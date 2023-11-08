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Мигрантов в РФ будут приучать к традиционным ценностям, - НГ
01:08 09.11.2023

08.11.2023

Регионам разрешат не адаптировать приезжих, а наказывать за нарушение правил поведения
Екатерина Трифонова
Корреспондент отдела политики "Независимой газеты"

Иностранцев можно будет привлекать к ответственности не только за миграционные нарушения.
В МВД России предлагают регионам внести в свои административные кодексы ответственность для иностранных граждан (ИГ) за нарушение правил поведения. Общественная палата (ОП) РФ настаивает на усилении просветительской работы среди приезжих по поводу традиционных ценностей россиян. Однако, по мнению экспертов, пока не похоже, что дело двинется дальше слов, как это уже было, например, с программами по добровольной адаптации и интеграции.

Субъектам РФ предлагается установить для приезжих меры наказания за нарушение тех или иных норм поведения – с учетом особенностей и духовно-нравственных ценностей каждого конкретного региона. Пока в кодексах об административных правонарушениях нет соответствующих статей, проступки ИГ лишь в редких случаях трактуются как мелкое хулиганство.

По мнению начальника Главного управления МВД РФ по вопросам миграции (ГУВМ) Валентины Казаковой, приезжие должны перенимать культуру коренных народов России, а не привносить сюда свою. Она заявила об этом на заседании IV Всероссийского форума "Народы России – национальная политика: современный этап". Нормативные изменения также позволят избежать создания этнических анклавов и маргинальных мигрантских общин, пояснила она. О готовности внести соответствующие корректировки уже сообщили из Нижегородской и Самарской областей. Как раз в последней недавно произошел очередной конфликт местных с приезжими: в Тольятти мигрант угрожал пассажирам маршрутки расправой за замечание не ругаться при детях. Сейчас данный ИГ уже задержан правоохранителями по уголовному делу как раз о хулиганстве, после того как о взятии ситуации под свой контроль объявил председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин.

Напомним, что весной президент РФ Владимир Путин подписал указ, закрепивший в Концепции государственной миграционной политики РФ необходимость мер, способствующих успешной адаптации ИГ и их детей в обществе. Среди них одна из ключевых – создание условий, способствующих освоению приезжими русского языка и общепризнанных норм поведения. Кстати, только что тот же Бастрыкин поручил создать в каждом регионе спецотделы по борьбе с преступлениями, которые совершают мигранты. Причем заметно, что СК пристально анализирует соответствующую статистику. Например, отмечено, что кроме 31 тыс. с лишним преступлений, совершенных иностранцами, есть еще и около 8,5 тыс. таких преступлений, где замешаны пресловутые "новые россияне", то есть те, кто получил гражданство менее 10 лет назад. "Выходя за рамки закона и правил поведения, приезжие демонстрируют агрессию, дерзость, жестокость, пренебрежение к традиционным нормам общественного порядка, моральную распущенность", – подчеркнул глава СК на совещании с руководителями региональных управлений. По его словам, такое поведение ИГ влечет за собой социальную напряженность и приводит "к эскалации негативных настроений в обществе".

На днях и глава МВД России Владимир Колокольцев отчитался о противодействии мигрантской преступности, в частности сообщил об итогах операции "Нелегал-2023". Было выявлено порядка 96 тыс. нарушений миграционного законодательства. Как указывается на сайте ведомства, "в отношении ИГ принято порядка 15 тыс. решений об административном выдворении либо депортации за пределы нашей страны. В ходе проведенных мероприятий возбуждено около 3,6 тыс. уголовных дел, связанных с организацией незаконной миграции, незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, незаконным оборотом оружия и незаконным пересечением госграницы".

