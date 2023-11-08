В крапинку... В Казахстане не могут остановить эпидемию кори

09:23 09.11.2023

Вспышка кори в Казахстане: Зарегистрировано более 13 тысяч случаев

За последние два месяца в Казахстане наблюдается резкий рост заболевания корью. Всего в этом году корью заразились более 13 тыс. человек, из них 83% – дети в возрасте до 5 лет, причем 70% заболевших детей непривиты. Также среди заболевших есть невакцинированные взрослые, сообщает Минздрав РК.



"На сегодняшний день 160 стран имеют вспышку заболевания кори. Эпидемиологическая ситуация неблагополучная. Резко ухудшилась именно в сентябре в республике. В связи с тем, что дети все пошли в школу они находятся в закрытом помещении, а эта инфекция воздушно-капельная", - сказала министр здравоохранения Ажар Гиният.



В ведомстве напомнили, что на фоне роста распространения инфекции принято решение провести дополнительную массовую иммунизацию, которая продлится до конца января. Вакцины для этого достаточно, заверила министр.



"Прививаем детей, не имеющих статуса вакцинации, а также контактных взрослых, которые находились в очагах инфекции. Приглашаем всех казахстанцев в поликлиники для получения надежной защиты от болезни", - призвала Гиният.



Она также предупредила о тяжелых последствиях инфекции, подчеркнув, что на сегодня специфичного лечения от кори нет, и единственный способ защититься – это вакцинация.



"Опасаться препарата не стоит, он проверен. Мы ежегодно используем данную вакцину согласно национальному календарю прививок", - заключила глава ведомства.



Прежде в Казахстане вакцина КПК (корь, паротит, краснуха) ставилась дважды, в 9-12 месяцев и в 6 лет. Две прививки нужны для закрепления иммунного ответа организма. Существуют рекомендации Всемирной Организации Здравоохранения – по эпидемиологическим показаниям первая вакцинация от кори возможна с 6 месяцев. Теперь же, в рамках дополнительной иммунизации, принято решение о дополнительной вакцинации детей от 6 до 11 месяцев и от 2 до 5 лет.