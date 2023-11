Дэвид Хендриксон: Почему мы разрешаем израильско-украинскому хвосту вилять американской собакой?

08:08 09.11.2023

Responsible Statecraft

09 ноября 2023

Президент США Джо Байден задумался во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в ходе переговоров в Тель-Авиве, Израиль. 18 октября 2023 года



В американской империи периферия правит метрополией, пишет RS. Безусловная поддержка Тель-Авива и Киева не оправдана: украинцы проигрывают, а израильтяне ведут себя, как варвары, и их необходимо обуздать, иначе будет подорвана международная репутация США, считает автор.

Дэвид Хендриксон (David C. Hendrickson)

В странной американской империи приказы отдают приживалы. Уже очень скоро мы будем страдать от последствий.



Систему американских альянсов часто называют империей, и на то есть веские причины. Но это довольно странная империя, в которой метрополией правит периферия. В классической империи власть идет по нисходящей. Но в этой все иначе.



Такое изменение нормального порядка наиболее очевидно в отношениях между Соединенными Штатами и Израилем. В ответ на нападение 7 октября Байден выразил Израилю безусловную поддержку в его борьбе за уничтожение ХАМАС. То же самое мы видим в его политике в отношении Украины. На протяжении 18 месяцев администрация Байдена не осмеливалась ограничивать военные цели Украины, хотя они выглядят нелепо, потому что подразумевают полную победу над Россией и суд над Владимиром Путиным.

Но сейчас эта уверенность и несомненность зашаталась. Внутри администрации в последние недели как будто настало великое пробуждение, и она начала понимать, что ее курс в отношении обеих стран нежизнеспособен. Суть такого озарения вот в чем. Украинцы проигрывают и должны это признать, причем чем быстрее, тем лучше. Израильтяне ведут себя, как варвары, и их необходимо обуздать, так как в противном случае будет подорвана наша международная репутация.



На украинском направлении две сенсационные новости. Одна – это репортаж NBC, в котором нарисована мрачная картина обстановки на фронте и сообщается, что американские и европейские дипломаты призывают Украину умерить свои цели. Сейчас уже слишком поздно говорить о чем-то, кроме тупиковой ситуации. И один бывший чиновник из администрации в связи с этим заявил: "Пора договариваться".



Вторая сенсация – это большой очерк в журнале Time, где Зеленского называют зациклившимся на мессианстве фанатиком, оторвавшимся от реальности и не понимающим, что перспективы у Украины постоянно ухудшаются. Ситуация с коррупцией там даже хуже, чем об этом говорят. Запад скребет по сусекам, пытаясь найти для Киева необходимое оружие и боевую технику. Вооруженные силы Украины не могут набрать новое пополнение. Новые ассигнования от Конгресса и даже запрошенный администрацией 61 миллиард не решат эти проблемы.



Администрация Байдена 18 месяцев твердила, что Украина сама определяет свои цели, а США в любом случае их поддержат. Летнее украинское наступление завершилось почти полным провалом, и администрация как будто поджала хвост и пошла на попятную. Все это делается очень тихо, в обстановке секретности. "Конфиденциальные" переговоры, как считают многие, идут за закрытыми дверями. Но вполне вероятно, что среди советников Байдена нет единства. Официальная политика не изменилась ни на йоту, но такое стремление налицо.



С Израилем все намного сложнее. Согласно имеющейся информации, Байден со своими советниками считает, что Израиль творит в Газе подлинное безумие. Они понимают, что США будут нести прямую ответственность за ужасные гуманитарные последствия конфликта, поскольку они дали Израилю зеленый свет, карт-бланш и тонны бомб. Они считают, что у Израиля нет последовательной стратегии и внятной конечной цели. Они боятся оказаться причастными к чудовищным преступлениям против нравственности. Они видят, что другие массово отказываются поддерживать Израиль.



Байден предупредил израильтян, чтобы те воздерживались от гнева и стремления отомстить за 7 октября. Он рекомендовал Израилю не проводить наземное вторжение в Газу, призывая его свести к минимуму гибель гражданского населения. Применяйте бомбы меньшего калибра, говорят военные советники Байдена. Его администрация заявляет израильтянам: "Ослабление международной поддержки будет иметь мрачные стратегические последствия для военной операции ЦАХАЛ против ХАМАС". В прошедшие выходные госсекретарь Энтони Блинкен донес эти идеи до израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху и попросил дать согласие на "гуманитарную паузу". Что ответил Биби? Этому не бывать.



