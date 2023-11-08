СССР- 2: перспективы стратегии, - Андрей Школьников

01:35 09.11.2023

После завершения Холодной войны враги и предатели старательно очерняли образ Советского Союза, отыгрываясь за свои страхи. Следующее поколение уже было лишено этих эмоций, отчего ментальное давление снизилось и сохранилось в форме инерции. Противопоставление "хорошего", либерального, демократического, капиталистического Запада" и "плохой", социалистической, тоталитарной, Советской России было логично и понятно во время экономического роста, но, когда начался кризис, переходящий в катастрофу, противопоставление стало играть в обратную сторону.



Ностальгия и мечтания о справедливом, добром и щедром советском строе уже имеют мало общего с реальностью, заменяясь на отрицание вырождающегося западного пути. Построение через отрицание создает много большее вариативное пространство, позволяя творить разнообразные мифы. Представления о Советской России у внешних наблюдателей очень различны, но внутри ситуация тоже непроста.



Для людей старшего поколения многое строится на далеких воспоминаниях, для одних они наполнены энергией детства, юности и молодости, для других – сожалениями и разочарованиями от разбившихся мечтаний и надежд, попыткой оправдать себя, переложить вину за неудачи на строй и общество.



Молодое поколение не имеет таких воспоминаний и строит первичное отношение через своих родителей, бабушек и дедушек – поддерживая или отрицая их взгляды, в зависимости от личного эмоционального отношения к родственникам. Если общественная позиция в семье выражена слабо, то принимается / отрицается доминирующая в обществе и пропагандируемая. Нет ничего удивительного, что 30-ти летние инфантильные и плохо социализированные люди в 2022 году убегали из страны в никуда, страшась "ужасного" железного занавеса и СССР.



Иронично, но переезд и миграция требует в разы более развитых адаптационных, социальных навыков и энергии для успеха, по сравнению с Родиной, но побежали именно те, кто обречены остаться аутсайдерами.



Для неподготовленного человека знакомство с СССР начинается с истории и культурных артефактов – фильмы, песни, книги и т.д. После чего проникаются советской эстетикой, предчувствием будущего, яркостью молодости не только личной, но и всего человечества. Атмосфера этих произведений наполнена звенящей чистотой и нежностью, шальной, немного хмельной легкостью, юмор безобидный и обращенный на себя, но при этом нет ощущения сказочности и нереальности - настоящие, простые люди и их отношения.



Даже откровенное зло в рамках советской эстетики имело не столько персонифицированный характер, сколько борьбу с неодушевленной стихией. Фильмы о войне показывают врагов бездушными големами, не в стремлении принизить или оскорбить, а для избегания переноса ненависти на потомков и непричастных. В любом обществе малая часть оптимистов всегда и вопреки всему, ровно, как примерно такое же количество вечных нытиков и пессимистов. Остальные проявляют себя по ситуации и исходя из общей атмосферы.



Советская эстетика была направлена на культивацию положительных эмоций, трепетного ожидания и предвкушения будущего. Последние 30 лет были обратны, на сцены театров общества вылезли перманентные брюзги, мракодумцы и плакальщики, неспособные видеть даже свет в солнечный день. Если сталкиваетесь с постоянно, годами ноющим экспертом, индивидом – не тратьте на него времени, чтобы не получить ментального заражения и утраты критичности. Просто послушайте песни комсомола, революционные или фронтовые песни…



И, да, стратегия России СССР-2 для многих людей заключается не в построении социализма, как общественного строя, а в возрождении советской эстетики, уровень справедливости вполне будет исчерпываться "Левым поворотом", тут не нужно обманываться...



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Ранее было сказано, что для значительной части населения России привлекательность стратегии "СССР-2" основана не столько на понимании, желании сложных и глубинных изменений, возрождении принципов марксизма-ленинизма, сколько на эмоциональных воспоминаниях, ностальгии и идеализации ушедшей эпохи. Для таких людей перестройка внутренней политики и принципов до уровня "Левого поворота" будет достаточной.



Последнее включает в себя национализацию крупнейших компаний страны, быстрорастущую прогрессивную шкалу налогов, тарифные сетки, фонды общественного потребления (образование, здравоохранение, отдых и др.), но с сохранением частной собственности на индивидуальные квартиры и земельные участки, а также малый и средний бизнес. В сочетании с реформами здравоохранения, образования, очищением культуры от либерального шлака, механизмов ротации элит, цензуры на предмет морали и нравственности, более ничего не будет нужно.



Продолжение реформ по построению "СССР-2", с возвратом к экономическим принципам поздней сталинской экономики и социальному равенству, неминуемо приведет к гражданской войне. Слишком большое количество людей окажется не готово отказаться от полученного за последние десятилетия имущества и активов. Стратегия "СССР-2" открывается лишь при очень глубокой фрагментации мира, распада до локального уровня, отката связанности практически на начало XX века.



При столь катастрофическом развитии событий в мире у России останется две основные стратегии: инерционный правоконсервативный "Третий Рим" и левоконсервативный "СССР-2". Последний вариант является уникальной особенностью России, попыткой возрождения реликтов и воспоминаний. Однако, этот переход потребует сложного сочетания событий и внешних факторов:



▪️запуск "Левого поворота" с ориентацией на Дальний Восток – отказ от инерционного пути;



▪️большая война троянского типа между Китаем против США и/или стран анти-Китая – исчезновение основных сильных геополитических конкурентов;



▪️граничащие с чудом события / катаклизм, исключающие наплыв десятков миллионов беженцев с юга – ослабление национального и религиозного самосознания в пользу классового, общечеловеческого.



Последний фактор является очень важным, так как катастрофические события практически гарантировано вызовут нашествие неоварваров. Последнее приведет к усилению этнического и религиозного самосознания у населения России, как реакция на разделение "свой-чужой", что в свою очередь будет усиливать "Третий Рим". Можно конечно помечтать, что население проникнется принципами "свобода, равенство и братство" и/или революционным самосознанием, но прибывающие представители многочисленных архаичных южных народов очень быстро своим примером и неприятием разрушат идиллию.



И, да, советский период был пиком влияния России за всю ее историю, повторить один и тот же рецепт дважды шансов очень мало, но никто не мешает учесть ошибки и вернуть себе утраченное на новом такте…)))