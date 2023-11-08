Каракалпаки: основы идентичности, - Заринэ Джандосова

00:47 09.11.2023 Журнал "Хан-Тенгри" продолжает цикл бесед с востоковедом Заринэ Джандосовой.



Каракалпаки: основы идентичности.



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– Заринэ Алиевна, давайте сегодня поговорим про каракалпаков. Название этого народа хорошо звучит по-русски, благодаря чему, наверное, всякий, кто слышал его хоть раз, запомнил, что такой народ существует. Но вот дальше знания кончаются и начинаются предрассудки – давайте, от них и отталкиваться. Формулировка, наверное, такая: каракалпаки – это такие казахи, которые захотели стать узбеками, но у них не очень получилось. Они ушли к узбекам, но те их не слишком хорошо приняли, и в результате получилась такая, не особо счастливая в плане исторической судьбы этническая группа. Вот давайте наведем тут ясность. Может быть, начнем с самого этнонима. Я знаю, что историки, занимающиеся Древней Русью, отмечают присутствие там народов со схожими именами…



– Черные клобуки…



– Да, да, черные клобуки… это как-то связано?



– Прежде всего, я не разделяю мнение о плачевности в целом исторической судьбы каракалпаков. Пожалуй, она плачевно лишь потому, что каракалпаки живут в зоне экологической катастрофы из-за пересыхания Аральского моря. Да, из-за этого большие проблемы. А так, в целом, каракалпакам в достаточно сложных исторических условиях удалось отстоять свое этническое своеобразие. Это дорогого стоит. Они не подверглись ассимиляции, сохранили свою культуру.



– А кем они могли быть ассимилированы?



– И казахами, и узбеками. Тут надо понимать, что полностью ассимилировать кого-либо можно разными путями. Например, полностью уничтожить всех мужчин – но такого завоевания в истории каракалпаков не было. Хотя некоторым народам в этом плане повезло меньше – скажем, джунгарам, бывшим в одно время мощнейшей кочевой империей Евразии. Но в середине XVIII века китайцы – точнее, маньчжуры – их завоевали, уничтожив практически весь народ целиком. Более того, каракалпаки давно получили автономию, и она, так или иначе, сохраняется по сей день – это тоже важный фактор, можно сказать, достижение. Что касается формулировки "каракалпаки – это обузбечившиеся казахи", то она, конечно, предельно упрощает и искажает суть. Это все равно, что назвать узбеков – отаджиченными казахами. Так нельзя говорить, во-первых, потому что сами казахи имеют сложную этническую историю – это не одна прямая линия от кипчакских племен. В состав казахов вошли и другие племена, представленные также в составе других народов. Тем более – в состав наций, которые были построены и торжественно провозглашены в ХХ веке. С другой стороны, и узбеки - это народ, возникший в результате сложения очень многих компонентов. Иранских и тюркских. Но можно формулировать аккуратнее – например, говорить о влиянии хорезмского фактора на каракалпаков. Не узбекского, а хорезмского.



– А почему?



– Потому, что Хорезм – это зона, в которой тысячелетиями существует определенный тип земледелия, определенный тип хозяйства. И в тот момент, когда любой народ – каракалпаки, узбеки, казахи или еще кто-то, – попадал в Хорезм, он был детерминирован в плане методов и приемов ведения хозяйства. Там иначе невозможно. Поэтому нельзя сказать, что казахи "обузбечились" и стали каракалпаками – нет, эти племена пришли в Хорезм и стали вести хозяйство по тому же паттерну, что и другие его жители. Я имею в виду ирригацию, расчистку каналов, приемы строительства и т. д. Амударья и ее протоки – очень илистая река, там необходима постоянная расчистка каналов, специальные приемы для этого выработаны. Это не узбекские ноу-хау, это хорезмские ноу-хау, которые существуют со времен неолитической революции. Там ирригационное земледелие возникло в 3–4 тысячелетии до нашей эры. Там жили даже доиндоевропейские народы, доиранские.



– Мы говорим про нижнее течение и дельту Амударьи?



– Да, Хорезмский оазис.



