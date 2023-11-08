Путин назвал Казахстан наиболее близким союзником России

19:05 09.11.2023

Россия считает Казахстан не просто союзником, а наиболее близким союзником. Об этом 9 ноября заявил президент РФ Владимир Путин, находящийся с визитом в Астане.



"Мы говорим о том, что Россия и Казахстан являются союзниками. Хотел бы подчеркнуть, что, во всяком случае, мы так в России на это смотрим, мы не просто союзники, мы наиболее близкие союзники", - сказал Путин.



