-браков, - Ст.Лещенко
00:47  Каракалпаки: основы идентичности, - Заринэ Джандосова
00:42  От Дуная до Алтая: каковы перспективы общетюркской патентной организации, - А.Губенко

00:13  Англосаксы теряют власть над миром, - В.Прохватилов
00:12  Ближний Восток: одиночество Палестины и громкие слова, - В.Бурт
00:10  Таджикистан и Кыргызстан согласовали еще 17,98 км государственной границы
00:09  Последний самурай. Экс-глава УзбМИД А.Камилов получил от Императора "Орден Восходящего солнца на большой ленте"
Среда, 08.11.2023
19:51  Тимур Бекмамбетов анонсировал компьютерную игру о Ходже Насреддине
17:46  Президент Ш.Мирзиеев проводит 16-й саммит ОЭС в Ташкенте
16:39  Вышли новые 10 томов о лучших произведениях искусства Узбекистана в музеях мира
16:36  Новых вице-министров назначили в Минкультуры Казахстана
16:35  Казахстан и Турция подписали план военного сотрудничества на 2024 год
16:33  Германия: кадровое наследие рейха и национал-глобализм, - А.Белов
16:32  Жена Эрдогана раскритиковала Израиль за "попытку стереть с лица земли нацию"
16:30  Развязка авдеевской катастрофы: паника в радиоперехватах не вошла в сводку СВО
16:25  Контроля нет. Байден утратил рычаги влияния на Украину и Израиль, - Дэвид Сангер
13:32  Пока Путин "перекрестно" выступает про Казахстан, укр-ракеты безнаказанно сносят Донецк
12:59  Полковник Ержан Ибраев назначен командующим РГК "Астана" КазАрмии
11:31  Израиль надо душить топливным эмбарго, - Мехмет Али Гюллер
11:26  Как гитлеровцы и бандеровцы решили "еврейский вопрос" в Ровно (история)
11:12  Инна Ямбулатова: Заботой о рождаемости Кремль "красит губы трупу"
11:09  Дядя Сэм разучился делать оружие? - В.Прохватилов
11:03  Таджикская модель Сабрина Зухурова стала лучшей на азиатской неделе моды в Японии
11:00  Новый посол Узбекистана в Польше Амирсаид Агзамходжаев прибыл в Варшаву
10:57  Чмошного певуна Окапова заставили вернуть орден "Курмет". Казминкульт несет околесицу
10:54  В Луганске убит бандеровскими агентами депутат Народного совета ЛНР полковник Михаил Филипоненко
10:53  Множество незаконно построенных ЖК и клубных домов снесут по решению суда в горах Алматы
10:32  Кыргызстан три года без революций, - Канат Кожоев
10:21  Путин углядел "блестящее будущее" отношений с Казахстаном и обещает казахам соорудить АЭС
10:18  Ловушка от Зеленского – ни мира, ни выборов, - Наталья Приходко
10:12  Турция готовится к "оптовой продаже" тюркских государств, - М.Казначеев
10:08  Израиль: "вундерваффе" космического масштаба, - Ю.Борисов
10:01  Поможет обойти препятствия. Кыргызстан, Узбекистан и Россия создают транспортный коридор в обход Казахстана, - Анна Козырева
09:50  Дагестанцев нужно вернуть в средневековье, - Петр Акопов
09:48  Президент Ирана Раиси прибыл с визитом в Душанбе
01:32  Мусульмане США сжимают кулаки, - New York Times
01:31  Что означает выход России из ДОВСЕ
01:28  Тест-драйв Changan UNI-V
00:39  Национальный вопрос и коллективный психоз. Как их различить и что делать, - Дм.Выдрин
00:38  Эрдоган ожидает расширения Организации тюркских государств, - Виктория Панфилова
00:36  Скотт Риттер: Украина стала для США очередной вредной привычкой - и они ее обязательно бросят
00:35  Эрдогану выбрали нового соперника, - Игорь Субботин
00:29  Кто свергал Николая II и рушил империю? Презентация новой книги Валерия Шамбарова
00:10  Премьер Португалии Антониу Кошта подал в отставку из-за коррупционного скандала
00:06  Против экс-редактора сайта Taftish.uz Гайрата Абераева в Узбекистане возбуждено уголовное дело
00:05  В Казахстане утвердили нацпроект "Доступный интернет"
00:04  30 лет тенге: необычные монеты выпустил Нацбанк Казахстана
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Англосаксы теряют власть над миром, - В.Прохватилов
00:13 09.11.2023

08.11.2023 | ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ

Ширящиеся антиизраильские настроения не позволяют США влиять на ситуацию, как прежде

На фоне очевидных провалов администрации Байдена его основной соперник стал лидером общественных предпочтений. В последнем опросе New York Times Трамп обходит Байдена в пяти из шести ключевых штатов на президентских выборах.

