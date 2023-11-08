Пошли на сближение: Москва и Бишкек наращивают сотрудничество, - К.Логинова

15:24 09.11.2023

Пошли на сближение: Москва и Бишкек наращивают сотрудничество

Россия и Киргизия объединили усилия в развитии школ, биолабораторий и популяризации русского языка



Ксения Логинова



В Киргизии прошел форум руководителей школ с русским языком обучения, на котором замглавы Россотрудничества Павел Шевцов заявил, что Москва и Бишкек взаимно заинтересованы в силе и развитии друг друга. В последнее время стороны все активнее сотрудничают в разных областях. Так, Россия построит девять русскоязычных школ в центральноазиатской стране, в свою очередь, киргизский завод будет поставлять в РФ лифты, а совместный фонд сотрудничества инвестирует $1 млн в кондитерскую фабрику в Бишкеке. Подробности - в материале "Известий".



Русскоязычные школы в Киргизии: что нужно знать



"Безусловно, Россия хочет видеть Киргизию сильной и развитой страной. Киргизия хочет видеть Россию такой же", - заявил заместитель руководителя Россотрудничества Павел Шевцов на форуме руководителей школ Киргизии с русским языком обучения.



По словам чиновника, сейчас в России развивается много научных направлений, в технологическое развитие вкладываются серьезные деньги. Это позволит стране в ближайшее время выйти в лидеры по многим направлениям.



"Мы хотим и готовы этим делиться. Понимаем, что только формирование на евразийском пространстве сильных, экономически и образовательно развитых государств поможет построить Большую Евразию", - резюмировал замруководителя Россотрудничества.



Всего в Киргизии насчитывается более 2,2 тыс. общеобразовательных школ, примерно в 12% из них преподавание ведется на русском языке. Еще девять школ планируется построить, причем первые три школы в Бишкеке, Баткене и Караколе рассчитывают сдать уже в сентябре 2025 года.



В начале ноября в Киргизии прошел второй форум руководителей русскоязычных школ, в котором участвовали около 250 директоров, а также эксперты и представители вузов из Киргизии и России. Впервые мероприятие прошло в 2021 году. Основным предметом обсуждения трехдневного форума стал "Русский язык в системе школьного образования. Создание и управление эффективным образовательным пространством".



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Русский язык в Киргизии: какой статус по закону



В середине июля 2023 года в Киргизии вступил в силу конституционный закон "О государственном языке", оставивший за русским языком статус официального, однако продвигающий также и киргизский язык. Так, объем телерадиовещания на киргизском должен составлять не менее 65%, но в некоторых случаях предусмотрен перевод на русский. А информации по-киргизски на сайтах должно быть не меньше, чем по-русски.



Кроме того, использование киргизского стало обязательным в 11 сферах и направлениях, включая органы власти, оборону, судопроизводство, международные договоры, подготовку выборов и референдумов, нотариат, географические названия, культуру, образование, науку и СМИ.



Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что этот закон ущемляет права русского языка, и посчитал инициативу не вполне демократичной.



"Я имею в виду - обязать всех госслужащих знать киргизский язык и работать на нем, хотя в конституции Киргизии русский язык остается языком национального общения", - пояснил Лавров.



По словам министра, в категорию госслужащих попали и учителя, и врачи государственных медицинских учреждений.



В свою очередь, президент Киргизии Садыр Жапаров слова главы МИД РФ опроверг, заверив, что стране русский язык нужен так же, как и киргизский. Он подчеркнул, что русский сохраняет статус официального, а новый закон "не предполагает его дискриминацию".



"Учителя и врачи не будут в этой категории", - заверил глава государства. Он также подчеркнул, что без русского невозможно работать на пространстве СНГ. "Мы также говорим на нем, когда посещаем арабские и европейские страны, Китай. В законе говорится о полном освоении родного языка", - пояснил киргизский президент.



В качестве примера Жапаров привел местных госслужащих и депутатов, которые в своих публичных выступлениях говорят вперемешку и на русском, и на киргизском. Он призвал граждан страны изучать оба языка, а также по возможности учить английский, французский и китайский.



