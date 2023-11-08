 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 09.11.2023
01:35  СССР- 2: перспективы стратегии, - Андрей Школьников
01:28  Начался снос незаконных построек на территории дендропарка в Ташкентской области (видео)
01:25  Строительный рынок Китая погружается в глубокий кризис
01:23  Гонконгский грипп в России в 2023 году
01:19  Зеленский или Залужный? США поощряют грызню бандеровских вождей, - Washington Post
01:08  Мигрантов в РФ будут приучать к традиционным ценностям, - НГ
00:58  Израильский ЦАХАЛ сгинет в тоннелях Газы? - Константин Ольшанский

00:55  Данияр Ашимбаев: Советская национальная политика, по сути, создала те нации, которые получили государственность после распада СССР
00:52  Как "соросята" довели Латвию до гей-браков, - Ст.Лещенко
00:47  Каракалпаки: основы идентичности, - Заринэ Джандосова
00:42  От Дуная до Алтая: каковы перспективы общетюркской патентной организации, - А.Губенко
00:13  Англосаксы теряют власть над миром, - В.Прохватилов
00:12  Ближний Восток: одиночество Палестины и громкие слова, - В.Бурт
00:10  Таджикистан и Кыргызстан согласовали еще 17,98 км государственной границы
00:09  Последний самурай. Экс-глава УзбМИД А.Камилов получил от Императора "Орден Восходящего солнца на большой ленте"
Среда, 08.11.2023
19:51  Тимур Бекмамбетов анонсировал компьютерную игру о Ходже Насреддине
17:46  Президент Ш.Мирзиеев проводит 16-й саммит ОЭС в Ташкенте
16:39  Вышли новые 10 томов о лучших произведениях искусства Узбекистана в музеях мира
16:36  Новых вице-министров назначили в Минкультуры Казахстана
16:35  Казахстан и Турция подписали план военного сотрудничества на 2024 год
16:33  Германия: кадровое наследие рейха и национал-глобализм, - А.Белов
16:32  Жена Эрдогана раскритиковала Израиль за "попытку стереть с лица земли нацию"
16:30  Развязка авдеевской катастрофы: паника в радиоперехватах не вошла в сводку СВО
16:25  Контроля нет. Байден утратил рычаги влияния на Украину и Израиль, - Дэвид Сангер
13:32  Пока Путин "перекрестно" выступает про Казахстан, укр-ракеты безнаказанно сносят Донецк
12:59  Полковник Ержан Ибраев назначен командующим РГК "Астана" КазАрмии
11:31  Израиль надо душить топливным эмбарго, - Мехмет Али Гюллер
11:26  Как гитлеровцы и бандеровцы решили "еврейский вопрос" в Ровно (история)
11:12  Инна Ямбулатова: Заботой о рождаемости Кремль "красит губы трупу"
11:09  Дядя Сэм разучился делать оружие? - В.Прохватилов
11:03  Таджикская модель Сабрина Зухурова стала лучшей на азиатской неделе моды в Японии
11:00  Новый посол Узбекистана в Польше Амирсаид Агзамходжаев прибыл в Варшаву
10:57  Чмошного певуна Окапова заставили вернуть орден "Курмет". Казминкульт несет околесицу
10:54  В Луганске убит бандеровскими агентами депутат Народного совета ЛНР полковник Михаил Филипоненко
10:53  Множество незаконно построенных ЖК и клубных домов снесут по решению суда в горах Алматы
10:32  Кыргызстан три года без революций, - Канат Кожоев
10:21  Путин углядел "блестящее будущее" отношений с Казахстаном и обещает казахам соорудить АЭС
10:18  Ловушка от Зеленского – ни мира, ни выборов, - Наталья Приходко
10:12  Турция готовится к "оптовой продаже" тюркских государств, - М.Казначеев
10:08  Израиль: "вундерваффе" космического масштаба, - Ю.Борисов
10:01  Поможет обойти препятствия. Кыргызстан, Узбекистан и Россия создают транспортный коридор в обход Казахстана, - Анна Козырева
09:50  Дагестанцев нужно вернуть в средневековье, - Петр Акопов
09:48  Президент Ирана Раиси прибыл с визитом в Душанбе
01:32  Мусульмане США сжимают кулаки, - New York Times
01:31  Что означает выход России из ДОВСЕ
01:28  Тест-драйв Changan UNI-V
00:39  Национальный вопрос и коллективный психоз. Как их различить и что делать, - Дм.Выдрин
00:38  Эрдоган ожидает расширения Организации тюркских государств, - Виктория Панфилова
00:36  Скотт Риттер: Украина стала для США очередной вредной привычкой - и они ее обязательно бросят
00:35  Эрдогану выбрали нового соперника, - Игорь Субботин
00:29  Кто свергал Николая II и рушил империю? Презентация новой книги Валерия Шамбарова
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Гонконгский грипп в России в 2023 году
01:23 09.11.2023

