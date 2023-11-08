Путин и Токаев подписали очередную филькину грамотку - "трехлетний план действий между Россией и Казахстаном"

15:18 09.11.2023

Путин и Токаев подписали трехлетний план действий между Россией и Казахстаном



Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписали трехлетний план действий между государствами. Он будет действовать с 2024 по 2026 годы.



Напомним, Владимир Путин прибыл в Астану с рабочим визитом в четверг, 9 ноября. Главы государств провели переговоры, в том числе, в составе делегаций. Также они дали старт Форуму межрегионального сотрудничества России и Казахстана.



Президент РФ отметил, что в настоящее время с республикой-партнером сотрудничают 76 российских регионов.



Товарооборот между государствами, отметил Путин, вырос на 10 процентов.



Авторы: АНТОНИНА МАРКОВА