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В Киргизии работают филиалы российских государственных вузов. К тому же стороны договорились о строительстве девяти русскоязычных школ на российские средства. Такие проекты положительно сказываются на сохранении роли русского в качестве языка межнационального общения.



Российская биолаборатория в Бишкеке и киргизские лифты



В последнее время Москва и Бишкек довольно активно наращивают сотрудничество. Киргизия - один из важнейших партнеров России в Центральной Азии. Демонстрируя прагматичную политику, Бишкек продолжает развивать тесные отношения с Москвой.



Летом парламент Киргизии ратифицировал соглашение с Москвой о строительстве Россией в Бишкеке центра исследований инфекционных болезней и обучении местных специалистов. Это противоречит планам США в регионе, поскольку американские власти уже третий год работают над созданием биолабораторий на территории страны.



Слова замглавы Шевцова о том, что Москва и Бишкек взаимно заинтересованы в силе и развитии друг друга, наглядно подтверждаются успехами сотрудничества между двумя сторонами, заявил "Известиям" доктор политических наук, заведующий отделом Ближнего и Постсоветского Востока ИНИОН РАН Владимир Аватков.



- Так, на прошлой неделе было подписано соглашение о поставках Киргизией лифтов в Россию. По договору между лифтостроительным заводом Sky Elevators и компанией "Технопарк Торгмаш" среднеазиатская страна поставит в Россию 50 лифтов в 2024 году, а через год - еще 75, - отметил эксперт.



К тому же российско-киргизский фонд сотрудничества инвестирует $1 млн в кондитерскую фабрику в Бишкеке, которая планирует потратить средства на модернизацию и расширение производства, чтобы удовлетворить растущий спрос в России, добавил политолог.



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Партнерство России и Киргизии: примеры сотрудничества



Партнерские отношения между странами отметил в разговоре с "Известиями" и младший научный сотрудник отдела Ближнего и Постсоветского Востока ИНИОН РАН Разиль Гузаеров.



- Российско-киргизское взаимодействие демонстрирует положительную динамику. В первую очередь это обусловлено прагматичной политикой Бишкека в свете последних событий и желанием страны расширять взаимодействие с Москвой, - отметил эксперт.



В ходе визита в Киргизию 12 октября 2023 года президент РФ Владимир Путин особо подчеркнул, что Москва - ключевой экономический партнер Бишкека, а товарооборот стран продолжает расти. В первом полугодии 2023 года он увеличился на 17,9%, а в 2022 году вырос на 37%.



Киргизский лидер Садыр Жапаров, в свою очередь, отметил, что развитие торгово-экономических отношений и инвестиционного сотрудничества с Россией играет для страны важнейшую роль.



Оба государства демонстрируют настрой на углубление экономических связей, подчеркнул эксперт ИНИОН РАН Разиль Гузаеров.



- Яркими примерами такого сотрудничества стали проведение в рамках ПМЭФ-2023 площадки бизнес-диалога "Россия – Кыргызстан", совместный запуск Россией, Киргизией, Узбекистаном и Казахстаном мультимодального Южного транспортного коридора, планы российско-киргизского фонда сотрудничества инвестировать $1 млн в кондитерскую фабрику в Бишкеке, - пояснил специалист.



Аналитик добавил, что между странами также действует программа экономического сотрудничества до 2027 года, что лишь доказывает желание сторон к развитию взаимодействия.



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- Важно отметить, что развитие отношений идет и в социальной сфере. В Киргизии будет открыто девять русскоязычных общеобразовательных школ, которые будут вести обучение по российским стандартам. Уже 1 сентября 2023 года Владимир Путин и Садыр Жапаров приняли участие в церемонии закладки трех российско-киргизских школ, - подчеркнул Гузаеров.



Эксперт уверен, что государства нацелены на развитие взаимовыгодных отношений в разных областях. Москва и Бишкек демонстрируют взаимное желание к углублению сотрудничества.



- Для России важно, чтобы Киргизия сохраняла преемственность в выбранном внешнеполитическом курсе и оставалась надежным партнером в регионе. Именно подобное взаимодействие стран показывает, что оно идет в пользу двусторонних отношений и активно углубляет их, - резюмировал политолог.