– Хорошо. А с точки зрения культуры?



– Сейчас она рассматривается как главным образом земледельческая. Сегодняшняя культура каракалпаков. Даже по состоянию на начало ХХ века она была по крайней мере полуоседлая. Что же касается, как говорили в советское время, этногенеза каракалпаков, то он довольно сильно отличается от казахского. Там есть, так сказать, автохтонные элементы, не соответствующие синхронным у казахского народа. Но сперва надо сказать про общее, про то, что называется, допустим, сакским наследием: следствием ассимилированных ираноязычных племен, живших на этих территориях до прихода тюрков. Оно присутствует у всех народов региона – от башкир до туркмен. Включая, конечно, каракалпаков и казахов. Об этом говорит, в частности, антропология: черты лиц у представителей этих народов более европеоидные, чем у тюрков и монголов внутренней Азии.



– И где все это происходило?



– C XVII – XVIII веков каракалпаки фиксируются источниками на территории Приаралья – по крайней мере, какие-то их группы, потому как на самом деле они были расселены не только там или на Нижней и Средней Сырдарье, но и в других местах.



– На Сырдарье, не Амударье?



– Да. Приход их на Амударью – это более позднее событие. Вообще все это Приаралье – это древняя область сакско-массагетских племен, упомянутых Геродотом и другими античными авторами. Среди них, кстати, упоминаются так называемые "водные саки", т.е. саки, жившие у воды и, по-видимому, занимавшиеся рыболовством. Что, как мы знаем, является отличительной особенностью каракалпаков, умевших сочетать рыболовство с земледелием и скотоводством – чего не было ни у казахов, ни у узбеков.



– А когда там появились тюрки?



– В V веке начинается это проникновение тюрков в Великую Степь, будущий Дашт-и-Кипчак, они изгоняют оттуда ираноязычных кочевников. Те, в свою очередь, ассимилируются этими племенами либо уходят – часть саков добралась до юга Афганистана, образовала Сакастан, называющийся сейчас Систаном (на границе Ирана, Афганистана и Пакистана, родина легендарного Рустама из "Шахнаме"), другая их часть уходит на Памир и становится теми памирскими народами, которые мы сейчас знаем. Какая-то часть ушла в Индию, возникло Индо-сакское государство. Другая часть становится одним из предков пуштунов. Этот период очень плохо документирован, зато гораздо лучше документирован следующий: конец первого тысячелетия, когда Приаралье заселяется тюркским племенем печенегов. Они нам известны и по русской истории, так как позже, в IX веке, они вступили в контакт с Киевской Русью. А чуть позже печенегов туда приходят огузы. Кипчаки же вместе с кимаками в это время кочуют восточнее этого района – на территории современного северо-восточного и центрального Казахстана. Пока еще они не движутся на запад и еще рано называть всю эту степь Дашт-и-Кипчаком. А печенеги и огузы тем временем создают в Приаралье что-то типа государства, такого типичного тюркского кочевого государства, происходит некоторое оседание кочевников – они начинают вести полукочевой-полуоседлый образ жизни. Потом какая-то часть печенегов под давлением огузов уходит на запад, в сторону Руси. Другая часть играет подчиненную роль в этом огузско-печенежском государстве, называемом ябгулык. Потому, что правитель носил титул ябгу, а не каган. Это государство существует вплоть до XIвека, когда огузское племя кынык во главе с Сельджуками выдвигается на юг и уводит за собой большую часть огузов. И вот в этот момент Приаралье попадает под контроль кипчаков, которые как раз в это время выдвинулись на запад и постепенно взяли под контроль всю эту степь, названную, по этой причине, Дашт-и-Кипчак, Половецкое поле. Таким образом, у нас в Приаралье есть, минимум, три этнических элемента, вливающихся в формирующийся там народ: ираноязычный, эти самые "водные саки", печенежско-огузский и кипчакский.



– Про языки…



– Огузский, печенежский и кипчакский – это разные языки тюркской группы. Между ними существенные различия.



– Дальше?



