"Казатомпром" заключил мощный контракт с Китаем

08:13 09.11.2023

Казахстанская атомная компания сообщила о контракте на поставку урана в Китай



9 ноября 2023,

Казахстанская национальная атомная компания "Казатомпром" заключила контракт на поставку урана с китайской China National Uranium Company Limited. Об этом в четверг, 9 ноября, сообщила пресс-служба предприятия.



"АО" Национальная атомная компания "Казатомпром" подписала контракт на поставку казахстанского концентрата природного урана с компанией China National Uranium Company Limited - CNUC", - говорится в сообщении пресс-службы предприятия.



Заключение контракта с крупной китайской энергетической компанией будет способствовать обеспечению растущей потребности Китая в чистой безуглеродной электроэнергии, а также укреплению исторически долгосрочных отношений в атомной сфере между двумя странами.



Отмечается, что объемы и коммерческие условия контракта являются конфиденциальными и не раскрываются.



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