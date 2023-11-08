Зеленский или Залужный? США поощряют грызню бандеровских вождей, - Washington Post

01:19 09.11.2023 The Washington Post

США



На Украине растет разочарование: Зеленский и Залужный разошлись во мнениях насчет тупика

WP: Зеленский столкнулся с проблемами из-за разногласий на Украине



Национальное единство на Украине начало слабеть, общественные разногласия дают о себе знать, пишет Washington Post. Вопрос о тупиковой ситуации на поле боя особенно чувствителен, поскольку в Киеве опасаются давления извне с целью начать переговоры с Москвой.



Шивон О'Грейди (Siobhán O'Grady)



Киев - После нескольких месяцев тяжелых потерь в практически застопорившемся контрнаступлении против России, напряженность между высшими руководителями Украины за последние дни стала достоянием общественности. Из-за возникшей неловкости президент Владимир Зеленский даже призвал прекратить внутренние политические распри.



"Всем сейчас следует думать о защите нашего государства. Собраться, не расхолаживаться, не погружаться в споры или какие-то другие проблемы", - заявил Зеленский в понедельник в своем вечернем обращении. Он предостерег, что крах единства будет иметь серьезные последствия: "Ситуация сейчас такая же, как была раньше: если не будет победы, то не будет страны."



До своего призыва прекратить любые распри Зеленский вступил в редкий публичный спор с главнокомандующим ВСУ генералом Валерием Залужным - в недавнем интервью журналу The Economist тот заявил, что конфликт зашел в "патовую ситуацию" в духе Первой мировой войны.



Зеленский отверг эту оценку на пресс-конференции с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. "Все устали, и мнения могут быть разные", - сказал Зеленский, обсуждая замечание Залужного. Однако в интервью NBC News он подчеркнул, что не считает ситуацию тупиком. При этом один из помощников президента даже заявил на украинском телевидении, что публичные комментарии сродни заявлению Залужного играют на руку России.



Кадровый офицер Залужный пользуется в стране огромной популярностью, и многие даже считают его потенциальной угрозой Зеленскому, если он решит строить политическую карьеру. Пока что генерал не намекал на такой поворот событий.



Однако после двадцати месяцев полномасштабных боевых действий национальное единство Украины, прежде непоколебимое, начало слабеть - дают о себе знать общественные разногласия. Вопрос о тупиковой ситуации на фронте особенно чувствителен, поскольку украинские чиновники опасаются давления извне с целью начать переговоры с Россией, на которых придется уступить территорию. Подавляющее большинство украинцев выступает против территориальных уступок.



На фоне разгоревшихся между лидерами разногласий Украина готовится к еще одной суровой зиме практически без надежды на сколь-либо существенный прогресс на южном фронте. Залужный даже констатировал: "Глубокого и красивого прорыва, скорее всего, не будет".



Эти открытые споры "отвлекают от победы в войне и определенно играют на руку врагу", считает основатель и директор киевского аналитического центра "Новая Европа" Алена Гетманчук. "Все начинается с единства внутри Украины", - сказала она.



Без хороших новостей слабеет и моральный дух простых украинцев. Крепнут опасения, что Россия вскоре возобновит атаки на энергетическую инфраструктуру, которые сделают жизнь в самые холодные месяцы года невыносимой.



При этом нажим ощущается не только на поле боя. Внимание международного сообщества фактически переключилось на войну в Израиле и секторе Газа. А в Вашингтоне среди законодателей воцарились разногласия по поводу дальнейшей помощи Украине.



В понедельник Зеленский во всеуслышание заявил о невозможности провести президентские выборы грядущей весной, согласно обычному политическому календарю Украины. Некоторые иностранные чиновники призвали провести выборы в знак приверженности Киева демократии.



Зеленский, однако, заявил, что обсуждать выборы в условиях войны "совершенно безответственно". В стране действует военное положение, запрещающее проведение выборов. Помимо тысяч солдат, сражающихся на фронте, в результате боевых действий свои дома покинули миллионы украинцев, что практически исключает честные выборы.



Доселе Украина демонстрировала прочное национальное единство перед российским натиском, избегая политических разногласий. Однако в последние дни многие наблюдатели в Киеве разочарованно отметили, что внутренняя борьба сказалась на ключевых решениях, которые могли серьезно повлиять на исход конфликта.



Так, на прошлой неделе, например, администрация Зеленского отстранила от должности командующего Силами спецопераций ВСУ генерала Виктора Хоренко.



Служивший под началом Залужного Хоренко заявил "Украинской правде", что не понимает причины своего увольнения и "узнал об этом из СМИ". Залужный, по его словам, тоже был ошеломлен новостью и "не смог ничего объяснить".