– В XIII веке – монгольские завоевания. Теперь уже монгольские племена вливаются в здешнее население, попутно переходят на кипчакский язык. "Отюречиваются". В основном это происходит за счет браков с кипчакскими женщинами. Но при этом племена сохраняют монгольские названия – и потом оказываются в составе разных политических объединений. Потом добавляется ногайский компонент – какая-то часть будущих каракалпаков входит в состав Ногайской орды, уходит с ногайцами на Северный Кавказ, потом возвращается. Тут важно, что эти три языка – казахский, каракалпакский и ногайский – очень близки между собой, они восходят к кипчакским степным диалектам. Среди современных каракалпаков, как и среди казахов, есть племя с названием кипчак, а есть племена кенегес и мангыт, больше характерные для узбеков. А есть племя кунград – оно же есть у казахов. В общем, схожие названия племен вы найдете и у каракалпаков, и у ногайцев, и у казахов, и у узбеков, пока у последних сохранялось племенное деление. Даже у кыргызов, хотя для них это в меньшей степени характерно, так как у них был другой путь – через Восточный Туркестан, а не через Дашт-и-Кипчак. Так что, все эти народы связаны, вплоть до башкир.



– И когда же появился этноним "каракалпак"?



– С конца XVI века. Это в письменных источниках, которых не так много. Но есть мощная устная традиция. Каракалпаки – уникальный народ в плане эпической традиции. У них огромное число эпических произведений. Фольклорных. Некоторые из них перекликаются с эпосами соседних народов, общие с ними, как эпос Кероглу, первоначально туркменский, но имеющий версии и у каракалпаков, и казахов, и таджиков. А у каракалпаков много оригинальных эпосов, только для них характерных. И в то же время есть эпические сюжеты, связывающие их со всеми соседними племенами.



– И все-таки: как каракалпаки оказались на Амударье?



– Здесь два момента. Изначально группа племен, называемая их соседями, а возможно, и ими самими, каракалпаки…



– А, кстати, откуда такое название?



– Тут разные версии. Это название есть много где: "черные клобуки" русских летописей, "Джамиат ат-таварих". Его автор Рашид-ад-Дин в XII веке пишет, что на границе с Русью кочует народ "каум-и кулах-и сийах", что в переводе с персидского означает "народ черных шапок". А среди кипчакских племен арабский автор ан-Нувайри упоминает "карабуркли", т. е. "черношапочники" по-тюркски. В случае Рашид-ад-Дина это, по всей видимости, было какое-то печенежское племя. Этноним вообще обладает способностью переходить с одного племени на целую группу племен или даже с одного человека на группу племен – как "узбеки". Или, как в случае казахов, этнонимом стал соционим, наименование социальной группы.



– И они, каракалпаки, сами себя так называли?



– Это совсем не обязательно. Туркменские и казахские племена крайне долго не называли себя ни казахами, ни туркменами. Я не думаю, что каракалпаки стали так себя называть раньше XVI–XVII века. Есть такой механизм, когда люди начинают сами себя называть так, как их называют окружающие.



– Хорошо. Значит, это было сообщество племен, как-то ощущавших свое единство. Как? По родословным? Еще как-то?



– Каракалпаков объединяли, во-первых, эти эпические сказания, и, конечно, были собственные генеалогические деревья, есть родовое деление. Каракалпаки делятся на две большие группы. Одна из них называется "онтортру – 14 родов". Другая называется конграт. У них потом были разные судьбы. Они делились на "верхних" и "нижних" каракалпаков. "Нижние" попали потом в зависимость от хивинского хана, а "верхние" – от бухарского. Аналогично казахам из будущих разных жузов, также оказавшихся в составе разных государств. И это цементировало союзы племен. То есть, идентичность каракалпаков, скажем, в начале XVIII века строилась как сначала принадлежность своему роду, потом своему племени, союзу племен, в который входило племя. В отличие от казахов, у них не было собственных ханов, ханской власти, хотя они иногда попадали под власть казахских ханов-чингизидов – и при этом все понимали, что они не являются частью казахских союзов племен, они не входят в казахскую родоплеменную и жузовую систему. Но помимо этих отличий от казахов были и другие – чисто культурные.



