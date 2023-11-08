Начался снос незаконных построек на территории дендропарка в Ташкентской области (видео)

01:28 09.11.2023

На территории дендропарка в Ташкентской области по решению суда сносят незаконные постройки. Ранее Генпрокуратура и Минэкологии обнаружили там офисы, жилые дома и мебельные цеха, которые возводили с 2017 года.



