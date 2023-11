Израильский ЦАХАЛ сгинет в тоннелях Газы? - Константин Ольшанский

00:58 09.11.2023

ЦАХАЛ сгинет в тоннелях Газы?

Израильские генералы и политики явно недооценили противника

Константин Ольшанский

8.11.23



Руководители Израиля и Палестины продолжают обмениваться пропагандистскими заявлениями. При этом ЦАХАЛ временно перестал сообщать о количестве потерь. В то время как ХАМАС заявляет о том, что наступающие израильские силы несут "тяжелые потери".



Косвенно подтверждают это и видеоролики из Бейт-Ханун: боевики "Бригад аль-Кассама" (это боевое крыло ХАМАС) опубликовали кадры, на которых палестинцы быстро передвигаются по системе подземных тоннелей и внезапно атакуют израильские подразделения.



Министр обороны Йоав Галант заявил, что израильские солдаты действуют в самом центре города Газа. Лидер ХАМАС в Секторе Газа Яхья Синвар якобы изолирован в своем подземном бункере, заявил министр обороны на вечерней пресс-конференции.



Галант подтвердил, что под городом Газой пролегают километры туннелей. Они проходят в том числе под школами и больницами, и в этих тоннелях расположены склады оружия, пункты связи и укрытия боевиков.



О количестве жертв среди мирного населения Галант, конечно, не сказал. После начала наземной израильской операции в Секторе Газа палестинцам поставили ультиматум: в течение 4 часов переехать в южную часть сектора. Палестинское МВД заявляет, что непосредственно в зоне боевых действий осталось еще около 900 тысяч человек.



Жители рассказали Reuters, что израильские танки двигались в основном ночью, а израильские войска в значительной степени полагались на удары авиации и артиллерии, чтобы расчистить путь.



Причем южная часть Сектора Газа - вовсе не мирное укрытие. Палестинский Минздрав сообщил, что по меньшей мере 23 человека погибли в результате двух израильских авиаударов по городам Хан-Юнис и Рафах на юге Сектора Газа.



Reuters: Израиль до сих пор не знает, что сделать с Сектором Газа после войны



Израиль до сих пор крайне туманно высказывался о своих долгосрочных планах в отношении Сектора Газа. В одном из первых комментариев по этому вопросу премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль будет стремиться взять на себя ответственность за безопасность Сектора Газа "на неопределенный период". Что конкретно имел в виду Биби, непонятно.



Израиль вывел свои войска и поселенцев из Сектора Газа еще в 2005 году, а два года спустя ХАМАС пришел там к власти, вытеснив палестинскую администрацию. Сейчас та осуществляет ограниченное самоуправление на отдельной, оккупированной Израилем территории, - Западном берегу реки Иордан.



Сторонники Нетаньяху также требуют полной демилитаризации Сектора Газа под израильским военным контролем. Однако пресс-секретарь Белого дома Джон Кирби уже заявил, что президент США Джо Байден выступил против повторной оккупации Сектора.



- Это нехорошо для Израиля, это нехорошо для израильского народа, - сказал Кирби в интервью CNN.



Госсекретарь Энтони Блинкен тем временем пытается заручиться поддержкой лидеров Ближнего Востока, решая, как можно было бы управлять Сектором Газа после войны. Вариантов множество, пишет Reuters со ссылкой на дипломатов: развертывание многонациональных сил, временная администрация под руководством палестинцев (исключающая ХАМАС, конечно), временный надзор ООН за анклавом, временное обеспечение безопасности со стороны соседних арабских государств. И пока что ни один вариант не кажется идеальным.



War on the Rocks: ЦАХАЛ не способна на решающее наступление, будет осада бункера Синвара



Впрочем, чтобы думать о послевоенном регулировании, еще нужно выиграть войну. Soufan Center в аналитическом докладе пишет, что ХАМАС извлек полезные уроки из предыдущих израильских операций "Литой свинец" (2008 год) и "Нерушимая скала" (2014 год). В этих двух операциях ЦАХАЛ потерял 79 военнослужащих - меньше, чем в нынешней войне.



Резко возросший уровень стратегической подготовки ХАМАС продемонстрировал тщательно спланированный рейд под кодовым названием "Наводнение Аль-Аксы". Soufan Center пишет, что ХАМАС значительно окреп благодаря финансированию, поставкам оружия и практическому обучению целому ряду новейших технологий (включая беспилотные системы) Ирана.



Учитывая методичное планирование, задействованное при проведении операции, представляется вероятным, что ХАМАС серьезно подготовился и к городским боям. ЦАХАЛ не имеет разведданных о том, как выглядит сеть туннелей, какие из них заминированы.



Даже армия США выпустила свою первую доктринальную публикацию о подземной войне ("Обучение небольших подразделений в подземных условиях") только в 2017 году. То есть военная доктрина на эту тему все еще находится в относительно зачаточном состоянии. Израилю просто не у кого попросить совета или помощи, пишет Soufan Center.



Подполковник армии США Амос Фокс в аналитической статье для War on the Rocks пишет, что в Секторе газа нужно готовиться к худшему.



Вероятнее всего, ЦАХАЛ будет вынужден перейти к осаде. Правда, из-за значительных потребностей в силе и материально-техническом обеспечении для поддержания осады Газы, даже израильская армия не сможет вести ее долго.



И в итоге, по мнению подполковника Фокса, ЦАХАЛ будет вынужден уменьшить масштабы и осадить всего лишь несколько укрепрайонов, где потенциально могут находиться лидеры ХАМАС. И продлится это очень долго - месяцы.