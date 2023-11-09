Война на Ближнем Востоке: израильтяне могут не опасаться нефтяного эмбарго, - Д.Нефедов

15:26 09.11.2023

09.11.2023 | ДМИТРИЙ НЕФЕДОВ



Война на Ближнем Востоке: израильтяне могут не опасаться нефтяного эмбарго



Черное золото поступает на нужды ЦАХАЛ со всего света



Продолжающиеся военные действия в Газе ведут к постепенной политико-дипломатической изоляции Израиля в арабском мире и за его пределами. Впрочем, по большей части дело ограничивается громкими фразами, едва ли так уж ограничивающими еврейскому государству свободу действий по "окончательному решению палестинского вопроса путем" перемещения более чем 2-миллионного населения Газы на Синайский полуостров, в иракскую провинцию Анбар или куда-нибудь еще.



Так, парламент Алжира принял решение предоставить президенту Абдельмаджиду Теббуну объявить войну Израилю. Накануне об отзыве своего посла из Тель-Авива объявил Бахрейн (один из участников "Соглашений Авраама" 2020 года), ранее на фоне непрекращающихся массовых протестов местного палестинского населения это сделала Иордания. "Ввиду непрекращающейся гуманитарной трагедии в секторе Газа, вызванной продолжающимися атаками Израиля на мирное население, и отказом Израиля от призывов к прекращению огня и беспрепятственному поступлению гуманитарной помощи, принято решение отозвать нашего посла в Тель-Авиве Шакира Озкана Торунлара в Анкару для консультаций", – говорится в заявлении МИД Турции от 4 ноября. Ранее дипломатические отношения с Израилем разорвали Боливия, Чили и Колумбия, обвинив Тель-Авив в "нарушении гуманитарного права".



Раздаются и призывы к более действенным шагам, наподобие введения эмбарго на поставки Израилю энергоносителей, как это предложил на совещании 18 октября глав внешнеполитических ведомств государств-участников "Организации Исламского сотрудничества" (ОИС) в Джидде министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан. Однако ни в ОПЕК, ни в Совете сотрудничества арабских стран Персидского залива (ССАГПЗ) эта инициатива отклика не нашла. Никаких немедленных действий или экстренных встреч "в свете комментариев Ирана" не планируется, сообщили представители центрального офиса ОПЕК, добавив: "Мы не политическая организация". Не поддержал призыв своего иранского коллеги и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, подчеркнув необходимость решения палестино-израильского конфликта на основе сосуществования двух государств и подтвердив готовность своей страны "взять на себя ответственность и быть гарантом" в потенциальном мирном соглашении. Даже после инцидента Mavi Marmara в 2010 году, когда турецко-израильские отношения упали до минимума, Эрдоган не закрыл для Израиля поставки по трубопроводу Баку – Тбилиси – Джейхан (40 % потребностей страны в нефти), демонстрируя явный приоритет прагматических интересов над популистской риторикой.



"Геополитическая обстановка изменилась по сравнению с той, что была 50 лет назад", когда ответом на очередную эскалацию военных действий на Ближнем Востоке стало эмбарго западным союзникам Израиля, отмечают источники REUTERS в кулуарах арабских организаций. "Совет работает как ясный и честный партнер международного сообщества, как экспортер нефти, и мы ни в коем случае не можем использовать это как оружие", – заверяет генсек ССАГПЗ Джасем аль-Будайви. По данным S&P Global Commodity Insights, в 2022 г. основными поставщиками нефти в Израиль были тесно связанный с Турцией Курдский автономный регион Ирака (Эрбиль), Азербайджан и Казахстан, в меньших объемах – Нигерия, Габон и Бразилия. В январе-октябре текущего года Израиль получал нефть в основном из Турции, отчасти из России и Габона (поставки из Турции – это сырье из Иракского Курдистана и из контролируемых протурецкими боевиками районов Северной Сирии). Общий объем импорта сырой нефти за этот период составлял около 300 тыс. барр. в сутки, нефтепродуктов – до 50 тыс. барр. в сутки. Из упомянутых стран в ОИС входят Азербайджан, Казахстан, Ирак, Турция, Нигерия и Габон, а также все страны-члены ССАГПЗ.



