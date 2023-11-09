 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 09.11.2023
15:26  Война на Ближнем Востоке: израильтяне могут не опасаться нефтяного эмбарго, - Д.Нефедов
15:24  Пошли на сближение: Москва и Бишкек наращивают сотрудничество, - К.Логинова
15:22  Дилеры автобрендов из Китая стали лидерами рынка России
15:20  В России арестованы счета армянского поставщика Utair по иску о неполученных двигателях
15:18  Путин и Токаев подписали очередную филькину грамотку - "трехлетний план действий между Россией и Казахстаном"
15:13  Начался массовый исход мигрантов из России
14:55  Бои в Газе: Палестинские бойцы открывают второй фронт против израильтян, - СП

14:42  За деньги – нет: как много СМИ закроются в Казахстане из-за новых запретов?
11:25  В Европу вернулась Хрустальная ночь: политики благославляют погромы, - СП
09:58  54-я бригада БандерАрмии массово сдается в плен под Купянском
09:54  Бардак. Что происходит в системе государственной поддержки казахстанского предпринимательства? - Е.Косенко
09:37  ФИДЕ решила провести чемпионат мира по быстрым шахматам-2023 в Самарканде
09:23  В крапинку... В Казахстане не могут остановить эпидемию кори
09:20  "Неизвестные" ракеты с утра падают на базы США в Сирии - Аль-Харир и Эль-Омар
09:17  Мишки - домой! Китай забрал всех панд из зоопарков США
09:16  Россия 16 лет давала Западу шанс одуматься, - Тимофей Бордачев
08:30  Тегеран уговаривает арабский мир надавить на Израиль, - Игорь Субботин
08:18  Тотальная мобилизация на Украине: когда хата уже не с краю, - А.Белов
08:13  "Казатомпром" заключил мощный контракт с Китаем
08:08  Дэвид Хендриксон: Почему мы разрешаем израильско-украинскому хвосту вилять американской собакой?
07:55  Россия и Китай скоординировали свои стратегии на Ближнем Востоке, - Тисако Масуо
07:46  Путин прилетел в Казахстан. В рамках визита пройдут...
07:28  Пентагон подвердил, что йеменские хуситы сбили БПЛА MQ-9 Reaper
01:35  СССР- 2: перспективы стратегии, - Андрей Школьников
01:28  Начался снос незаконных построек на территории дендропарка в Ташкентской области (видео)
01:25  Строительный рынок Китая погружается в глубокий кризис
01:23  Новая волна: насколько опасен видоизмененный гонконгский грипп
01:19  Зеленский или Залужный? США поощряют грызню бандеровских вождей, - Washington Post
01:08  Мигрантов в РФ будут приучать к традиционным ценностям, - НГ
00:58  Израильский ЦАХАЛ сгинет в тоннелях Газы? - Константин Ольшанский
00:55  Данияр Ашимбаев: Советская национальная политика, по сути, создала те нации, которые получили государственность после распада СССР
00:52  Как "соросята" довели Латвию до гей-браков, - Ст.Лещенко
00:47  Каракалпаки: основы идентичности, - Заринэ Джандосова
00:42  От Дуная до Алтая: каковы перспективы общетюркской патентной организации, - А.Губенко
00:13  Англосаксы теряют власть над миром, - В.Прохватилов
00:12  Ближний Восток: одиночество Палестины и громкие слова, - В.Бурт
00:10  Таджикистан и Кыргызстан согласовали еще 17,98 км государственной границы
00:09  Последний самурай. Экс-глава УзбМИД А.Камилов получил от Императора "Орден Восходящего солнца на большой ленте"
Среда, 08.11.2023
19:51  Тимур Бекмамбетов анонсировал компьютерную игру о Ходже Насреддине
17:46  Президент Ш.Мирзиеев проводит 16-й саммит ОЭС в Ташкенте
16:39  Вышли новые 10 томов о лучших произведениях искусства Узбекистана в музеях мира
16:36  Новых вице-министров назначили в Минкультуры Казахстана
16:35  Казахстан и Турция подписали план военного сотрудничества на 2024 год
16:33  Германия: кадровое наследие рейха и национал-глобализм, - А.Белов
16:32  Жена Эрдогана раскритиковала Израиль за "попытку стереть с лица земли нацию"
16:30  Развязка авдеевской катастрофы: паника в радиоперехватах не вошла в сводку СВО
16:25  Контроля нет. Байден утратил рычаги влияния на Украину и Израиль, - Дэвид Сангер
13:32  Пока Путин "перекрестно" выступает про Казахстан, укр-ракеты безнаказанно сносят Донецк
12:59  Полковник Ержан Ибраев назначен командующим РГК "Астана" КазАрмии
11:31  Израиль надо душить топливным эмбарго, - Мехмет Али Гюллер
11:26  Как гитлеровцы и бандеровцы решили "еврейский вопрос" в Ровно (история)
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Война на Ближнем Востоке: израильтяне могут не опасаться нефтяного эмбарго, - Д.НефедовВойна на Ближнем Востоке: израильтяне могут не опасаться нефтяного эмбарго, - Д.Нефедов
15:26 09.11.2023

