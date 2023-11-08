Данияр Ашимбаев: Советская национальная политика, по сути, создала те нации, которые получили государственность после распада СССР

00:55 09.11.2023 Великая не юбилейная дата...



Александр Чулков, 7 ноября 23



1. Сегодня на календаре 7 ноября … Поколения так или иначе заставшие СССР помнят с чем эта дата связана. Как вы оцениваете ее лично? Само событие связанное с праздником который мы когда-то отмечали?

2. Итоги т.н. называемой "Великой Октябрьской революции" безусловно перекроили ход истории, причем мировой, а не только Российской Империи. Что касается наших реалий, у нас сегодня в общественном мнении, или скажем так, практически в официальном тотально превалирует мнение что СССР принес казахам одним страдания и едва ли не отбросил куда то во тьму веков развитие Нации…

3. Как бы то ни было, СССР оставил после себя определенные достижения, как социальные, культурные, производственно-промышленные, научные. Кто-то, как допустим РФ, объективно хоть что-то сохранили. Другие, тот же доставшийся им в наследство промышленный потенциал не то что бы потеряли, а практически отдали на сторону, под иностранное управление и теперь критикуют собственные правительства и президентов что он работает на "доброго дядю", а не на народ… Есть ли шанс когда нибудь все это вернуть под собственное управление на благо собственного независимого государства? Или все у нас, казахстанцев, по уму? И в этом смысле полет нормальный?



Кенже ТАТИЛЯ, журналист

- Несомненно, что ноябрьская революция 1917 года в России (или как ее называли в приснопамятные советские времена – Великая Октябрьская социалистическая революция) - одно из самых значимых событий ХХ века. Да и пожалуй не только ХХ века, но и всей человеческой истории. Хотя бы потому, что она в корне изменила весь ход мировых политических процессов.

На мировой арене появилось государство нового социального типа, конечной и высшей целью которого было провозглашено построение общества социальной справедливости. В этом смысле, конечно, это был уникальный политический проект. Ведь на протяжении веков многие мыслители выдвигали теории построения справедливого общества. Однако в плане практической реализации все это выглядело не более чем социальная утопия.

Как бы то ни было, но советский эксперимент, при всех известных издержках, оказал огромное влияние на весь ход политической истории ХХ века. Особенно в плане всплеска социальной активности масс и подъема национально-освободительных движений в странах "третьего мира". Да и мировая система капитализма также претерпела значительную трансформацию в плане ориентации на решение социальных проблем. Существует же точка зрения, что именно возникновение первого государства рабочих и крестьян стало толчком к построению западными демократиями общества "всеобщего благоденствия".

Другой вопрос, что изначально гуманный и благородный проект был омрачен ужасами тоталитаризма, выразившихся в форме подавления гражданских прав и свобод. Поскольку это очень большая и сложная тема, то просто ограничусь банальной констатацией этого общеизвестного факта…

***

- Сложный и деликатный вопрос. Наверное, многое зависит от той политической философии, которую будет исповедовать каждый, кто попытается дать на него ответ. Возможно, что время для окончательных оценок еще не наступило, если оно вообще придет когда-нибудь.

Советский период казахской истории – это многогранный и противоречивый процесс. Там много и трагического, и прогрессивного. Ну, как мы можем забыть страшную историю Ашаршылыка? Несмотря на то, что наша суверенная история уже отсчитывает четвертое десятилетие, многие проблемные вопросы нашей национальной истории так и остаются без ответа.

Советская власть подорвала многовековую цивилизационную основу существования казахского социума. Говоря образно, нас, казахов, за шиворот втащили в прогресс. Да, возможно нас лишили шанса на постепенное эволюционное развитие. Однако все познается в сравнении. Достаточно посмотреть на некоторые страны арабского мира и Северной Африки, где кочевники продолжают жить на достаточно примитивном уровне. Или возьмем тот же Афганистан, который никто и никуда не "тащил".

В этом смысле, прогресс казахского общества был налицо. Правда, нам за это пришлось заплатить страшную цену, когда была утеряна чуть ли не половина этноса. Отрицать это было бы нечестно. Но ведь и прогресс был однозначный. Сколько было построено городов. А медицина и наука? А индустрия? Одним словом, за ХХ век мы шагнули значительно вперед в цивилизационном смысле. Это был качественный скачок из отсталости в современность и цивилизацию. Хотя, конечно же, на этом пути была масса негативных моментов и мы должны помнить об этом.