Особую роль в результатах выборов играют штаты, в которых нет устойчивого преобладания республиканского или демократического электората. Их называют ключевыми или колеблющимися штатами (the swing states).

"Бывший президент Трамп лидирует среди избирателей в Неваде, Джорджии, Аризоне, Мичигане и Пенсильвании с перевесом как минимум от 3 до 10 процентных пунктов. Согласно новому опросу New York Times и Сиенского колледжа, Висконсин в настоящее время является единственным колеблющимся штатом, где Байден лидировал на два пункта", – пишет Daly Mail.

На предыдущих президентских выборах в 2020 году именно Невада, Джорджия, Аризона и Пенсильвания обеспечили Байдену победу над Трампом. Сейчас картина изменилась на противоположную.

Опрос показал, что две трети избирателей считают, что при Байдене страна движется в неправильном направлении и что "многорасовая и многопоколенческая" команда Байдена не дает такого же положительного эффекта, как в 2020 году.

Всего 37 процентов опрошенных доверяют Байдену в экономике, по сравнению с 59 процентами, доверяющими Трампу.

Придуманный политтехнологами Байдена термин "байденомика", как оказалось, не нравится не только самому Байдену, но и избирателям. Всего лишь два процента респондентов заявили, что во время его пребывания в должности экономика была "отличной". Молодые избиратели в возрасте до 30 лет отдают предпочтение Байдену лишь на один процентный пункт.

Популярность Байдена среди латиноамериканских избирателей "снизилась до однозначных цифр", а чернокожие избиратели-демократы теперь оказывают поддержку Трампу.

Опрос показал, что, несмотря на предъявленные Трампу обвинения в уголовных преступлениях, если бы выборы состоялись сейчас, он победил бы, набрав более 300 голосов в Коллегии выборщиков.

Катализатором обвала рейтинга Байдена стала откровенная беспомощность (как его лично, так и его аппаратчиков) в конфликте между Израилем и ХАМАС.

Согласно опросу Института Гэллапа примерно половина демократов симпатизирует палестинцам, а другая половина – израильтянам. Это раскол лишает Демпартию возможности сформировать более или менее внятную стратегию в отношении разгорающегося конфликта на Ближнем Востоке.

Раскол внутри Демпартии нарастает. Член палаты представителей демократка палестинских кровей Рашида Тлаиб пригрозила Байдену последствиями за "поддержку геноцида палестинцев", имея в виду, что мусульманское сообщество США и все левые могут поддержать на выборах оппонентов Байдена, Роберта Кеннеди или Корнела Уэста и, следовательно, наверняка обеспечить победу Трампу.

Уровень поддержки демократов среди арабского сообщества США составлял 59% в 2020 году. Теперь он рухнул до 17%.

На помощь Байдену, как чертик из шкатулки, явился Обама, который в эфире подкаста Pod Save America заявил, что "все мы виноваты в насилии в Газе", возложив ответственность за войну в секторе Газа на обе воюющие стороны. Но это не успокоило американцев, поддерживающих народ Палестины.

В субботу, 4 ноября, больше сотни тысяч демонстрантов провели масштабный митинг в поддержку Палестины в центре Вашингтона.

"Разъяренные пропалестинские протестующие с забора Белого дома скандировали: "К черту Джо Байдена!" Граффити с надписями: "Смерть Израилю" и "Слава нашим мученикам" было нанесено на здания возле посольства Израиля. Скандирование "От реки до моря Палестина будет свободна" звучало на протяжении всех протестов, а в массах был замечен флаг "Хезболлы "", – пишет Daly Mail.

Протестующие закидывали камнями агентов Секретной службы, а на заборе Белого дома оставили кроваво-красные отпечатки рук в знак протеста против геноцида в Газе. В Калифорнии протестующие в порту города Окленд даже взяли штурмом военный корабль, направляющийся в Израиль.