09.11.2023 | ДМИТРИЙ НЕФЕДОВ

Война на Ближнем Востоке: израильтяне могут не опасаться нефтяного эмбарго

Черное золото поступает на нужды ЦАХАЛ со всего света

Продолжающиеся военные действия в Газе ведут к постепенной политико-дипломатической изоляции Израиля в арабском мире и за его пределами. Впрочем, по большей части дело ограничивается громкими фразами, едва ли так уж ограничивающими еврейскому государству свободу действий по "окончательному решению палестинского вопроса путем" перемещения более чем 2-миллионного населения Газы на Синайский полуостров, в иракскую провинцию Анбар или куда-нибудь еще.

Так, парламент Алжира принял решение предоставить президенту Абдельмаджиду Теббуну объявить войну Израилю. Накануне об отзыве своего посла из Тель-Авива объявил Бахрейн (один из участников "Соглашений Авраама" 2020 года), ранее на фоне непрекращающихся массовых протестов местного палестинского населения это сделала Иордания. "Ввиду непрекращающейся гуманитарной трагедии в секторе Газа, вызванной продолжающимися атаками Израиля на мирное население, и отказом Израиля от призывов к прекращению огня и беспрепятственному поступлению гуманитарной помощи, принято решение отозвать нашего посла в Тель-Авиве Шакира Озкана Торунлара в Анкару для консультаций", – говорится в заявлении МИД Турции от 4 ноября. Ранее дипломатические отношения с Израилем разорвали Боливия, Чили и Колумбия, обвинив Тель-Авив в "нарушении гуманитарного права".

Раздаются и призывы к более действенным шагам, наподобие введения эмбарго на поставки Израилю энергоносителей, как это предложил на совещании 18 октября глав внешнеполитических ведомств государств-участников "Организации Исламского сотрудничества" (ОИС) в Джидде министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан. Однако ни в ОПЕК, ни в Совете сотрудничества арабских стран Персидского залива (ССАГПЗ) эта инициатива отклика не нашла. Никаких немедленных действий или экстренных встреч "в свете комментариев Ирана" не планируется, сообщили представители центрального офиса ОПЕК, добавив: "Мы не политическая организация". Не поддержал призыв своего иранского коллеги и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, подчеркнув необходимость решения палестино-израильского конфликта на основе сосуществования двух государств и подтвердив готовность своей страны "взять на себя ответственность и быть гарантом" в потенциальном мирном соглашении. Даже после инцидента Mavi Marmara в 2010 году, когда турецко-израильские отношения упали до минимума, Эрдоган не закрыл для Израиля поставки по трубопроводу Баку – Тбилиси – Джейхан (40 % потребностей страны в нефти), демонстрируя явный приоритет прагматических интересов над популистской риторикой.

"Геополитическая обстановка изменилась по сравнению с той, что была 50 лет назад", когда ответом на очередную эскалацию военных действий на Ближнем Востоке стало эмбарго западным союзникам Израиля, отмечают источники REUTERS в кулуарах арабских организаций. "Совет работает как ясный и честный партнер международного сообщества, как экспортер нефти, и мы ни в коем случае не можем использовать это как оружие", – заверяет генсек ССАГПЗ Джасем аль-Будайви. По данным S&P Global Commodity Insights, в 2022 г. основными поставщиками нефти в Израиль были тесно связанный с Турцией Курдский автономный регион Ирака (Эрбиль), Азербайджан и Казахстан, в меньших объемах – Нигерия, Габон и Бразилия. В январе-октябре текущего года Израиль получал нефть в основном из Турции, отчасти из России и Габона (поставки из Турции – это сырье из Иракского Курдистана и из контролируемых протурецкими боевиками районов Северной Сирии). Общий объем импорта сырой нефти за этот период составлял около 300 тыс. барр. в сутки, нефтепродуктов – до 50 тыс. барр. в сутки. Из упомянутых стран в ОИС входят Азербайджан, Казахстан, Ирак, Турция, Нигерия и Габон, а также все страны-члены ССАГПЗ.