Министр обороны Рустем Умеров, чьего предшественника Алексея Резникова Зеленский отстранил в сентябре на фоне расследования о коррупции, сообщил у себя в Facebook*, что не может публично раскрыть причин увольнения Хоренко, поскольку такие разоблачения могут помочь России.



В комментарии на Facebook*, собравшем сотни лайков, бывший вице-премьер-министр Павел Розенко раскритиковал подход Умерова к этому вопросу. "Вы допустили очень серьезную ошибку, сделав это за спиной Залужного, - написал Розенко. - Именно такие ошибки ослабляют Украину! Очень жаль, если в этой ситуации возобладают политические интриги".



Этот шаг раскритиковали и многие другие. В частности, предполагалось, что Хоренко уволили потому, что "не удалось сместить Залужного".



Политические разногласия еще больше омрачили настроение украинского народа, и без того подавленное из-за серии жестких ракетных ударов России и других военных неудач.



В минувшие выходные минимум 19 солдат 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ погибли, когда Россия выпустила ракету по церемонии награждения близ линии фронта. Инцидент вызвал на Украине шквал негодования и сейчас расследуется. Командир бригады был отстранен от должности, а Зеленский потребовал расследования "трагедии, которой можно было избежать".



Затем, в понедельник, главный помощник Залужного погиб в собственном доме от взрыва гранаты, полученной в подарок на день рождения. По данным предварительного расследования, полиция назвала это несчастным случаем.



Часть аналитиков опровергла сколь-либо значительные разногласия между Зеленским и Залужным насчет будущего конфликта.



"И Залужный, и Зеленский пытаются выслать западным правительствам один и тот же сигнал - просто осознайте, чтó поставлено на карту на Украине, - сказала внешнеполитический аналитик и бывший депутат Анна Хопко. - Надеюсь, что вместо того, чтобы ограничивать поддержку Украины по несущественным, выдуманным или откровенно популистским причинам, западные правительства, политики и СМИ действительно прислушаются к тому, что они говорят".



Однако Зеленскому становится все труднее убедить даже близких союзников в том, что ему нужно больше оружия, денег и других ресурсов, чтобы отбросить назад российские войска.



В минувшие выходные, незадолго до заявления Зеленского о выборах, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен посетила Киев и высоко оценила усилия Украины по подготовке к официальным переговорам о вступлении в блок, заявив, что страна добилась "отличных успехов".



Однако некоторые европейские партнеры начали пересматривать взятые на себя обязательства.



В прошлом месяце новый премьер-министр Словакии Роберт Фицо объявил, что его страна больше не будет поставлять Украине никаких вооружений.



Недавние комментарии крайне правого премьер-министра Италии Джорджи Мелони также позволяют предположить, что и она опасается долгосрочной поддержки. Доселе Мелони поддерживала Украину и осуждала Москву, сопротивляясь внутреннему давлению, в том числе со стороны соратников по крайне правой коалиции, которые традиционно больше симпатизируют Путину.



Однако на прошлой неделе российские юмористы Вован и Лексус, прославившиеся тем, что разыгрывают известных личностей, выпустили 13-минутную аудиозапись, где обманом вызвали Мелони на откровенность насчет украинского конфликта. "Я вижу, что есть большая усталость. Должна быть откровенной, со всех сторон", - заявила Мелони в сентябрьском телефонном разговоре. Премьер-министр полагала, что разговаривает с африканскими дипломатами.



"Мы близки к тому моменту, когда все поймут, что нам нужен выход, - сказала Мелони. - Проблема в том, чтобы найти выход, приемлемый для обеих сторон, не нарушая при этом международного права".



Контрнаступление Украины, продолжила она, "идет не так", как надеялся Киев, и едва ли изменит "судьбу конфликта". Она предупредила, что он может продлиться много лет, "если мы не попытаемся найти какие-то решения".



Администрация Мелони выразила "сожаление" по поводу досадного инцидента, и ее главный дипломатический советник подал в отставку. Однако сложилось впечатление, что она выразила настроения определенной части общества.



В своем обращении в понедельник вечером Зеленский заверил, что Украина сможет победить "российских оккупантов", если страна останется единой. "Наша победа – возможна. Она будет, если мы все будем сосредоточены именно на ней. Не на политиканстве или поисках какого-то своего личного интереса. Не на спорах, которые ничего не дадут стране и обороне, и нашему движению вперед", - заключил Зеленский.



Статья написана при участии Энтони Файолы, Камилы Грабчук, Анастасии Галушки, Сергея Моргунова и Дэвида Стерна



* деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская – прим. ИноСМИ Источник - ИноСМИ

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