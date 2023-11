Англосаксы теряют власть над миром, - В.Прохватилов

00:13 09.11.2023 08.11.2023 | ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ



Ширящиеся антиизраильские настроения не позволяют США влиять на ситуацию, как прежде



На фоне очевидных провалов администрации Байдена его основной соперник стал лидером общественных предпочтений. В последнем опросе New York Times Трамп обходит Байдена в пяти из шести ключевых штатов на президентских выборах.



Особую роль в результатах выборов играют штаты, в которых нет устойчивого преобладания республиканского или демократического электората. Их называют ключевыми или колеблющимися штатами (the swing states).



"Бывший президент Трамп лидирует среди избирателей в Неваде, Джорджии, Аризоне, Мичигане и Пенсильвании с перевесом как минимум от 3 до 10 процентных пунктов. Согласно новому опросу New York Times и Сиенского колледжа, Висконсин в настоящее время является единственным колеблющимся штатом, где Байден лидировал на два пункта", – пишет Daly Mail.



На предыдущих президентских выборах в 2020 году именно Невада, Джорджия, Аризона и Пенсильвания обеспечили Байдену победу над Трампом. Сейчас картина изменилась на противоположную.



Опрос показал, что две трети избирателей считают, что при Байдене страна движется в неправильном направлении и что "многорасовая и многопоколенческая" команда Байдена не дает такого же положительного эффекта, как в 2020 году.



Всего 37 процентов опрошенных доверяют Байдену в экономике, по сравнению с 59 процентами, доверяющими Трампу.



Придуманный политтехнологами Байдена термин "байденомика", как оказалось, не нравится не только самому Байдену, но и избирателям. Всего лишь два процента респондентов заявили, что во время его пребывания в должности экономика была "отличной". Молодые избиратели в возрасте до 30 лет отдают предпочтение Байдену лишь на один процентный пункт.



Популярность Байдена среди латиноамериканских избирателей "снизилась до однозначных цифр", а чернокожие избиратели-демократы теперь оказывают поддержку Трампу.



Опрос показал, что, несмотря на предъявленные Трампу обвинения в уголовных преступлениях, если бы выборы состоялись сейчас, он победил бы, набрав более 300 голосов в Коллегии выборщиков.



Катализатором обвала рейтинга Байдена стала откровенная беспомощность (как его лично, так и его аппаратчиков) в конфликте между Израилем и ХАМАС.



Согласно опросу Института Гэллапа примерно половина демократов симпатизирует палестинцам, а другая половина – израильтянам. Это раскол лишает Демпартию возможности сформировать более или менее внятную стратегию в отношении разгорающегося конфликта на Ближнем Востоке.



Раскол внутри Демпартии нарастает. Член палаты представителей демократка палестинских кровей Рашида Тлаиб пригрозила Байдену последствиями за "поддержку геноцида палестинцев", имея в виду, что мусульманское сообщество США и все левые могут поддержать на выборах оппонентов Байдена, Роберта Кеннеди или Корнела Уэста и, следовательно, наверняка обеспечить победу Трампу.



Уровень поддержки демократов среди арабского сообщества США составлял 59% в 2020 году. Теперь он рухнул до 17%.



На помощь Байдену, как чертик из шкатулки, явился Обама, который в эфире подкаста Pod Save America заявил, что "все мы виноваты в насилии в Газе", возложив ответственность за войну в секторе Газа на обе воюющие стороны. Но это не успокоило американцев, поддерживающих народ Палестины.



В субботу, 4 ноября, больше сотни тысяч демонстрантов провели масштабный митинг в поддержку Палестины в центре Вашингтона.



"Разъяренные пропалестинские протестующие с забора Белого дома скандировали: "К черту Джо Байдена!" Граффити с надписями: "Смерть Израилю" и "Слава нашим мученикам" было нанесено на здания возле посольства Израиля. Скандирование "От реки до моря Палестина будет свободна" звучало на протяжении всех протестов, а в массах был замечен флаг "Хезболлы "", – пишет Daly Mail.



