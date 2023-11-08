Тегеран уговаривает арабский мир надавить на Израиль, - Игорь Субботин

08:30 09.11.2023

08.11.2023



Тегеран уговаривает арабский мир надавить на Израиль



Иранский президент совершит исторический визит в Саудовскую Аравию

Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ



Президент Ирана Эбрахим Раиси намерен посетить Саудовскую Аравию для участия в экстренном саммите Организации исламского сотрудничества (ОИС), который будет посвящен проблеме войны в секторе Газа. Это первая поездка представителя Исламской Республики такого высокого ранга в королевство с тех пор, как Тегеран и Эр-Рияд восстановили дипломатические отношения при посредничестве Китая в марте с.г. Участие Раиси выглядит интригующе с учетом того, что иранское руководство считают одним из ключевых вдохновителей и бенефициаров вооруженного обострения в Газе.



О том, что со стороны Тегерана на саммите ОИС будет присутствовать президент, сообщила иранская пресса. Секретариат организации анонсировал, что многосторонние переговоры в Эр-Рияде на этой неделе будут посвящены "жестокой израильской агрессии против палестинского народа". В рамках подготовки к встрече министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян провел телефонную беседу с саудовским коллегой Фейсалом бин Фарханом. В заявлении дипведомства Исламской Республики отмечалось, что Раиси выступил одним из инициаторов экстренного саммита ОИС. Не исключено, что это попытка форсировать кампанию давления на Израиль в арабском мире в условиях обострения в палестинском анклаве.



Эр-Рияд и Тегеран восстановили двусторонние отношения в марте при посредничестве КНР, однако прибытие Раиси выглядит спорным на фоне постоянных угроз иранского официоза в адрес тех региосаудовская аравия, нальных государств, которые пошли или планировали пойти на официальное примирение с Израилем под эгидой США. Отдельным неприятным эпизодом в последние недели стали ракетные запуски в сторону израильского города Эйлат, совершенные хуситским движением "Ансар Аллах" – йеменской группировки, принадлежащей к блоку лояльных Ирану государственных и негосударственных акторов. По сообщениям The Wall Street Journal, одна из ракет зашла в саудовское воздушное пространство, в связи с чем королевству пришлось принимать меры.



В эти дни Саудовская Аравия на фоне ужесточения боевых действий в прибрежном анклаве планирует принять у себя не только исламский саммит, но и многостороннюю встречу арабских государств. Отдельно королевство готовилось предоставить площадку для Пятого арабо-африканского саммита. Он был запланирован на 11 ноября. Однако впоследствии МИД Саудовской Аравии уведомил, что переговоры будут перенесены из-за ситуации в секторе Газа для того, чтобы "гарантировать, что политические события в регионе не повлияют на арабо-африканское партнерство". В заявлении внешнеполитического ведомства говорится, что изменение даты саммита согласовано с Лигой арабских государств и Африканским союзом.



"Факт приглашения Ирана на саммит ОИС не должен вызывать никаких сомнений, – заявил "НГ" научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Григорий Лукьянов. – Он является одним из членов ОИС. Иран был заинтересован в создании организации, как только идея была выдвинута в 1960-е. Несмотря на все перипетии отношений, ОИС никогда не была антииранской структурой. В данной ситуации не стоит предполагать, что могло бы быть иначе, особенно в свете наметившейся в начале 2023 года нормализации отношений Ирана и Саудовской Аравии. Более того, здесь нужно сделать акцент на уровне присутствия и на том, что визит совершит президент Ирана. Это символическое событие".



Как подчеркивает собеседник "НГ", это демонстрация продолжения курса на сближение Тегерана и Эр-Рияда, потому что процесс направлен на снижение рисков и издержек противостояния в силу усложнившейся обстановки.



Вместе с тем эксперт сомневается, что на повестке дня у арабского мира стоит вопрос о послевоенном устройстве сектора Газа, особенно если речь заходит о предложении западных экспертов сформировать коалицию арабских государств, которая занималась бы управлением. "Речь сейчас идет о другом, – отметил Лукьянов. – Только консолидированная позиция стран региона, не только арабских, но и мусульманских, способна реально воздействовать на ситуацию в секторе Газа. Сейчас задача номер один – прекращение огня, остановка молоха насилия и выход на решение актуальных вопросов, которые в нынешних условиях либо не разрешаются вовсе, либо разрешаются в крайне ограниченном масштабе и медленнее, чем это необходимо".



Как констатирует собеседник "НГ", посреднические инициативы отдельных стран в последние недели не имели никакого эффекта. "Турция, которая демонстрировала на начальном этапе стремление выступить в роли медиатора, в равной степени обладающего доверием как со стороны ХАМАС, так и со стороны Израиля, была вынуждена констатировать провальность этой модели, – считает Лукьянов. – Это был самый заметный опыт, вызывавший много надежд. Потому что способность Египта и Иордании играть роль посредников оценивалась как незначительная при всем желании этих стран выступить такими гарантами". На этом фоне осторожная позиция, занятая Ираном, также не была оценена ни Израилем, ни западными странами, подчеркивает эксперт.



"Ожидания от саммита ОИС достаточно серьезные, потому что, несмотря на небольшую роль этой организации в урегулировании региональных конфликтов, сегодня эта площадка остается единственной, на которой могут встретиться представители разных стран региона, а также стран за его пределами, озабоченных происходящим в зоне конфликта, и выработать консолидированную позицию, – отмечает Лукьянов. – Этот кризис обнажил неприятную, но важную истину: эпоха, когда конфликты можно было разрешать, замораживать или откладывать по инициативе и при протекции США как ключевого гегемона на пространстве Ближнего Востока, закончилась. В нынешних условиях страны региона обязаны взять на себя большую ответственность".