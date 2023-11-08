Начался массовый исход мигрантов из России

15:13 09.11.2023

"БРАТ, МЫ ГОЛОДАЕМ": НАЧАЛСЯ МАССОВЫЙ ИСХОД МИГРАНТОВ ИЗ РОССИИ



Потоки мигрантов в Россию уменьшаются, а те "иностранные специалисты", которые годами работали в нашей стране, устремили взгляды за границу. "Брат, мы голодаем", - признаются гастарбайтеры.



Так, 27-летний Баходир Улугбеков, работавший в России с 18 лет, готовится уезжать в Сеул. В беседе с aif.ru он рассказал, что за минувшие годы успел поработать и в Новосибирске, и в Тюмени - "многоэтажки делал".



Ой, тяжело там, брат: на морозе –40 кирпичи клал. Ну и где-то 100 тысяч рублей получал. Ничего не могу сказать, брат, хорошие деньги. Я женился, свадьбу дорогую сделал, как у людей, дом в Фергане отгрохал, - рассказал он.



По словам Баходира, теперь "рубль просел" и 100 тысяч стали не такими привлекательными - "раньше 100 тысяч было 1,5 тысячи баксов, а теперь тысяча".



В Южной Корее на стройках 3 тысячи долларов в месяц платят - это же почти 300 тысяч рублей! - говорит он.



Улугбеков пояснил, что для трудоустройства в Сеуле он полгода ходил на курсы английского языка, корейский учить не стал. По его словам, получить разрешение на работу в Корее несложно, рабочие руки там нужны.



К слову, поток работников из Узбекистана в Корею заметно растет из года в год. Если в 2007 году там в качестве мигрантов находилось 4 тысячи граждан Узбекистана, то сегодня уже 70 тысяч.



Но не только Южная Корея привлекает работников из Узбекистана. Национальная узбекская авиакомпания значительно увеличила число рейсов как в Сеул, так и в Дубай. Например, отработавший 15 лет на стройках в Петербурге Алишер Нуралиев готовится к переезду в Саудовскую Аравию.



Брат, поверь, я Россию очень люблю, но мы там голодать стали. Да, 100 тысяч - хорошие деньги. Но еда вдруг стала много стоить, за жилье цена повысилась, домой отсылать совсем мало оставалось. Хотя и так на "Дошираке" одном сидел да воду кипятил в чайнике. И все это - на холоде, - сказал он.



По словам Алишера, сейчас он учит арабский язык, чтобы уехать к саудитам.



Там, слава Аллаху, такое строительство, что по 4 тысячи долларов в месяц платят, э-э-э, такие деньги! - уверяет он.



Шаурма станет "деликатесом"?



По мнению узбекского экономиста Мурода Кудратова, по поводу оттока мигрантов из России "есть два мнения". С одной стороны, считает он, государство должно обеспечивать в первую очередь своих граждан работой с достойной оплатой. В качестве примера он привел Оман, где водить такси имеют право только жители султаната.



Гастарбайтеров за руль не пускают - эта политика гарантирует высокий доход "своим людям", - пояснил он.



Второе мнение - "цинично, но именно дешевый труд малооплачиваемых гастарбайтеров помогает росту экономики - это давняя практика и в России, и в США, и в Западной Европе". По его словам, тут гражданам России надо спросить себя: готовы ли они к тому, что в крупных городах товары и услуги резко подорожают?



Ведь если совсем не будет мигрантов, а той же работой займутся коренные жители, придется значительно больше платить за все: и за такси, и за квартиры, и за ремонт, и даже за шаурму, - утверждает он.



По словам Кудратова, "здесь вопрос сложный: смогут ли граждане России раскошеливаться за те привычные вещи, что раньше обходились им недорого?".



По моему мнению, России необходимы иностранные рабочие для развития ее экономики. Конечно, вы найдете гастарбайтеров и в других местах - к вам охотно поедут и из Африки, и из Бангладеш. Однако, как мне кажется, россиянам проще нанимать людей из бывшего СССР: менталитет-то один, - полагает экономист.



Сами разберемся



Тем временем на фоне растущего уровня преступности со стороны мигрантов все больше областей задумываются: а настолько ли нужны нам иностранцы, чтобы, "улучшая экономику", ходить с перцовыми баллончиками по вечерам, опасаясь за свое здоровье и жизнь?



Например, на днях губернатор Липецкой области Игорь Артамонов высказался против увеличения количества мигрантов в его регионе.



Во время прямого эфира с главой области ему задали вопрос о "проблеме отсутствия рабочих рук" и поинтересовались, будет ли область "идти по пути привлечения мигрантов" для работ. В частности, вопрос задавал представитель суши-сети.



По словам Игоря Артамонова, регион не настроен принимать толпы мигрантов.



Мы бы не хотели в регионе, где 95% людей считают себя русскими, увеличивать приток мигрантов. Посмотрите на некоторые соседние субъекты, где приток мигрантов. Мигранты плохо адаптируются и создают лагеря со своей культурой и традициями. Возникает межнациональное напряжение, напряжение на межкультурной почве. Все это чревато. Мы бы не хотели создавать такое межнациональное напряжение. У нас же все спокойно, - подчеркнул губернатор.



По его словам, проблемы, касающиеся отсутствия рабочих рук, могут быть решены за счет бюджетной сферы. Он отметил, что на сегодняшний день целый ряд функций государства не очень востребован, "но по закону должен быть".



И там же еще невысокая заработная плата. Убедить людей переучиться, поменять место с низкооплачиваемой и маловостребованной специальностью на более оплачиваемую и более востребованную специальность - это очень тяжелая задача, психологически сложная, но мы с ней работаем. И, безусловно, вторая часть - повышение эффективности труда за счет использования механизмов и технологий, - сказал глава области.



Серьезно настроены и представители правоохранительной системы в России. Закрывать глаза на вакханалию, которую устраивают "новые граждане" и их еще не получившие паспорт родственники, власти не намерены. Министр внутренних дел Владимир Колокольцев уже провел полноформатное заседание, посвященное противодействию нелегальной миграции. Он напомнил, что Россия занимает четвертую строчку в мировом рейтинге по численности мигрантов. Особое внимание министр уделил противоправному поведению иностранцев на территории страны. Меры контроля и пресечения преступлений иностранцами уже активно принимаются и будут ужесточаться. Лед тронулся, и это не может не радовать.



И в завершение. Сколько на самом деле стоят мигранты?



Ранее расчеты представил учредитель Царьграда Константин Малофеев, подчеркнув:



Когда те же застройщики говорят, что труд мигрантов дешевле, - это полное вранье.



Мигранты вовсе не дешевая рабочая сила.



Мигранты бесплатно пользуются всей социальной инфраструктурой нашего государства. Например, если мигрант заболел ковидом, то на его лечение будет потрачено 200 000 рублей, и это официальные данные. Деньги возьмут из выплат налогоплательщиков, то есть это русские заплатят за лечение мигранта. Который при этом занимает наши рабочие места, - сказал Малофеев, добавив: - Но если обязать работодателей оплачивать за гастарбайтеров весь социальный пакет, ситуация кардинально изменится. Сразу станет выгоднее брать на работу граждан России, что и должно быть нормой в нормальном государстве.