– Какие?



– Костюм, музыка, диета, эпос. Орнаменты в коврах. Костюм – это важнейшая деталь этнической идентификации. У каракалпаков он особый. Паранджа, например, была. Где вы у казахов найдете паранджу? Свадебный головной убор невесты похож на казахский, а вот женский головной убор уже иной: это тюбетейка, поверх которой намотан платок в виде чалмы. Или монисто – это, похоже, туркменское влияние. У казахов такого нет.



– Но мы ушли от вопроса – как каракалпаки оказались на Амударье?



– Если в общих чертах, то точка отсчета – это нахождение племен (будущих) каракалпаков в составе Ногайской орды – огромного государства от земель правобережья Волги до примерно нынешнего центрального Казахстана. Потом оно пришло в упадок, но усилилось Казахское ханство, подчинившее территорию современного Западного Казахстана. И вот как отдельная группа, отличавшаяся от казахов, хотя и близкая казахам Младшего жуза (также входившим какое-то время в состав Ногайской орды), каракалпаки сформировались примерно в то время. И эта группа племен прото-каракалпаков откочевала на Сырдарью из нынешнего Западного Казахстана. Это начало XVI века. 1598 год – первое упоминание о каракалпаках, это бухарский документ, в котором говорится, что каракалпаки живут на Сырдарье в районе Сыгнака. Так появляется этот термин и после этого используется регулярно, в том числе и в русских документах, где пишут о бухарских делах. Там пишут "каракалпацкая орда", то есть воспринимается как отдельная орда. У этой орды было два города: Сыгнак – один из так называемых "сырдарьинских городов", он переходил из рук в руки и потом уже прочно был занят казахами. Вторым был Джаникент. Потом казахи вытеснили каракалпаков с Сырдарьи – сначала на нижнюю Сырдарью, а потом на реку, называвшуюся Кувандарья. Она находилась между Сырдарьей и Амударьей. Там было несколько рек – сейчас они, наверное, полностью пересохли: Кувандарья, Жанадарья... Это были пустынные районы, каракалпаков вытесняли туда более сильные соперники. А еще в двадцатых годах XVIII века произошло джунгарское нашествие на степь. Джунгары ударили по сырдарьинским городам, в результате которого каракалпаки разделились: часть ушла в самые низовья Сырдарьи, а какая-то часть ушла на юг, в сторону Ферганы. Вот те, кто оказались в низовьях Сырдарьи – их как раз казахи и вытеснили после ухода джунгар в междуречье Сырдарьи и Амударьи. Так как давление казахов продолжалось и после этого, каракалпаки ушли еще дальше, на Амударью. Они стали проникать в Хорезм и со временем вышли даже на левый берег Амударьи. И вот там-то они в значительной степени "охорезмились". Не "обузбечились", а "охорезмились".



– А подданными Хивы они себя при этом признали?



– Безусловно. Это начало XIX века. С конца XVIII века в Хиве воцаряется династия кунгратов – Мухаммад Эмин-хан и его наследники. Эти ханы начинают постепенно подчинять каракалпаков. Но далеко не сразу всех. Вот как раз группа 14 племен, наиболее многочисленная, подчинилась хану лишь после 1810 года.



– А те, кто ушли в Фергану?



– Какая-то группа каракалпаков там остается до сих пор. Когда Россия завоевывала Среднюю Азию, был специальный поход против Хивы в 1873 году. Для каракалпаков здесь важны действия частей генерала Кауфмана. Взяв Хиву, и оставив ей права протектората, он присоединил правый берег Амударьи к России непосредственно. Это стало называться "Амударьинский отдел Сырдарьинской области". Так большая часть каракалпаков попала в состав России, перестав быть хивинскими подданными. Кстати, тогда появилось много интересных публикаций по Амударьинскому отделу – туда приехали русские специалисты, получившие возможность изучить разные аспекты той жизни. В частности, приемы земледелия, ирригации – до этого имелось лишь отдаленное представление об этом.



– Так все-таки: когда каракалпаки перешли к оседлости?