Новая волна: насколько опасен видоизмененный гонконгский грипп
На Сахалине зафиксировали первый случай гонконгского гриппа

Наина Курбанова

Ситуация с новой респираторной инфекцией в России с каждым днем ухудшается. Вчера, 7 ноября, в Сахалинской области был зарегистрирован случай так называемого гонконгского гриппа подтипа A (H3N2). Вирус проявляется стремительным развитием заболевания, которое имеет длительную продолжительность и требует симптоматического лечения. Специалисты отмечают, что грипп поражает слизистую полости носа и ротоглотки, вызывая воспалительный процесс. Чем подобный тип гриппа отличается от других и насколько он опасен - в материале "Известий".

Что такое гонконгский грипп

Гонконгский грипп, или А2-Гонконг, является заболеванием дыхательных путей, которое вызвано особым серотипом H3N2 гриппозного вируса подтипа A. Гриппозные вирусы данного типа встречаются у трех видов теплокровных - у человека, животных, птиц. Болезнь поражает дыхательную и пищеварительную системы. Основными симптомами являются сухой кашель, першение в горле, головная боль, выраженная слабость и диспепсия (затрудненное пищеварение).

Гонконгский грипп получил свое название во время пандемии в Гонконге в 1968–1969 годах, которая забрала жизни почти миллиона жителей. Болезнь быстро распространилась на соседние территории: Сингапур, Малайзию, Тайвань, Южный Вьетнам и Филиппины. Наиболее часто от вируса страдали пожилые люди старше 65 лет.

Иммунолог Николай Крючков отмечал, что в сезоне 2022–2023 годов в России гонконгский грипп был одним из доминирующих заболеваний. Болезнь пришла почти сразу после отмены антиковидных мер. Гонконгский грипп изучен довольно хорошо, но это не означает, что его не стоит опасаться. В высокий эпидемиологический сезон от гонконгского гриппа погиба.т 900 человек в год, медики подчеркивают, что в нынешнем году он может быть опаснее коронавируса.

Гонконгский грипп в России 2023

В конце октября - начале ноября 2023 года появились первые заболевшие гонконгским гриппом. Зачастую это были завозные случаи, люди заболевали во время нахождения за границей. На прошлой неделе в Тюменской области симптомы новой болезни были обнаружены у трех человек. В Орловской области выявлен один случай заражения, в Амурской области - три.

Вечером 7 ноября зафиксировали первого заболевшего в Сахалинской области. Роспотребнадзор обратил внимание, что общая ситуация по заболеваемости острыми респираторными инфекциями в регионе является нестабильной. Кроме того, в ведомстве отметили, что в последние недели наблюдается тенденция к росту заболеваемости. Среди возбудителей инфекции превалируют парагриппы, аденовирусы, риновирусы и бокавирусы.

