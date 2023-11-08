 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Мишки - домой! Китай забрал всех панд из зоопарков США
09:17 09.11.2023

Валерия Городецкая

Панды Мэйсян, Тяньтянь и их детеныш Сяо Цицзи, проживавшие в зоопарке Вашингтона с 2000 года, отправились в Китай, таким образом в столице США больше не будет ни одного бамбукового медведя.
Семью панд в среду вывезли из Смитсоновского зоопарка в сопровождении полиции, они направляются в аэропорт Даллес, где их пересадят на FedEx Panda Express – специально выделенный борт Boeing 777F, сообщил телеканал CBS, передает РИА "Новости".

Вылет рейса из США запланирован на 13.00 по местному времени (21.00 мск). Отмечается, что панды возвращаются в Китай по причине непродления контракта об их аренде из-за сложных отношений между странами.

В сентябре Китай решил вернуть своих панд из американских зоопарков, в США увидели в этом политический умысел.

Источник - взгляд
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