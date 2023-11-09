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Бои в Газе: Палестинские бойцы открывают второй фронт против израильтян, - СП
14:55 09.11.2023

Израильские "войны мести" никогда не приводили к результату
Константин Ольшанский
9.11.23

ЦАХАЛ продолжает медленно продвигаться в глубину Сектора Газа, встречая ожесточенное сопротивление боевиков. Кроме того, резко активизировались палестинские группировки во втором анклаве - на Западном берегу реки Иордан. Отсюда удары по ЦАХАЛ наносят сразу 3 крупные группировки: "Бригады аль-Кассем", "Бригады аль-Кудс" и "Бригады мучеников аль-Аксы".

В совместном докладе американский Центр изучений войны (ISW) и проект "Критические угрозы" (CTP) отмечают: палестинские группировки теперь действуют против ЦАХАЛ сообща. Ранее боевики были разрознены и даже враждовали друг с другом, но перед угрозой израильского наземного вторжения объединили усилия.

Палестинские боевики на Западном берегу реки Иордан нападают на израильскую пехоту и бронетехнику. Большинство нападений зафиксировано в окрестностях крупнейших палестинских городов - Дженина и Тулькарма. В частности, 7 ноября на северной окраине Тулькарма завязался многочасовой бой. Причем ЦАХАЛ не стал комментировать свои потери.

Палестинские боевики на западном берегу реки Иордан хорошо вооружены: у них есть огромное количество стрелкового оружия, беспилотники, самодельные бомбы. Однако эта экипировка не идет ни в какое сравнение с вооружением группировок, которые находятся в Секторе Газа: у них есть ПТУР, РПГ и, вероятно, даже ПЗРК.

Столкнувшись с боевиками в Секторе Газа, ЦАХАЛ фактически увяз, констатируется в американском докладе. Сейчас израильские войска пытаются продвинуться в глубину лагеря беженцев Аль-Шати, расположенного на берегу Средиземного моря.

Это один из крупнейших лагерей беженцев в Палестине, где до начала войны проживало более 90 тысяч человек. И это на площади всего в 0,5 кв. км.

Именно отсюда родом один из основателей ХАМАС Исмаил аба-Шанаб (убит израильскими спецслужбами) и один из лидеров ХАМАС Исмаил Хания (проживает в изгнании в Катаре). Именно поэтому для ЦАХАЛ символически важно взять лагерь беженцев под контроль.

ЦАХАЛ продолжает продвигаться к аль-Ататре - это мирный пригород города Бейт-Лахия недалеко от границы с Израилем. Израильские власти считают именно аль-Ататру одним из центров ХАМАС: начиная с 2004 года пригород подвергается постоянным израильским обстрелам.

Боестолкновения идут и в Бейт-Хануне. ЦАХАЛ заявил, что солдаты уже уничтожили несколько тоннелей ХАМАС, которые проходили под жилыми массивами города.

В американском докладе разъясняется: в соответствие с израильской военной доктриной, ЦАХАЛ обязан "зачистить" взятые под контроль районы Сектора Газа. Это значит, что нужно ликвидировать организованное сопротивление в пределах назначенного района. Проще говоря, убить всех, кто пытается сопротивляться.

При этом ЦАХАЛ заявил, что в Бейт-Хануне якобы уже приступил к разминированию. Это заявление вызывает сомнения у американских экспертов. Ведь операции по разминированию часто занимают недели, а иногда и месяцы. И на продолжении всего этого времени будут продолжаться контратаки палестинцев.

Вызывает сомнение правдивость израильских данных: якобы с начала наземного вторжения в Палестину ЦАХАЛ потерял всего 33 солдата убитыми. И это на фоне таких ожесточенных боев.

Военный обозреватель Дэмиен Кейв в New York Times пишет, что ЦАХАЛ вряд ли сможет получить полный военный контроль над Сектором Газа.

ХАМАС, который управляет регионом уже 16 лет, мощно укоренился в политической, экономической и военной жизни анклава. В рядах ХАМАС, по официальным данным, более 40 тысяч бойцов. А это больше, чем было у террористической организации "Исламское государство" * во время битвы за Мосул в 2016 году, которая продлилась 8 месяцев.

Кроме того, ХАМАС может привлечь резервы из молодого, боеспособного населения Палестины, и пользуется международной поддержкой (в отличие от упомянутого "Исламского государства").

За 16 лет руководства Сектором Газа у ХАМАС было время, чтобы подготовиться к военному вторжению Израиля. В условиях городской застройки (например, в лагере Аль-Шати, где плотность населения в 20 раз выше, чем в Тель-Авиве) превосходство танков и высокоточных боеприпасов нивелируется партизанской тактикой.

Обеспокоенная предстоящими вызовами, администрация Джо Байдена направила старших военных офицеров давать советы израильтянам, основываясь на их собственном опыте в Ираке. Американские официальные лица особенно обеспокоены тем, что у Израиля нет плана с четкими, достижимыми целями, пишет New York Times.

- Израиль вел почти все войны в своей истории наперегонки со временем, стремясь достичь своих целей до того, как международное давление вынудит его прекратить операции, - говорит Джон Спенсер, руководитель отдела исследований городских войн Института современной войны при Военной академии США.

Вот и сейчас Израиль не считается с потерями среди мирного населения. Точно так же, как, например, американцы во время битвы за Фаллуджу в Ираке. Поводом для вторжения в город стало убийство 4 американских солдат, изуродованные тела которых в назидание вывесили на мосту. После этого ослепленные яростью американские командиры начали неподготовленную операцию в Фаллудже, которая закончилась провалом и привела к гигантским потерям среди мирного населения, говорит Джон Спенсер.

Войны, основанные на мести, никогда не приводят к желаемому результату. А для Израиля нынешнее вторжение в Сектор Газа - именно "война мести".

* Верховным судом РФ ИГ признана террористической организацией

Источник - свободная пресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1699530900


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