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- Думаю, не будет преувеличением сказать, что время суверенитета – это время многих упущенных возможностей. Ведь кто бы и что бы ни говорил, но концу 70-х-началу 80-х годов прошлого века в Казахстане был сконцентрирован достаточно мощный потенциал. К сожалению, многое из этого уже безвозвратно утеряно. С одной стороны, это был вполне объективный процесс, а с другой, это стало следствием грубейших ошибок и некомпетентности власти.

Хотелось бы, чтобы наше государство проводило политику равных возможностей, особенно для молодежи и особенно в сфере образования и науки. Почему, на мой взгляд, нужно сделать упор именно на этом направлении? Потому что у нас огромная территория, но малочисленное население. Поэтому, кроме природных богатств, наш капитал – это люди и особенно молодежь. А для этого государство должно дать возможность развиваться всем, как это было при советской власти. Как бы мы не ругали то время и не рассуждали о многих негативных аспектах тогдашней жизни. Тем не менее, тогда существовала политика равных возможностей. Чего, к сожалению, сейчас не наблюдается.

Проблем у нас много, но они вполне решаемы. Но для этого нужна политическая воля (это касается в первую очередь наших элит) и целеустремленность каждого из нас. Времена изменились и уповать только лишь на государство уже не стоит.



Данияр АШИМБАЕВ, элитолог

– Говоря с позиции сегодняшнего дня про Октябрьскую революцию можно отметить два момента.

Во-первых, приход к власти большевиков дал огромный импульс модернизации не только центра Российской империи, но и ее национальных окраин. Начиная от ликвидации неграмотности до атомной энергетики. Можно часами перечислять достижения советской власти и обсуждать вопросы, что называется, перегибов при проведении этих рывков, но факт в том, что мы по завершении советской эпохи мы получили совершенно другой Казахстан – аграрно-индустриальный, урбанизированный, с высоким уровнем образования, культуры, здравоохранения. Это была действительно великая эпоха.

Во-вторых, советская национальная политика, по сути, создала те нации, которые получили государственность после распада СССР. Можно сколько угодно спорить о вопросах этногенеза и исторических корнях того или иного народа, но национальные движения (интеллигентские!) вековой давности только актуализировали вопросы статуса и нациестроительства. Большевики взяли за основу только появившееся в конце XIX века понятие "буржуазной нации", создали на его основе понятие "социалистической нации" и на основе научных оценок, политических возможностей и экономических ресурсов создали новые народы-нации. Причем были решены территориальные, языковые, культурно-образовательные вопросы, подведена экономическая база, создана новая национальная история и национальная культура, определены примеры для подражания, сформированы новые элиты, т.е. в какой-то степени выработана национальная идентичность, очищенная – по возможности – от клерикального и конфронтационного компонентов. Проведена работа по консолидации внутринациональных групп, в т.ч. в языковых вопросах. Понятно, что история каждого народа имеет огромную досоветскую историю, но нациями в современном смысле их сделала советская власть. Причем, это касается и кочевых, и оседлых народов.

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– Сейчас в моде т.н. постколониальный синдром, но сам вопрос не нов. Дебаты о цене за модернизацию шли всегда. Их можно найти и в местной прессе, и стенограммах различных совещаний. Безусловно, переход от одного образа жизни к другому, смена культурной и языковой парадигм постоянно были предметов дискуссий, особенно в интеллигентской среде. В какой-то степени это вело к идеализации прошлого – в качестве ностальгии, как защитная реакция на издержки модернизации, а также в русле исторической политики, направленной на удревление – тут совпали государственные задачи и общественный запрос. Просто государство раньше не забывало напоминать о проблемах, которые были в прошлом и которые стали причиной модернизации. Сегодня критический анализ сместился с кочевого периода на советский, который при этом никто не собирается объективно изучать. В моду вошла чрезмерная идеализация древнего прошлого и гипертрофированная негативизация российского и советского этапов. Что ее подпитывает? Для государства выгодно подчеркнуть свои достижения, перечеркивая и поливая грязью предыдущую эпоху – и чем меньше достижений, тем хуже изображается предшественник. Есть и внешний фактор: негативизация советского периода позволяет подрывать межнациональное согласие в стране и российско-казахстанские отношения, тем самым манипулируя внешней и внутренней политикой страны. При этом – заметьте – никто не собирается восстанавливать кочевую цивилизацию.