Между тем в ОП РФ настаивают на необходимости вести просветительскую работу с мигрантами. Однако также заявляют, что существующая миграционная политика создает угрозу ключевому признаку нашей страны – единству многонационального народа, о чем заявила на форуме "Сообщество" глава комиссии ОП по культуре и сохранению духовного наследия Ирина Великанова. "Мы должны сделать все, чтобы люди, которые к нам приезжают, понимали, что они живут в многонациональном, многоконфессиональном светском государстве и что те законы, которые существуют на территории РФ, обязательны к исполнению для всех", – подчеркнула она. Впрочем, сказал "НГ" доцент РАНХиГС, член экспертного совета отделения Всемирного русского народного собора по Москве Михаил Бурда, провал госполитики в области социокультурной адаптации и интеграции, а точнее, "того увещевательного инструментария, с помощью которого она реализовывалась", показывает, что "и с традиционными ценностями будет аналогичная история". Ведь, по сути дела, речь идет о том, чтобы иными словами обозвать те же самые программы. Проще говоря, по его словам, это просто подмена понятий. "Понятно, что если мы говорим о традиционных ценностях института семьи или брака, противодействия ЛГБТ, то тут гораздо больше общего. Однако если мы говорим об уважении к закону, то здесь уже есть существенные вопросы. Скажем, что для мигрантов первично – светское право или религиозные нормы?" – заметил Бурда.

Ответы на подобные вопросы требуют законодательного определения и закрепления – как обязанностей мигранта, так и санкций за их невыполнение. "Всего этого в законодательстве нет. Мы уговариваем приезжих любить Россию, уважать наши традиции и законы, а подход должен быть иным. Не уговаривать, а ставить перед фактом и предупреждать о наказаниях, как, к примеру, в ОАЭ или других государствах, где применяются и выдворение с пожизненным запретом на въезд, и огромные штрафы, и большие сроки лишения свободы, особенно за преступления против местных жителей", – пояснил Бурда. Однако, для того чтобы реально что-то изменить, настаивает он, власть должна проявить политическую волю, чтобы решить, "продолжаем советское наследие с интернационализмом либо начинаем думать о национальных интересах и своих людях".

В свою очередь член президентского Совета по правам человека Александр Брод напомнил "НГ", что разговоры об адаптации мигрантов ведутся давно, но как было мало конкретики и реальных дел, так и осталось. Например, по его словам, "хотелось бы видеть больше информации о том, как работают центры адаптации в регионах". Относительно борьбы с этническими анклавами он заметил, что ведь трудовые мигранты селятся там, где им удобно – поближе к работе, в более дешевых районах: "Что же предлагается – вводить нормы по расселению или силой прореживать жилые кварталы? Зачастую критика не носит конструктивного характера, а скорее отдает популизмом". По поводу соблюдения традиционных ценностей, заявил Брод, заметно, что мигранты зачастую ориентируются именно на принимающее их общество. "Как требовать от них придерживаться ценностей, когда они видят на улицах нищих стариков, просящих милостыню, или школьников, которые матерятся во весь голос, пьяниц и бомжей? Быть может, начнем окультуриваться сами, а потом и мигранты подтянутся?", – подчеркнул он.

Президент Центра социальных и политических исследований "Аспект" Георгий Федоров полагает: "Похоже, власть накануне выборов взяла на вооружение один из главных тезисов оппозиции о тревожных проблемах в миграционной сфере". Об этом, напомнил, он буквально только что высказались не только силовики, но и патриарх Кирилл. Однако какой эффект даст просветительская работа с приезжими, когда у большинства из них нет мотивации социализироваться: "Они практически сразу попадают в ту же среду, что и на родине. Только здесь она представлена анклавами и цеховыми диаспорами, где живут по своим законам, чтут свои традиции, говорят на своем языке". Или же есть еще один вопрос: а какой смысл крупному бизнесу способствовать просвещению эксплуатируемых им мигрантов? "Сначала нужно менять миграционную политику, и только потом заниматься просвещением ИГ", – напомнил "НГ" Федоров.

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1699481280


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