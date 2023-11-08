Мишки - домой! Китай забрал всех панд из зоопарков США

09:17 09.11.2023

Валерия Городецкая



Панды Мэйсян, Тяньтянь и их детеныш Сяо Цицзи, проживавшие в зоопарке Вашингтона с 2000 года, отправились в Китай, таким образом в столице США больше не будет ни одного бамбукового медведя.

Семью панд в среду вывезли из Смитсоновского зоопарка в сопровождении полиции, они направляются в аэропорт Даллес, где их пересадят на FedEx Panda Express – специально выделенный борт Boeing 777F, сообщил телеканал CBS, передает РИА "Новости".



Вылет рейса из США запланирован на 13.00 по местному времени (21.00 мск). Отмечается, что панды возвращаются в Китай по причине непродления контракта об их аренде из-за сложных отношений между странами.



В сентябре Китай решил вернуть своих панд из американских зоопарков, в США увидели в этом политический умысел.