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– Обретя независимость, мы с тем же рвением, с которым строили социализм, начали строить капитализм. Долгое время, да и до сих принято объяснять, что раньше мы были колонией и сырьевым придатком. А теперь – смотрите: мы – независимая страна с рыночной экономикой, куда толпами валят иностранные инвесторы. Только вот инвесторы валят в первую, вторую и третью очередь в нефтегазовую и горнодобывающую промышленность. Бюджет зависит от мировых цен на нефть и металлы, экспорт которых и составляет основу национальной экономики. Несырьевая промышленность была героически развалена в ходе рыночных реформ и от нее остались менее десятка предприятий. На территории бывших заводов тут же возникли торгово-развлекательные центры. Интересно, что после ликвидации прежних предприятий государство тут же решило заниматься вопросами индустриализации, только вот никак не получается. Навыки утеряны, да и кадры. Управлять государство толком ничем не может, продвигая приватизационную идею. Организовать новые проекты тоже толком не получается – откуда запрос на иностранных инвесторов и интеграцию в мировую экономику. Расчет, я бы сказал, на "доброго и правильного колонизатора"…



Джанибек СУЛЕЕВ, веб-издатель

- У любой такой грандиозной вспышки в истории человечества, есть последствия. И трагические, даже бесчеловечно жестокие, но в конечном счете… прогрессивные. Я был не самым прилежным учеником в школе, если не сказать хуже, высшее образование получил на заочном факультете… Но в моем измерении истории, если уж совсем не погружаться во времена оны считаю, что наиболее судьбоносными революциями в истории человечества было две… Это то, что сотворил Оливер Кромвель с Англией, практически закрыв тем самым "средневековое" развитие Западной Европы, что дало толчок к новой экономической формации – капитализму, промышленной революции и далее по нарастающей… И "Великую Октябрьскую революцию", породившую страну нового типа и тягавшуюся с развитым Западом и всем остальным миром. Что касается нас, конкретно взятых казахов. Учитывая, что на момент сотворения нового социалистического мира, казахи были сугубо традиционным народом, который на тот момент в силу колониального давления уже тогда стал мутировать, в том смысле что уже вовсю маячила проблема оседания. Т.е. перед нами уже в начале грозного 20-века объективно вставала во весь рост проблема трансформации – именно это и принесла "Великая Октябрьская революция".

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- Существует такое мнение, что Революции никакой не было. А был переворот. Но для казахов, как ни крути, это была именно революция. Кровавая, страшная, я бы сказал, Кромвель отдыхает, но отсылки тут вполне работающие - английские крестьяне стали пушечным мясом для промышленной революции и прихода мануфактур. Казахи же были плюс ко всему будучи не просто сугубо агарным народом, но и еще и конными кочевниками, заплатили очень высокую цену за свой резкий цивилизационный скачок. Ну а в сухом остатке казахи оказались вполне себе полезными для новой власти как экономическая единица, как отличные воины Советской Армии. К слову, не устаю повторять, в последнем аспекте оказалось, что казахи в этом деле, когда есть суровая длань власти и единая дисциплина, могут воевать на уровне передовых наций мира. Бывшие кочевники оказались способными стать и летчиками-штрумовиками, и артиллеристами, и армейской разведчиками, в конце концов, просто хорошими солдатами, обогнав по числу Героев Советского Союза внутри огромной многонациональной страны грузин, армян, азербайджанцев и т.д. Ну а главный подарком советской власти (читай Революции) является тот факт, что казахи получили культурную автономию (главную мечту алашординцев) и теперь, в рамках очерченных В.И. Лениным границ этой автономии, есть суверенный Казахстан, член ООН и пр.

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- На самом деле неимоверно насыщенный вопрос. На него наверное куда профессиональнее и глубже могли бы ответить такие аналитики как Кенже Татиля, Данияр Ашимбаев, Петр Своик, Расул Рысмамбетов и многие другие светлые головы… Знаете, недавно читал любопытный материал про то, что суверенность, суверенитет и независимость, пусть даже формально, это не одно и то же… Есть махонькие государства, расположенные на каких-то атоллах в океане. Так вот, если верить комментаторам, они не являются членами ООН, но они …НЕЗАВИСИМЫ. При этом, их мнение и подпись тоже учитывается при каких-то там голосованиях в том же ООН. Конечно, сравнивать такие государств и РК возможно некорректно. Однако, как бы то ни было, получается Казахстан суверенен, имеет ООН-овский мандат, но можно ли сказать что он "подлинно независим"? Ну разве что положа руку на сердце… Казахстан в этом смысле стал каким-то проходным двором для иностранных инвесторов ("прокси колонизаторов?"). При этом зарубежный капитал что-то там громко инвестирует, а какой-то устойчивости благосостояния рядового казахстанца при этом никогда не наблюдалось за всю историю суверенного Казахстана. История курса национальной валюты к главной валюте мира, американскому доллару, тому свидетельство. Есть и другая сторона вопроса: такое впечатление что мы деградируем и вскоре (или это время уже грянуло), если вдруг какой-то объект покинет зарубежный воротила, то своими силами и способностями вдохнуть жизнь в объект-имярек казахи не смогут ни за какие коврижки… Другими словами, промышленное советское наследие, равно как и разведанные еще в совке месторождения природных ископаемых в суверенном (независимом?) Казахстане как бы испарились в значении "оно наше" и посему все это хозяйство работает непонятно на кого…



Петр СВОИК, общественный деятель

Октябрь 17-го года по-прежнему с нами... И юный октябрь впереди! Почему?..

