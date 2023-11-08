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54-я бригада БандерАрмии массово сдается в плен под Купянском
09:58 09.11.2023

54-я бригада ВСУ массово сдается в плен под Купянском
Самостийный Генштаб перебросил на левобережье Оскола дополнительные силы в страхе перед неожиданным ударом
Александр Ситников

Начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский рассказал об очередных успехах российской армии. По его словам, "в ходе боевых действий на Купянском направлении артиллерией группировки войск „Запад" сорваны четыре попытки проведения ротации вооруженных сил Украины на передовых позициях в районах Синьковки".

Кроме того, наши бойцы при поддержке авиации и огня артиллерии отразили две атаки штурмовых групп 54-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Тимковка Харьковской области. Также стало известно, что вблизи Загоруйковки Харьковской области, Новоегоровки и Стельмаховки (ЛНР) нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 38-й механизированной и 68-й егерской бригад ВСУ.

Если посмотреть на прежние сводки нашего Минобороны по северо-восточному фронту, то, кажется, ничего особенного здесь не происходит - обычная ратная работа русских бойцов. Но укроСМИ пишут, что по состоянию на 7−8 ноября обстановка на левобережье Оскола остается очень сложной - намного опаснее, чем под Авдеевкой. Дескать, если там за 9 лет создана "фортеця" с бетонными подземными переходами, то здесь опорники создавались на скорую руку.

Враг ждет третьей волны штурма и пятится под ударами наших ДРГ
О том, что Купянское направление считается одним из самых горячих, сообщают и западные мозговые центры. По их мнению, несмотря на отсутствие сильной движухи со стороны ВС РФ на линии боестолкновения, "хероям" нужно серьезно опасаться внезапного удара с целью рассечь группировку "Хортица" по меньшей мере пополам.

Да и жовто-блакитные эксперты считают, что русская армия затаилась и наблюдает за развитием событий на Авдеевском участке фронта. Если "твердыня" падет, паника начнется и на северо-восточном фронте.

В пользу того, что намечается что-то очень "громкое", свидетельствует возросшая активность наших ДРГ в украинском пограничье Харьковской и Сумской областей. Действуют русские диверсанты жестко, как пишут сумские СМИ, в явной попытке поставить укровермахт на растяжку.

После того, как на армейском чате ВСУ рассказали о появлении на Купянском направлении до 250 бывших "вагнеровцев", Сырский оперативно перебросил в Купянск штурмовиков элитного пiдроздiла "Стальная граница" из бригады "гвардии наступа". Дескать, их отправили в "замес" в качестве пожарной команды для купирования угроз прорыва.

По данным мониторингового канала "Військова Країна", на Купянском направлении также была развернута артиллерийская группа "Хорне" 116-й механизированной бригады ВСУ. На это указывают не только селфи ее боевиков на фоне въездной стелы, но и кадры уничтожения "Ланцетом" польской самоходки AS-90, находящейся на вооружении ОМБр.

Отдельно сообщается о том, что 4-я танковая бригада ВСУ была передислоцирована в Харьковскую область, вероятно, на направление Купянск. Кроме того, 21-я бригада укровермахта выведена в резерв группы "Хортица".

Произошло это после того, как сильно поредевшая 54-я бригада ВСУ на прошлой неделе потеряла несколько важных опорных пунктов к юго-западу от Першотравневого. Админ ОМБр с ником @ubrigada54 отчаянно пытается донести грустную правду до "непобедимого" генерала Сырского, но тому, судя по всему, плевать на захисников незалежностi.

"Ситуация под Купянском очень тяжелая. Враг продолжает окружать. У нас только два варианта: умереть или сдаться в плен. Последних уже более 200 человек", - сообщил 7 ноября @ubrigada54.

Вот еще один его спич, написанный уже на следующий день: "Все, кто пошел на задание, попали в плен. Почему так произошло, я уже писал. Недостаточно оружия, обмундирования и боеприпасов. А еще мобилизованные ребята, которые идут воевать без всякого опыта. Вопросов к командирам с каждым днем все больше".

А тем временем бандеровский Генштаб держится бодрячком и лихо рапортует: "В зоне ответственности ОСУВ „Хортиця" на Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия возле Синьковки, Ивановки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области. Наши защитники отбили здесь около 10 атак противника".

Однако американский Институт изучения войны (ISW) предпочитает цитировать наши источники, по всей видимости, считая их более достоверными, чем украинские нарративы: "Российские войска атаковали близ Синьковки и Петропавловки (7 км к востоку от Купянска) и захватили новые позиции в этом районе".

Самостийный военный обозреватель Константин Машовец убежден, что российские войска, вероятно, возобновят наступательные действия в направлении Петропавловки с севера, попытаются продвинуться к дороге N26 Купянск-Сватово от Першотравневого (24 км к востоку от Купянска), а также прорвать украинскую оборону в направлении Степовая Новоселовка - Песчаное (18−20 км к юго-востоку от Купянска) в ближайшем будущем.

В своей очередной аналитике Машовец, которого часто цитируют американские СМИ, уверен, что на Купянском направлении заканчивается оперативная пауза и командование ВС РФ попытается в скором времени продолжить активные наступательные действия по направлению к с. Петропавловка с севера, а также попытается прорваться к дороге Р-07 Купянск - Сватово со стороны Первомайского.

Очевидно и то, что атаки русской армии на Ивановку и в районе Кисловки вряд ли прекратятся. На этом участке наши бойцы, действуя вдоль железной дороги, выдавливают ВСУ по направлению Степовая Новоселовка - Песчаное.

"В ближайшее время на этом направлении следует ожидать продолжения борьбы за контроль над дорогой Р-07 на участке от Степовой Новоселовки до Крахмального, а также повторения атак противника в сторону Петропавловки с севера - или со стороны Ольшан, или со стороны Лимана Первого, и вдоль р. Оскол и железной дороги", - утверждает еще один украинский паблик DS (заблокирован в РФ), который, по слухам, гуляющим в укрнете, то ли ведут, то ли информируют высокопоставленные офицеры Генштаба ВСУ.

Источник - svpressa.ru
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