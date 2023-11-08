ФИДЕ решила провести чемпионат мира по быстрым шахматам-2023 в Самарканде

09:37 09.11.2023

08.11.23

Чемпионат мира по рапиду и блицу 2023 года пройдет с 26 по 30 декабря в Самарканде. Турнир пройдет в открытой и женской категориях, говорится на сайте Международной шахматной федерации (ФИДЕ).



Организация отметила, что древний узбекский город не только был ключевым пунктом на Шелковом пути, но и сыграл значительную роль в истории данного вида спорта. Ведь именно в Самарканде в 1977 году ученые нашли самые ранние шахматные фигуры, датируемые VI-VIII веками.



"Преданность делу и инвестиции в шахматы побудили нас доверить проведение этого престижного мероприятия Узбекистану", - заявил президент ФИДЕ Аркадий Дворкович.

Международная федерация также подчеркнула современные достижения узбекских спортсменов: на недавно завершившемся турнире Grand Swiss в топ-20 вошли сразу три представителя центральноазиатской республики. В ФИДЕ напомнили, что сборная Узбекистана выиграла шахматную олимпиаду-2022 и стала второй на командном чемпионате мира, пропустив вперед лишь китайцев.



На сегодняшний день в первой сотне мирового рейтинга значатся четыре узбекистанца, в том числе Надирбек Абдусатторов - самый молодой победитель первенства планеты по рапиду, в 2021 году завоевавший титул в возрасте 17 лет.



Функционеры не сомневаются, что ЧМ по быстрым шахматам в Самарканде будет организован на высшем уровне, так как Узбекистан уже имеет подобный опыт. Речь идет о соревнованиях группы B женского турнира претенденток-2022/23, радушным хозяином которого выступил другой древний город - Хива.



Аркадий Дворкович также напомнил, что Узбекистан примет шахматную олимпиаду 2026 года.