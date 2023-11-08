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В Европу вернулась Хрустальная ночь: политики благославляют погромы, - СП
11:25 09.11.2023

85 лет назад Гитлер впервые показал свое лицо, поддержав массовую расправу, с тех пор 9 ноября отмечается как День борьбы с фашизмом
Михаил Зубов
Материал комментируют:
Богдан Безпалько

В ночь с 9 на 10 ноября 1938 года в Нюрнберге и синхронно еще в нескольких городах Германии прошли еврейские погромы, убито, по разным оценкам, от 100 до 450 человек, разгромлены магазины. Торговые улицы сверкали от битого стекла витрин, поэтому те события назвали Хрустальной ночью. За убийства никто наказан не был, наоборот - власть в лице Адольфа Шикльгрубера назвала убийц героями. Так Гитлер показал свое истинное лицо. С тех пор 9 ноября отмечается, как День борьбы с фашизмом.

Удивительно, но у фашизма до сих пор нет единого определения. Трактовок того, что это такое - сотни, и они противоречат друг другу. Историк Иэн Кершоу написал:

- Пытаться определить фашизм - все равно что пытаться прибить желе гвоздями к стене.

Многие думают, что фашизм и нацизм - это синонимы, однако Дуче (Бенито Муссолини) нацистом не был, скорее даже наоборот.

Само слово произошло от итальянского fascio, что означает - связка прутьев. Отличительная черта фашизма в том, что злодеяние сильных по отношению к слабым, большинства по отношению к меньшинству считается не преступлением, а доблестью.

Каковы признаки фашизма в наши дни - обсудили правозащитники на круглом столе в РИА "Новости".

Расправа над верой

- Расправы над верующими на Украине, которые продолжаются уже десятилетие после государственного переворота, демонстрируют фашизм во всех его проявлениях: сотни отобранных храмов, никем не наказуемые избиения и убийства священников, аресты священнослужителей-иерархов и насилие над верующими, - констатирует председатель Российской ассоциации защиты религиозной свободы, заместитель директора Института этнологии и антропологии РАН Сергей Мельников.

Кроме того, по словам правозащитника, в Киево-Печерской Лавре сейчас происходит публичное глумление над святыми мощами - их вытряхивают их ковчегов для проведения научных экспериментов, из которых делают шоу.

С точки зрения фашизма священник - слабый, потому что он не может взять в руки оружие, а слабых нужно истреблять. Кроме того, в основе фашизма лежит уничтожение моральных ценностей, и религиозных - в первую очередь.

Призывы политиков к бытовым убийствам

В России призыв к преступлению и сам является преступлением. В современной Европе это не так.

- Нам казалось, что в ХХI веке хотя бы ученые, журналисты и деятели искусств побороли язык вражды, ненависти, и научились обсуждать проблемы в духе взаимного уважения, но на фоне противостояния России и НАТО в Европе, и вспыхнувшего конфликта на Ближнем Востоке вновь разгорелся огонь жестких и оскорбительных высказываний, - сожалеет член Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям Маргарита Лянге.

А в устах политиков этот "огонь" и вовсе приобретает откровенно фашистские черты, на что обратил внимание член президиума Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям Богдан Безпалько.

- Безответственные призывы лидеров толкают аудиторию на неадекватные действия, - отметил правозащитник.

Приводить примеры таких высказываний он не стал. Впрочем, цитатник подобных заявлений западных политиков недавно опубликовал МИД РФ. Вот лишь пара "образцов".

Трудно поверить, но лежащая ниже фраза принадлежит не просто парламентарию, а спикеру парламента Финляндии. Если бы не санкция МИД РФ, даже перепечатывать ее было бы страшно.

- Война закончится тогда, когда русских будет убито так много, что продолжение войны станет для российских правителей невозможным. Поэтому убивать русских - это хорошее дело, и украинцам следует помогать убивать их, - заявила председатель эдускунты Юсси Кристиан Халла-ахо.

А вот уже слова, не поверите - дипломата, более того - министра иностранных дел (Эстонии, но это неважно) Урмаса Рейнсалу:

- Европейские страны должны последовать примеру Таллина и ввести квоту на количественный состав русских.

Вот с такими трендами Европа будет отмечать сегодня День борьбы с фашизмом. Или он уже превращается в новую Хрустальную ночь?

Источник - свободная пресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1699518300


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