– Я думаю, что осели они еще в то время, когда они находились на средней Сырдарье. Само наличие этого оазиса побуждает к переходу от кочевого к полукочевому образу жизни, то есть со стационарными зимниками – и это мы видим у всех кочевых народов, которые там оказывались. Это в течение тысячелетий фронтирный район, место контакта оседлой и кочевой цивилизации.



– А полностью оседлым, земледельческим районом они когда стали?



– В Хорезме у них уже не было возможности заниматься кочевым скотоводством в казахском смысле слова. Поэтому выработался совершенно другой тип хозяйства. Они, в частности, разводят крупный рогатый скот.



– Давно?



– Вот с самого появления на Амударье. Но там еще массагеты разводили крупный рогатый скот! И даже жившие до них андроновцы имели стада коров! А что такое корова? Это стойловое содержание, это заготовки сена, это виды сельскохозяйственных работ, требующие стационарных построек. Это уже серьезные зимники с большим количеством хозяйственных построек.



– Диета другая.



– Диета молочная – это каши, в общем, довольно сильно отличающаяся от традиционной казахской. Нет такого количества конины и баранины, зато присутствует рыба, более разнообразны продукты земледелия, чем у казахов. У казахов только просо традиционно, а у каракалпаков – и другие злаки. Кроме того, они люцерну выращивали на корм скоту. Тут надо понимать, что каракалпакам в Хорезме была отведена северная часть оазиса, на границе непосредственно с дельтой Амударьи – не слишком пригодной для оседлой жизни. Река все время разливается, меняет русла – протоки очень подвижны. Поэтому каракалпакам приходилось сохранять какие-то элементы полукочевого быта – прежде всего юрту. И лошадь как ездовое животное, но не для употребления в пищу.



– Верблюды.



– Да, и верблюды. В общем, каракалпаки интересны именно такими промежуточными элементами быта – между оседлым и кочевым способом существования. С одной стороны, у них есть юрта, с другой – глиняные дома, кирпичи из глины и камыша. Не солома, как в классическом саманном кирпиче, а камыш. Каракалпаки иногда строили дома, обносили оградой двор, строили во дворе из глины всякие хозяйственные постройки и еще – навес, а под этот навес ставили юрту. Я, кстати, аналогичное явление видела и у казахов: представьте, за забором обычный деревянный дом с двускатной крышей – а во дворе юрта.



– Скажите, а были в составе каракалпакских племен элементы, аналогичные казахским? Скажем, кожа (потомки арабов-проповедников), торе (чингизиды)?



– Конечно. Были свои группы ходжей. Был (как вообще в Хорезме) очень распространен суфизм. У казахов это было менее распространено. Эти суфийские шейхи назывались ишанами. Они имели колоссальное влияние. Чингизидов своих не было. Иногда появлялись ханы из казахских чингизидов, но это не носило постоянного характера. Каракалпаки просились в русское подданство в XVIII веке, причем именно как отдельная каракалпакская орда. Их приняли в 1741 году, но потом они вышли из этого подданства в 1743, после того как их разорил казахский хан Абулхайр – то есть, Россия их не смогла защитить. Там довольно мутная история. В общем, у каракалпаков был такой короткий период – лет сорок-пятьдесят – полной независимости в XVIII веке, до принятия хивинского подданства.



– Перенесемся в советское время. Тут любопытно, что с точки зрения советской власти не было сомнений в том, что такой народ существует и требует некоторой собственной автономии. Причем, это как бы происходило без каких-то усилий со стороны самих каракалпаков.



– Я думаю, сыграло свою роль имевшее место до этого пристальное изучение каракалпаков, пока они жили на земле Амударьинского отдела. Был такой расцвет этнографической науки на рубеже XIX–XX веков, проведение переписи 1897 года и все такое. На момент национально-территориального размежевания уже были записаны каракалпакские эпосы, описаны этнографические особенности – то, о чем мы говорили. Был такой спор лингвистов с этнографами. Первые утверждали, что это просто диалект казахского, вторые – что это самобытный народ с самобытной культурой. Этнографы взяли верх.



Беседовал Лев Усыскин Источник - ia-centr.ru

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