У меня возникла идея. Соединенные Штаты могли бы пригрозить Израилю приостановкой военных поставок, если тот не согласится на прекращение огня. Такая угроза может произвести впечатление. Но бросать вызов и перечить Израилю? На такое не соглашался ни один президент со времен Джорджа Буша-старшего. Американский подход последние 30 лет неизменен. США ведут себя как верный друг, заявляя: "Это же для вашего блага, но мы не осмелимся предъявлять вам требования".



Заключить израильтян в крепкие объятия, бесконечно уверять их в неослабной преданности. Только так можно победить в споре с ними.

Некоторые израильские руководители откликались на такой подход. Но только не Биньямин Нетаньяху. Первое, что сказал Клинтон после встречи с Нетаньяху в 1996 году, было: "Кто, черт возьми, здесь сверхдержава?" Это отражает продуманное и здравое суждение Биби, который уверен, что сможет призвать к действию внутреннюю оппозицию в США, а та устранит любую угрозу со стороны американского президента.



По данным опросов, сегодня 66% американцев хотят прекращения огня. Но за прекращение огня выступает менее 5% членов палаты представителей. Так что Биби знает, о чем говорит. Американо-Израильский комитет по общественным связям выступает с нападками на всех тех немногочисленных и отважных конгрессменов, которые критикуют Израиль и требуют прекращения огня.



Но Байден вынужден думать о месте Америки в мире. Ведь вполне вероятно, что события в Газе разрушат легитимность США. Кто в незападных странах захочет сегодня слушать лекцию Америки о необходимости ревностно отстаивать права человека? И какие доводы в такой обстановке США смогут выдвинуть против России?

Что касается сегодняшних событий, то это запрет на уход населения Газы на Синай, полный крах системы здравоохранения, разрушение водоснабжения и канализации, безжалостное военное давление и экономическая блокада со стороны Израиля, и полтора миллиона перемещенных лиц. Нетрудно понять, что общий счет потерь населения Газы идет на сотни тысяч. Наверное, от болезней и эпидемий умрет больше людей, чем от пуль и бомб. Нетаньяху говорит, что память об этом сохранится на десятилетия. А что, если мировое общественное мнение запомнит действия Израиля как историческое преступление?



Это невероятно, но сторонники тотальной войны против ХАМАС в оправдание своего курса вспоминают Дрезден, Хиросиму и прочие зверства. Он забывают, что после войны никто не оплакивал Германию и Японию. А палестинцев сегодня оплакивает 1,8 миллиарда мусульман.

Очевидный факт заключается в том, что добиться своей цели и уничтожить ХАМАС Израиль сможет только принеся людям гибель в библейских масштабах. У США нет абсолютно никаких причин поддерживать эти цели.



Байден оказался перед выбором. Либо он начнет сурово разговаривать и поступать с Израилем, либо согласится на то, что может вылиться в гигантскую катастрофу.

Жесткая политика в отношении Израиля имеет исторические прецеденты, хотя и давние. Так поступил Дуайт Эйзенхауэр в 1956 году из-за англо-франко-израильской авантюры на Суэцком канале. Так же поступил и Буш в 1991 году, когда встал вопрос о гарантиях займа для Израиля.



Но самый резонансный пример из 1982 года. Тогда Рональд Рейган потребовал, чтобы израильский премьер-министр Менахем Бегин прекратил удары по Бейруту. "Менахем, - сказал Рейган, - это холокост". К удивлению Рейгана, его угроза провести переоценку отношений сработала. "Я не знал, что обладаю такой властью", - заявил он своему помощнику Майку Диверу (Mike Deaver). В тот момент, когда прозвучала угроза Рейгана, число погибших в длившейся два с половиной месяца войне приближалось к 20 тысячам, причем почти половину составляли мирные жители.



Наберется ли Байден смелости, чтобы припереть к стенке Нетаньяху? Сумеет ли его администрация усадить Украину за стол переговоров?

В нашей странной империи, где приказы отдают приживалы, глубоко укоренившиеся тенденции требуют отрицательного ответа на оба вопроса, хотя мудрая политика диктует положительный ответ. Пожалуй, настало время для новой политики, проводя которую, Америка будет руководствоваться собственными национальными интересами, а не чужими.



Дэвид Хендриксон - заслуженный профессор, преподающий политологию в Колорадском колледже и являющийся президентом Общества Джона Куинси Адамса. Он автор нескольких книг, в том числе, "Республика в опасности. Американская империя и либеральная традиция" (Republic in Peril: American Empire and the Liberal Tradition).