Но имеются и другие данные об израильском импорте нефти в 2022 г., согласно которым происхождение более половины ее неизвестно: соответствующие данные засекречены. Но все же можно сделать вывод, что из идентифицированных поставщиков на первом месте Азербайджан (1,7 млрд. долл.), на втором месте – Бразилия, отгрузившая сырья на 1,1 млрд. долл., на третьем – Казахстан (777 млн. долл.). Далее с небольшим отрывом следуют ОАЭ (до 645 млн. долл.), а потом Нигерия (более 200 млн. долл.), однако в совокупности удалось установить происхождение поставок на 4,4 млрд. долл. Источником сырья, происхождение которого не было идентифицировано, по мнению опрошенных РИА "Новости" аналитиков, отчасти могут быть африканские страны, например Ангола и тот же Габон. Мы же добавим к этому перечню Иракский Курдистан, нефтяные поля северной Сирии, бывшей Ливийской Джамахирии, Южного Судана, обложенной санкциями Мьянмы, частично Восточного Тимора, из Папуа-Новой Гвинеи, Венесуэлы, ДР Конго, Чада, Тринидада и Тобаго. Кроме того, по мировому рынку гуляет немало "обезличенной" нефти, которую многочисленные посредники всегда готовы продать кому угодно, отмечает приглашенный преподаватель департамента зарубежного регионоведения НИУ ВШЭ Мурад Садыгзаде, полагающий, что серьезных поводов для беспокойства у Израиля нет.



С этим выводом можно в полной мере согласиться: обратим внимание на немалую долю ОАЭ в обеспечении Израиля черным золотом, в том числе в виде товарной оплаты налаженного с начала 2020-х гг. транзита эмиратской нефти по трансизраильскому нефтепроводу от Эйлата к Ашкелону на побережье Средиземного моря. Именно в Эйлат, который периодически пытаются атаковать йеменские хуситы, переместился основной пункт приема поступающей в Израиль нефти из Ашкелона, периодически попадающего под прицел боевиков ХАМАС. В связи с ростом поставок нефти в Израиль эту в 1990-х годах линию Эйлат – Ашкелон, способную работать и в реверсном режиме, продлили до нефтеперерабатывающего завода в Ашдоде, построенного после захвата Израилем в 1949-1950 гг. северного района Газы, позже – и до НПЗ в Хайфе, куда до последнего времени поступало и "курдское" сырье. Палестинские власти безрезультатно предлагали Тель-Авиву сделать ответвление от нефтепродуктопровода Ашдод – Ашкелон – Эйлат из Беер-Шевы в Газу протяженностью всего лишь в 50 км.



Судя по отрицательной реакции арабских монархий на вышеупомянутую инициативу главы иранской дипломатии, израильско-эмиратским взаимосвязям также ничего не угрожает. К слову, энергетикой традиционные связи подписантов "Соглашений Авраама" с Израилем не ограничиваются, в полной мере затрагивая и сферу военно-технического сотрудничества. Едва ли случайно на 2022 год пришелся беспрецедентный всплеск израильского военного экспорта (12,5 млрд. долл.). Государства Ближнего Востока и Северной Африки (ОАЭ, Бахрейн, Марокко…) заняли третье место в макрорегиональном списке импортеров продукции израильского ВПК после государств Азиатско-Тихоокеанского региона и Европы.



На 11 ноября в Эр-Рияде намечено экстренное заседание Совета Лиги арабских государств на высшем уровне. Можно предположить, что если к этому времени израильская военная операция в Газе не прекратится, то последует очередная серия громогласных заявлений, призванных успокоить взбудораженную мусульманскую "улицу", но не более того. Что касается практических действий, то даже если они в какой-то части и последуют, то будут иметь по большей части символический характер, особенно на фоне неоднократных заявлений американских официальных лиц о готовности полностью удовлетворить потребности своего ближневосточного союзника в энергоресурсах.