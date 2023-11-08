"Неизвестные" ракеты с утра падают на базы США в Сирии - Аль-Харир и Эль-Омар

09:20 09.11.2023

По базе США у месторождения нефти на востоке Сирии выпущено 15 ракет

По базе США у месторождения нефти Эль-Омар на востоке Сирии выпущено 15 ракет

Дамаск, 9 ноября, 2023, 08:05 - ИА Регнум. Не менее 15 ракет было выпущено ранним утром 9 ноября по американской военной базе в районе нефтяного месторождения Эль-Омар на востоке Сирии. Об атаке сообщил телеканал Al Mayadeen.



По базе США у месторождения нефти Эль-Омар на востоке Сирии выпущено 15 ракет

Ответственность за нападение взяло на себя шиитское движение "Исламское сопротивление Ирака".



О последствиях атак и подробностях информации нет.



Как сообщало ИА Регнум, мощный взрыв был слышен вблизи военного аэродрома Аль-Харир в провинции Эрбиль в Иракском Курдистане, где сосредоточены силы американской армии.



Беспилотник вновь атаковал американскую военную базу Айн-эль-Асад в провинции Анбар на западе Ирака.



Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США видят перспективы эскалации и возросший риск атак на свои силы в Ближневосточном регионе. Он напомнил о недавних атаках беспилотников на американских военных в Ираке и Сирии, добавив, что Пентагон делает все необходимое для готовности сил США и их возможности отвечать.