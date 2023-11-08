Как "соросята" довели Латвию до гей-браков, - Ст.Лещенко

00:52 09.11.2023 Как "соросята" довели Латвию до гей-браков

Tекст: Станислав Лещенко



Сейм Латвии принял пакет законов о создании "института партнерства". За этим выражением скрывается узаконивание гей-браков, которое власти много лет пытались продавить. Сделать это сразу мешало сопротивление латышей, относящихся к навязываемой им "толерантности" крайне негативно. Другими словами, в стране восторжествовал тихий "гей-майдан", растянувшийся почти на два десятилетия. Каковы же были механизмы этого переворота?

Латыши – народ, если выражаться языком сторонников "толерантности", крайне гомофобский. Когда Латвия в 2004 году вступила в Евросоюз и пошли первые разговоры на тему "права человека – это права геев", население страны восприняло подобные намеки в штыки. Первый "настоящий" гей-парад в Риге прошел под усиленной охраной в июле 2005 года. Охраняли их недаром: "элгэбэтэшники" шествовали под градом ругательств, возникло несколько потасовок.



Журналист Виктор Мараховский, живший ранее в Латвии, вспоминает о том событии: "Гей-парада было человек сто, из них практически все завозные скандинавские любители острых выездных ощущений в нарядных костюмах. Плюс, конечно, местный пастор. Под крики оскорбленных туземцев они прошествовали к местной церкви, взошли на ступени, показали туземцам торжествующий "фак" влево и вправо и вошли внутрь. Двери закрылись. Что было дальше, видела только пресса. Престол был накрыт ЛГБТ-стягом, и пастор прочел молитву от имени всех туземцев с просьбой "простить нам грех гомофобии". Был довольно грандиозный скандал. Тогда казалось, что общественность высказала свое мнение четко, однозначно и навсегда…"



Оказалось, что нет. То, чего не удалось добиться мытьем, стали протаскивать катаньем. С тех пор гей-парады в Риге начали повторяться почти ежегодно, обрастая все новыми участниками – на них, дабы "поддержать своих", стали массово съезжаться посланцы секс-меньшинств из других стран.



В первых рядах маршировали сотрудники американского посольства, демонстрируя неукоснительную приверженность "демократическим ценностям". Одновременно велась многолетняя, незаметная для глаза, кропотливая работа по "взрыхлению" общественного мнения – ею занимались многочисленные "соросята", бесконтрольно создававшие в Латвии свои структуры.



Невидимые сети

Наиболее известной "сороситской" организацией в Латвии стало "Общество за открытость Delna", позиционировавшее себя как борцов с коррупцией и сторонников "развития гражданского общества". Данную организацию долгие годы возглавлял человек по имени Роберт Путнис, который несколько лет назад сделал каминг-аут и в 2020 году зарегистрировал в Германии "брак" со своим "мужем" Дмитрием Марковым. Путнис горько жаловался, что "официально соединиться с любимым человеком" ему удалось лишь в Германии, а никак не в "любимой Латвии".



Путнис организовал политическую партию "Прогрессивные", в качестве одной из своих целей провозгласившую "борьбу за права ЛГБТ". Большинству латышей эта цель оказалась не близка – в 2018 году партия провалила выборы в парламент. Но в 2022 году она все же сумела туда прорваться, получив десять из ста депутатских мест в Сейме. Ранее, в 2020-м люди Сороса взяли власть в муниципалитете Риги.



Геи и "нацики" сцепились друг с другом в Прибалтике



Вообще за минувшие 20 лет через структуры, так или иначе связанные с Джорджем Соросом, прошли многие латвийские политики. СМИ Латвии неоднократно приводили имена наиболее влиятельных латвийских "соросят". Среди них оказались и экс-министр культуры Сармите Элерте, и бывший глава государственного Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией Алексей Лоскутов, и еврокомиссар по вопросам прав человека Нил Муйжниекс, и госсекретарь министерства обороны Вейко Сполитис (горячий сторонник сноса памятников советским солдатам).



Бывшими стипендиатами соросовских программ являются и столь известные в стране политики, как Артис Пабрикс (бывший глава МИДа и Минобороны, ярый ненавистник России), и Даниэль Павлютс (экс-глава Минэкономики и Минздрава), и Мария Голубева (открытая лесбиянка и будущий министр внутренних дел, разгонявшая в 2022 году митинги в защиту памятников советским солдатам), депутат Сейма Андрейс Юдинс (автор множества законопроектов, направленных на ущемление прав русских жителей Латвии), экс-депутат Сейма и представитель Латвии в ПАСЕ Борис Цилевич, член правления финансируемой Джорджем Соросом латвийской ЛГБТ-организации "Мозаика" Эвита Гоша и многие другие.