Протестующие закидывали камнями агентов Секретной службы, а на заборе Белого дома оставили кроваво-красные отпечатки рук в знак протеста против геноцида в Газе. В Калифорнии протестующие в порту города Окленд даже взяли штурмом военный корабль, направляющийся в Израиль.



Визит госсекретаря США Энтони Блинкена на Ближний Восток оказался безрезультатным и лишь вскрыл, насколько Америка утратила авторитет в арабском мире.



"Турне госсекретаря США Энтони Блинкена по Ближнему Востоку демонстрирует, что Вашингтон находится в безвыходном положении из-за поддержки Израиля на фоне роста числа погибших в секторе Газа мирных жителей", – пишет The New York Times.



"Поездка Блинкена продемонстрировала, что США находятся в тупике, будучи зажатыми между международной яростью из-за числа погибших палестинских мирных жителей и непоколебимой поддержкой Израиля", – отмечает издание.



"Все официальные лица, с которыми встречался Блинкен, включая министров иностранных дел Катара, Иордании, Египта, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов, а также председателя исполнительного комитета Организации освобождения Палестины, осудили тактику Израиля против ХАМАС и незаконное наказание палестинцев. В Бейруте высокопоставленный представитель ХАМАС Усама Хамдан заявил журналистам, что Блинкен "должен остановить агрессию и не должен выдвигать идеи, которые невозможно реализовать "", – пишет Politico.



Во время визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Анкару произошел неприятный для него инцидент. Блинкен попытался обнять главу турецкого МИД Хакана Фидана, когда пожимал ему руку. Тот, в свою очередь, отступил на шаг назад, исключив возможность объятий.



Президент Реджеп Тайип Эрдоган встречаться с Блинкеном не захотел. Кроме того, как утверждает газета Akşam, госсекретаря в аэропорту встречали лишь посол США в Турции Джефф Флейк, заместитель губернатора Анкары и представитель МИД.



Визит Блинкена в Турцию состоялся на фоне антиизраильских и антиамериканских протестов. Протестующие напротив здания турецкого МИД в Анкаре скандировали: "Блинкен – убийца, проваливай из Турции!" Накануне, 5 ноября, такие же демонстрации прошли возле американской авиабазы Инджирлик на юге страны.



Напомним, что во время своего октябрьского визита в Саудовскую Аравию, Блинкену пришлось всю ночь ждать встречи с премьер-министром и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.



Ранее стало известно о том, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху отверг предложение Блинкена о гуманитарных паузах. "Мы продолжаем действовать в полную силу, и Израиль отказывается от временного прекращения огня, которое не включает возвращение заложников", – сказал он. Об этом пишет The Washington Post, называя ситуацию "необычайно публичным расколом".



На помощь Блинкену поспешил глава ЦРУ Уильям Бернс, который 6 ноября прибыл в Израиль в рамках визита по странам Ближнего Востока, как сообщает The New York Times со ссылкой на американских чиновников.



"Мистер Бернс стал своего рода бродячим дипломатом (roving troubleshooting diplomat) Белого дома по устранению различных неполадок", – пишет издание, не скрывая своего скептицизма по поводу визита очередного американского вип-чиновника на Ближний Восток.



Арабские страны одна за другой отворачиваются от США. Иордания, Катар, Бахрейн и ОАЭ создают альянс в поддержку палестинцев. Бахрейн разорвал Авраамовы соглашения, подписанные в президентство Трампа, вдобавок депортировав израильского посла.



В Марокко протестующие "требуют отмены соглашений, официально оформляющих связи с Израилем, подчеркивая разногласия между правительствами и общественным мнением", пишет ABC News.



Протесты против США и Израиля ширятся во всем мире. В Лондоне запланирован "марш миллионов" в поддержку народа Палестины. Им обещают противостоять британские правые. Ситуация становится неуправляемой не только в Вашингтоне, но и в Лондоне. Ширящиеся антиизраильские настроения не позволяют США влиять на ситуацию, как прежде, и фактически вырывают у них из рук рычаги управления.



Американское "глубинное государство" теряет контроль над миром и у себя дома. Источник - fondsk.ru

