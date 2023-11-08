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|Начался снос незаконных построек на территории дендропарка в Ташкентской области (видео)
01:28 09.11.2023
На территории дендропарка в Ташкентской области по решению суда сносят незаконные постройки. Ранее Генпрокуратура и Минэкологии обнаружили там офисы, жилые дома и мебельные цеха, которые возводили с 2017 года.
Снос самовольно построенных зданий согласно решению суда начался на территории научно-экспериментальной станции "Дархан" Агентства лесного хозяйства, сообщила пресс-служба Министерства экологии, охраны окружающей среды и изменения климата.
Планируется снести все незаконные постройки.
Ранее Генеральная прокуратура сообщила, что строения незаконно возводились на территории дендропарка с 2017 года. Среди них - мебельные цеха, офисы, жилые дома и теплицы для выращивания сельскохозяйственной продукции.
В результате незаконной деятельности на территории научного учреждения пострадало 103 дерева грецкого ореха, а еще 85 взрослых деревьев были вырублены.
По выявленным фактам было возбуждено уголовное дело по статьям 198 (Повреждение или уничтожение посевов, леса, деревьев либо других растений) и 205 (Злоупотребление властью или должностными полномочиями) Уголовного кодекса Узбекистана. Следствие по делу ведет Генпрокуратура.
Как ранее отмечали в Генпрокуратуре, земельный участок на такой территории может быть предоставлен только в аренду без права на капитальное строительство и исключительно для реализации проектов в области экологии, растениеводства, лесного хозяйства и экотуризма.