Иначе говоря, соросовские структуры, практически не скрываясь, смогли воспитать в Латвии целую плеяду влиятельных политических деятелей. Теперь это приносит весьма наглядный результат.



Еще в 2009 году идеолог латвийских "соросят" Нил Муйжниекс опубликовал на сайте интернет-издания Фонда Сороса Open Society News программную статью, в которой призвал стремиться к созданию человека нового типа – homo horosensus. Это, по его словам, будут "люди открытого общества" – а те, кто таковыми не являются, должны "постепенно уйти в прах истории".



В 2014 году латвийское гей-лобби получило нового открытого сторонника в лице тогдашнего министра иностранных дел Эдгара Ринкевича (кстати, он в 1999-2000 годах обучался в Университете национальной обороны США). Ринкевич опубликовал запись в соцсети: "В нашей стране необходимо создать правовую основу для всех типов партнерств, мы будем бороться за это. Я знаю, что сейчас начнется мегаистерия, но горд быть геем".



Шаг Ринкевича получил широкое освещение в прессе – это был первый в мире министр, открыто причисливший себя к секс-меньшинствам. После этого заокеанская Washington Post с удовлетворением написала, что поступок Ринкевича "придал заметную силу голосу защитников прав геев в постсоветской Восточной Европе".



"Соросята" против "нациков"

Однако нельзя сказать, что "соросята" и представители гей-лобби действовали в Латвии свободно – напротив, они натолкнулись на жесткое сопротивление. Например, когда в феврале 2017 года вышеупомянутый комиссар Совета Европы по правам человека Нил Муйжниекс (этнический латыш) призвал те станы ЕС, которые еще не узаконили у себя возможность гей-браков, незамедлительно сделать это, тогдашняя латвийская правящая коалиция незамедлительно ответила отказом. При этом руководитель фракции Союза "зеленых" и крестьян Аугуст Бригманис и сопредседатель Национального блока Гайдис Берзиньш сослались на конституцию Латвии, в которой указано, что брак – это союз между мужчиной и женщиной.



Западноевропейская пресса в ту пору много рассказывала об "угнетениях", которым подвергаются латвийские геи.



Ежегодное резюме организации сексуальных меньшинств ILGA Europe, опубликованное в феврале 2020-го, гласило, что из всех стран ЕС именно Латвия отличается наиболее недружественным отношением к геям. Также и согласно результатам исследования Европейской комиссии Eurobarometer, отношение жителей Латвии к сексуальным меньшинствам является одним из самых отрицательных в ЕС. Только 24% респондентов из Латвии согласны с идеей разрешить однополые браки. Это на 45 процентных пунктов меньше, чем средний показатель по ЕС.



Миссия выполнена



Сопротивление наступлению секс-меньшинств в стране возглавила партия Национальный блок – радикальные латышские националисты, сторонники "латышской Латвии". Например, в мае прошлого года Сейм Латвии должен был рассмотреть законопроект о "гражданских союзах", переданный юридической комиссией парламента на окончательное чтение. Но до рассмотрения законопроекта дело тогда не дошло – снять вопрос о нем с повестки дня попросил Национальный блок.



Месяцем позже, когда в стране проходила очередная ежегодная "неделя прайда", ее участники громко жаловались, что парламент так и не принял закон о гей-браках – и, соответственно, каждая гей-пара, заключившая подобный "брак", вынуждена добиваться его признания в индивидуальном порядке. Более того, недавно противники "толерантности" сумели добиться удаления из школьных библиотек Латвии поступивших туда пособий для детей по смене пола.



Но это оказалось последним успехом "консерваторов". В июне 2023 года Сейм Латвии большинством голосов выбрал министра-гея Ринкевича в президенты государства.



А в августе 2023 года в Латвии сменился состав правящей коалиции. Из нее вышел Национальный блок, объявивший о непреодолимых разногласиях с премьерской партией "Новое Единство", зато вошла партия "Прогрессивные".



И вот в начале ноября 2023-го случилось наконец то, к чему шли в течение многих лет латвийские "соросята" – Сейм Латвии в первом чтении большинством голосов поддержал законопроекты, вводящие новый способ юридического закрепления отношений между двумя взрослыми людьми, – "партнерство". Партнерство смогут заключать, в частности, однополые пары.



Окончательное утверждение этого закона пройдет в ближайшие дни – и никаких проблем с этим не ожидается. В заключение стоит отметить, что, согласно последним данным, демографическая ситуация в Латвии самая плохая за сто лет. Источник - взгляд

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