Ранее во время пресс-конференции в пресс-центре "Известий" врач-инфекционист, педиатр Евгений Тимаков рассказал, что вирус гриппа видоизменился. По мнению эксперта, на сегодняшний день появилось три новых штамма гриппа, иммунитет к которым россиянам только предстоит выработать. Особое влияние на состояние здоровья оказал коронавирус - он может "стирать" иммунологическую память на перенесенные болезни.

Эксперты отмечают, что гонконгский грипп особенно опасен для детей первых двух лет жизни и пожилых людей. Кроме того, в группу риска входят пациенты с хроническими заболеваниями, беременные женщины и те, кто получает иммунносупрессивную терапию.

Пиковые назначения: эпидпорог по гриппу и ОРВИ в России превышен на 20%
За неделю в стране заболели 1,2 млн человек, но основная волна эпидемии еще впереди, уверены медики

Гонконгский грипп: симптомы и лечение

Одна из отличительных особенностей гонконгского гриппа - это быстрое появление характерных симптомов. Инкубационный период инфекции длится один–два дня. Вирус часто характеризуется воспалениями слизистой носа и горла. Тяжелое состояние ощущается на протяжении четырех–пяти дней.

Болезнь начинается с резкого подъема температуры (до 39,5 градуса), которая сопровождается головной болью, покраснением глаз, болей в мышцах и суставах, нарушения пищеварения. Наиболее опасными симптомами считаются судороги и потеря сознания, также опасность представляют возникновение рвоты, кровотечений или мелкоточечной сыпи.

Для правильной диагностики заболевания необходимо пройти полное обследование и консультацию у инфекциониста, пульмонолога и гастроэнтеролога. Как правило пациентов с подозрением на инфекцию госпитализируют, в случае легкой формы назначается домашнее лечение. Врач-терапевт Илья Артамонов рассказал, что сейчас нельзя точно сказать, как видоизменился гонконгский грипп. Единственным методом профилактики от гриппа по-прежнему остается вакцинация. Прививка не только снизит вероятность заражения, но и облегчит развитие осложнений.

Какие штаммы гриппа идут в Россию: профилактика, симптомы, лечение
Стартовала прививочная кампания против сезонного гриппа

Гонконгский грипп в 1968–1969 годах

Гонконгский грипп стал третьей эпидемией XX века, первые случаи заражения были зарегистрированы в Гонконге в июле 1968 года. Болезнь классифицировали как пандемию средней тяжести. Эксперты оценивают потери за это время в 1–2 млн человек. Однако надежной статистики по случаям заболевания и смертей от пандемии гриппа нет.

Распространение вируса происходило быстро, за первые две недели в Гонконге заболели около 500 тыс. человек. Через месяц грипп добрался до близлежащих стран. В сентябре 1968 года случаи заболевания были зафиксированы в Индии, Иране, Таиланде, Японии, на севере Австралии и в США. К началу 1969 года гонконгский грипп принял форму пандемии, болезнь появилась в Африке и Южной Америке. Вакцина была разработана спустя четыре месяца после начала роста заболеваемости.

Считается, что в США вирус был привезен солдатами, которые вернулись в страну после Вьетнамской войны. Гонконгский грипп в СССР остался незамеченным благодаря железному занавесу. Советские вирусологи создали вакцину от гриппа только к концу 1970-х годов, прививки получили те, кто попадал в группу риска.

Источник - Известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1699482180


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- "Отношения между Казахстаном и Россией имеют богатое прошлое и блестящее будущее"
- Великая не юбилейная дата...
- Маулен Ашимбаев встретился с министром толерантности и сосуществования ОАЭ
- Новый урожай позволит полностью обеспечить потребности Казахстана в хлебе и муке
- К итогам первых выборов акимов районов
- Кадровые перестановки
- Жизнь в экономическом гетто – эксперты
- 16 новых законопроектов разработает Правительство РК в 2024 году
- Государственный советник Ерлан Карин встретился с Генеральным директором ЮНЕСКО Одрэ Азуле
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  