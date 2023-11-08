Пентагон подвердил, что йеменские хуситы сбили БПЛА MQ-9 Reaper

07:28 09.11.2023

Пентагон признал, что американский беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper был сбит хуситами у побережья Йемена.



"Мы можем подтвердить, что американский военный дистанционно пилотируемый летательный аппарат MQ-9 был сбит у побережья Йемена силами хуситов",

- сказал РИА Новости представитель оборонного ведомства.

Расследованием инцидента занимается Центральное командование американских вооруженных сил, в зону ответственности которого входит Ближний Восток.



Ранее правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что сбило беспилотник, который "осуществлял враждебные действия в воздушном пространстве над территориальными водами Йемена в рамках американской военной поддержки израильского образования".