Окончись дело только февральской буржуазной революцией, Россия дотерпела бы до победы в Первой мировой войне, однако получила бы не Босфор с Дарданеллами и Константинополем, а окончательное закрепление в роли сырьевой и финансово-долговой периферии Европы, а впоследствии и США.

Такая же перспектива светила ей и при переходе, после катастрофы Гражданской войны и военного коммунизма, к ленинской новой экономической политике. За НЭПом, как возрождением местной мелкой буржуазии, в Совдепию должен был зайти крупный европейский промышленный и финансовый капитал, закрепляющий разрушенную Империю в роли сырьевого и финансового придатка. Возможно, с разделением на протектораты.

Как это и случилось в результате горбачевской "перестройки".

Однако тогда Октябрь продолжился коллективизацией и индустриализацией, с чудовищными жертвами, но и с небывалым в Истории эффектом: поверженная империя Белого царя, и до того пребывающая на задворках Европы, превратилась в большевистскую империю, одолевшую в смертельной схватке нашествие тогдашнего Евросоюза – Гитлеровского рейха. И ставшую, в результате той победы, властителем половины мира. Не только военным, но и идейным.

Да, 1991 год стал реваншем Европы-США за то, что итоги Февральской революции достались не им. И за то, большевики буквально из-под носа увели у них НЭП. Однако реванш, как и все в Истории, получается временным.

Да, новой социалистической общности – советского народа, больше не существует. По факту отмены общей социалистической Родины – Советского Союза, общей экономической базы - социалистического хозяйства, общей социально-классовой структуры, общего мировоззрения - марксизма-ленинизма, общей цели - построения коммунизма. Однако сам-то бывший советский народ никуда не делся, и активно воспроизводится во все новый поколениях, во всех бывших советских республиках.

А идущая сейчас Четвертая (после Третьей, холодной, закончившейся капитуляцией КПСС) мировая война за новый глобальный передел во многом возвращает нас … нет не к Октябрю 1917 года, но к тому состоянию мира, которое он, - благодаря Октябрьской революции, приобретал примерно с 1943, когда уже стало понятно поражение немецкого Евросоюза и по 1949 годы, когда Мао выгнал Чан Кайши на Тайвань и заключил союз со Сталиным, а СССР получил свою атомную бомбу.



Мы, Казахстан, пребываем сейчас в роли идеально "многовекторной" и столь идеально-образцовой неоколонии XXI века, сразу под тремя – Американо-Европейской, Российской и Китайской метрополиями. Образцовей нас в современном мире нет никого, мы – действующий музей истории колониализма. У нас реализован как британской колониальный формат, основанный на поставках из метрополии промышленных товаров в обмен на сырье, так и американский финансовый капитализм, основанный на внешнем инвестировании и кредитовании.



И при этом мы еще и идеальный образец компрадорской государственности, при которой правящая верхушка плотно вписана как в сырьевую, так и финансовую эксплуатацию собственной страны "на вывоз".

И еще наша образцовая идеальность в том, что при все том же, персонально и ментально, большевистском правлении, власть идеально перекрасилась сама, и пытается перекрасить все общество в отрицание собственной Истории. Вместо догматического коммунизма, - антисоветизм, вместо интернационализма – национализм, вместо коллективизма – индивидуализм, вместо плановой экономики – анархо-либерализм.



Из такого своего идеального состояния Казахстан, благодаря природным богатствам, извлекает существенные дивиденды, к сожалению, присваиваемые в основном компрадорской верхушкой.

Однако невозможно запретить усваивать всем народом такие уроки нашего исторического прошлого и сегодняшнего настоящего, которые помогут понимать идущие ныне в мире процессы и не ошибиться с выбором нашего места в формирующемся новом многополярном мире.

Тем более, что со времен Экклезиаста ничего нового в этом мире не происходит и все возвращается на круги своя. Хотя и каждый раз по-новому. А потому и новый Великий Октябрь тоже еще впереди. Источник - dialog.kz

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