Но имеются и другие данные об израильском импорте нефти в 2022 г., согласно которым происхождение более половины ее неизвестно: соответствующие данные засекречены. Но все же можно сделать вывод, что из идентифицированных поставщиков на первом месте Азербайджан (1,7 млрд. долл.), на втором месте – Бразилия, отгрузившая сырья на 1,1 млрд. долл., на третьем – Казахстан (777 млн. долл.). Далее с небольшим отрывом следуют ОАЭ (до 645 млн. долл.), а потом Нигерия (более 200 млн. долл.), однако в совокупности удалось установить происхождение поставок на 4,4 млрд. долл. Источником сырья, происхождение которого не было идентифицировано, по мнению опрошенных РИА "Новости" аналитиков, отчасти могут быть африканские страны, например Ангола и тот же Габон. Мы же добавим к этому перечню Иракский Курдистан, нефтяные поля северной Сирии, бывшей Ливийской Джамахирии, Южного Судана, обложенной санкциями Мьянмы, частично Восточного Тимора, из Папуа-Новой Гвинеи, Венесуэлы, ДР Конго, Чада, Тринидада и Тобаго. Кроме того, по мировому рынку гуляет немало "обезличенной" нефти, которую многочисленные посредники всегда готовы продать кому угодно, отмечает приглашенный преподаватель департамента зарубежного регионоведения НИУ ВШЭ Мурад Садыгзаде, полагающий, что серьезных поводов для беспокойства у Израиля нет.

С этим выводом можно в полной мере согласиться: обратим внимание на немалую долю ОАЭ в обеспечении Израиля черным золотом, в том числе в виде товарной оплаты налаженного с начала 2020-х гг. транзита эмиратской нефти по трансизраильскому нефтепроводу от Эйлата к Ашкелону на побережье Средиземного моря. Именно в Эйлат, который периодически пытаются атаковать йеменские хуситы, переместился основной пункт приема поступающей в Израиль нефти из Ашкелона, периодически попадающего под прицел боевиков ХАМАС. В связи с ростом поставок нефти в Израиль эту в 1990-х годах линию Эйлат – Ашкелон, способную работать и в реверсном режиме, продлили до нефтеперерабатывающего завода в Ашдоде, построенного после захвата Израилем в 1949-1950 гг. северного района Газы, позже – и до НПЗ в Хайфе, куда до последнего времени поступало и "курдское" сырье. Палестинские власти безрезультатно предлагали Тель-Авиву сделать ответвление от нефтепродуктопровода Ашдод – Ашкелон – Эйлат из Беер-Шевы в Газу протяженностью всего лишь в 50 км.

Судя по отрицательной реакции арабских монархий на вышеупомянутую инициативу главы иранской дипломатии, израильско-эмиратским взаимосвязям также ничего не угрожает. К слову, энергетикой традиционные связи подписантов "Соглашений Авраама" с Израилем не ограничиваются, в полной мере затрагивая и сферу военно-технического сотрудничества. Едва ли случайно на 2022 год пришелся беспрецедентный всплеск израильского военного экспорта (12,5 млрд. долл.). Государства Ближнего Востока и Северной Африки (ОАЭ, Бахрейн, Марокко…) заняли третье место в макрорегиональном списке импортеров продукции израильского ВПК после государств Азиатско-Тихоокеанского региона и Европы.

На 11 ноября в Эр-Рияде намечено экстренное заседание Совета Лиги арабских государств на высшем уровне. Можно предположить, что если к этому времени израильская военная операция в Газе не прекратится, то последует очередная серия громогласных заявлений, призванных успокоить взбудораженную мусульманскую "улицу", но не более того. Что касается практических действий, то даже если они в какой-то части и последуют, то будут иметь по большей части символический характер, особенно на фоне неоднократных заявлений американских официальных лиц о готовности полностью удовлетворить потребности своего ближневосточного союзника в энергоресурсах.

Источник - Фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1699532760


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Мажилис принял во втором чтении закон по продвижению экспорта несырьевых товаров
- В Казахстане ускорят внедрение 5G и подключат 2000 сельских школ к скоростному интернету Starlink
- Ерлан Карин выступил на Генеральной конференции ЮНЕСКО
- Что происходит в системе государственной поддержки казахстанского предпринимательства?
- Данияр Ашимбаев: Токаеву важен Казахстан, а не интересы других стран
- В Казахстане разрабатываются новые меры поддержки молодежи
- О декриминализации ответственности предпринимателей за экономические нарушения
- Гизат Нурдаулетов принял участие в XI встрече секретарей советов безопасности государств – участников СНГ
- Правительственные поправки по социальным выплатам гражданам, занятым во вредных производствах, представлены в Мажилисе
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  