Визит госсекретаря США Энтони Блинкена на Ближний Восток оказался безрезультатным и лишь вскрыл, насколько Америка утратила авторитет в арабском мире.

"Турне госсекретаря США Энтони Блинкена по Ближнему Востоку демонстрирует, что Вашингтон находится в безвыходном положении из-за поддержки Израиля на фоне роста числа погибших в секторе Газа мирных жителей", – пишет The New York Times.

"Поездка Блинкена продемонстрировала, что США находятся в тупике, будучи зажатыми между международной яростью из-за числа погибших палестинских мирных жителей и непоколебимой поддержкой Израиля", – отмечает издание.

"Все официальные лица, с которыми встречался Блинкен, включая министров иностранных дел Катара, Иордании, Египта, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов, а также председателя исполнительного комитета Организации освобождения Палестины, осудили тактику Израиля против ХАМАС и незаконное наказание палестинцев. В Бейруте высокопоставленный представитель ХАМАС Усама Хамдан заявил журналистам, что Блинкен "должен остановить агрессию и не должен выдвигать идеи, которые невозможно реализовать "", – пишет Politico.

Во время визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Анкару произошел неприятный для него инцидент. Блинкен попытался обнять главу турецкого МИД Хакана Фидана, когда пожимал ему руку. Тот, в свою очередь, отступил на шаг назад, исключив возможность объятий.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган встречаться с Блинкеном не захотел. Кроме того, как утверждает газета Akşam, госсекретаря в аэропорту встречали лишь посол США в Турции Джефф Флейк, заместитель губернатора Анкары и представитель МИД.

Визит Блинкена в Турцию состоялся на фоне антиизраильских и антиамериканских протестов. Протестующие напротив здания турецкого МИД в Анкаре скандировали: "Блинкен – убийца, проваливай из Турции!" Накануне, 5 ноября, такие же демонстрации прошли возле американской авиабазы Инджирлик на юге страны.

Напомним, что во время своего октябрьского визита в Саудовскую Аравию, Блинкену пришлось всю ночь ждать встречи с премьер-министром и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.

Ранее стало известно о том, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху отверг предложение Блинкена о гуманитарных паузах. "Мы продолжаем действовать в полную силу, и Израиль отказывается от временного прекращения огня, которое не включает возвращение заложников", – сказал он. Об этом пишет The Washington Post, называя ситуацию "необычайно публичным расколом".

На помощь Блинкену поспешил глава ЦРУ Уильям Бернс, который 6 ноября прибыл в Израиль в рамках визита по странам Ближнего Востока, как сообщает The New York Times со ссылкой на американских чиновников.

"Мистер Бернс стал своего рода бродячим дипломатом (roving troubleshooting diplomat) Белого дома по устранению различных неполадок", – пишет издание, не скрывая своего скептицизма по поводу визита очередного американского вип-чиновника на Ближний Восток.

Арабские страны одна за другой отворачиваются от США. Иордания, Катар, Бахрейн и ОАЭ создают альянс в поддержку палестинцев. Бахрейн разорвал Авраамовы соглашения, подписанные в президентство Трампа, вдобавок депортировав израильского посла.

В Марокко протестующие "требуют отмены соглашений, официально оформляющих связи с Израилем, подчеркивая разногласия между правительствами и общественным мнением", пишет ABC News.

Протесты против США и Израиля ширятся во всем мире. В Лондоне запланирован "марш миллионов" в поддержку народа Палестины. Им обещают противостоять британские правые. Ситуация становится неуправляемой не только в Вашингтоне, но и в Лондоне. Ширящиеся антиизраильские настроения не позволяют США влиять на ситуацию, как прежде, и фактически вырывают у них из рук рычаги управления.

Американское "глубинное государство" теряет контроль над миром и у себя дома.

Источник - fondsk.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1699477980


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- "Отношения между Казахстаном и Россией имеют богатое прошлое и блестящее будущее"
- Великая не юбилейная дата...
- Маулен Ашимбаев встретился с министром толерантности и сосуществования ОАЭ
- Новый урожай позволит полностью обеспечить потребности Казахстана в хлебе и муке
- К итогам первых выборов акимов районов
- Кадровые перестановки
- Жизнь в экономическом гетто – эксперты
- 16 новых законопроектов разработает Правительство РК в 2024 году
- Государственный советник Ерлан Карин встретился с Генеральным директором ЮНЕСКО Одрэ Азуле
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  