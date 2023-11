Тотальная мобилизация на Украине: когда хата уже не с краю, - А.Белов

08:18 09.11.2023

9.11.2023 | АЛЕКСЕЙ БЕЛОВ



После неизбежного поражения новая Руина неизбежна?



Западная пресса внезапно испытала приступ человеколюбия. Избирательного, разумеется. Любви тамошних СМИ, как известно, достойны не только лишь все, мало кто достоин. И все же, после полутора лет постоянных рассказов о "войне до последнего украинца" на Западе вдруг обратили внимание, что эти самые украинцы реально гибнут и с каждым днем погибших или покалеченных становится все больше.



Как раз вот этот "арифметический" подход и навел автора эти строк на мысль, что дело вовсе не в гуманизме, а в банальном страхе, что вслед за "последним украинцем" придет через кого-то из европейцев. Но обо всем по порядку.



Немецкий Handelsblatt, который вообще-то специализируется исключительно на вопросах экономики, разразился на днях статьей о десятках тысяч простых граждан Украины, добровольно, как пишет автор, ушедших "воевать с агрессором" и оказавшихся, по сути, "перемолотыми" в горниле вооруженного конфликта.



"Изначально предполагалось, что солдаты так называемого народного ополчения (это немцы так украинскую территориальную оборону, ТРО, назвали – прим. автора) будут защищать стратегические объекты и следить за порядком глубоко за линией фронта. Но из-за высоких потерь в личном составе ВСУ, они за ночь превратились в бойцов на передовых линиях конфликта. Многие из них погибли, а тем, кто выжил, пришлось пройти жестокий, опасный для жизни процесс обучения под вражеским огнем. При этом неспособность Киева предоставить солдатам необходимую подготовку, а также различные логистические проблемы только увеличили количество потерь",



– свидетельствует Handelsblatt.



Немецкому изданию вторит The New York Times, отмечая, что граждане Украины, в основном жены, матери и подруги военнослужащих ВСУ, требуют от Зеленского ответов на вопросы о судьбе своих пропавших без вести мужчинах.



"На минувшей неделе сотни украинцев, приехавших в Киев из разных уголков страны, устроили демонстрацию у офиса Владимира Зеленского. Собравшиеся скандировали его имя и требовали, чтобы он вернул их родных с фронта домой",



– пишет NY, отмечая при этом, что несмотря на то, что усыпанные свежими могилами украинские кладбища по площади давно уже превратились в целые города, тот киевский протест стал довольно редким проявлением народного недовольства.



И все же, согласно известному диалектическому закону, количество переходит-таки в качество. "Города мертвых", ставшие символом современной Украины времен кровавого клоуна Зеленского, свидетельствуют еще и том, что чем дольше длится эта война, тем меньше остается людей, которых она почему-то пока не задела. Кто-то пострадал сам, а кто-то потерял родственника, друга, близкого человека. Так или иначе, в обществе накапливается боль от потерь и критическая масса недовольства.



Но главное, что способствует росту негатива и количества неудобных вопросов к власти - это нарастающее разочарование отношением руководства страны к своим военным и к членам их семей. Зачастую представители этой самой власти просто отказываются общаться с гражданами, обивающими пороги различных инстанции в попытках добиться хотя бы какой-то информации о родных и близких.



А потому многие украинцы начали выдвигать требование ограничения срока пребывания на фронте до 18 месяцев и скорейшей демобилизации тех, кто это время уже перебрал.



Как пишет Associated Press, недавние протесты "стали очередным намеком на возможную усталость Украины и международного сообщества от 20-месячного конфликта".



"Демобилизуйте солдат", "Почему папа не возвращается?", – эти и подобные им призывы и вопросы были написаны на транспарантах протестующих.



А знаете, чем отвечает на них власть? Нет, не игнорированием, это было бы еще полбеды – ужесточением мер по мобилизации. А что, фронту нужна новая порция "пушечного мяса" и она сама себя туда не отправит. Благо для этого есть специально обученные люди – сотрудники ТЦК.



Недавно в украинском сегменте сети Интернет завирусился, как сейчас говорят, ролик с посланием одного из военнослужащих, находящихся непосредственно на ЛБС (линии боевого соприкосновения) и ставших в свое время добычей украинских рекрутчиков. Обращаясь к этим "ловцам человеков", солдат спрашивает их, не боятся ли они возмездия за свои деяния от рук тех, кого буквально обрекли на смерть?



"Они же не все умрут. Вы не боитесь, что когда будете идти по городу, на работу или просто гулять, с вами поравняются, и вот такая штучка (показывает нож – прим. автора) прилетит в бочину. А когда вы будете оседать на асфальт, голос скажет: "Привет, это тебе бумеранг прилетел". Вы не боитесь? Я бы лично боялся"".



Не весело, мягко говоря. И все же, возможно, автор бы не взялся писать этот текст, если бы мне на глаза не попались данные социологического опроса, проведенного КМИС (Киевский международный институт социологии) в октябре 2023 года.



Так вот, если верить результатам этого опроса, 60 % украинцев считают выбранный Украиной курс правильным, мол, все нормально, все идет по плану. То есть "города мертвых", узаконенное рабство с обязанностью умереть за Зеленского, безразличие власти к судьбам живых и мертвых – это нормально.



Правда, как отмечают социологи, общая тенденция одобрения идет на спад, и в мае 2022 года довольных курсом страны было 65%. Но, как по мне, падение этого "индекса удовлетворенности действиями руководства" всего лишь на 5 % за полтора года войны, до которой это самое руководство страну и довело – это вообще ни о чем. Похоже, эти люди так ничего и не поняли…



Знаете, многие из тех, кто на личном опыте знаком с украинским менталитетом, в том числе и ваш покорный слуга, на раз отмечали, что пронять "щирого украинца" можно только задев непосредственно его частные интересы. На судьбу государства в целом ему, в общем-то, плевать, чтобы они там не говорили. Потому и выходит, что, с одной стороны, согласно опросам общественного мнения, большинство граждан "Незалежной", вслед за Зеленским, требует выхода на те самые границы 1991 года и не согласно идти ни на какие уступки ради достижения мира, а с другой – у тех, кто столкнулся с реалиями войны воочию, крепчает резко негативнее отношение ко всему происходящему – к военкомам, власти и лично президенту.