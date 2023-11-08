ЗРК С-400 стали орудием предвыборной борьбы в Индии, - Владимир Скосырев

00:03 10.11.2023

8.11.2023



Военные маневры близ границы с Китаем поднимают престиж премьер-министра Моди

Владимир Скосырев



Женщины Индии относятся к процедуре голосования как к почетной обязанности.

В Индии проходит голосование в законодательные собрания двух штатов; до конца года процедура повторится еще в трех регионах. Итоги волеизъявления покажут настроение избирателей перед парламентскими выборами 2024 года, на которых партии Бхаратия Джаната парти (БДП) премьер-министра Нарендры Моди противостоит альянс оппозиции, где главную роль играет Индийский национальный конгресс (ИНК), долго стоявший у власти после провозглашения независимости страны. Хотя, согласно опросам, Моди сохраняет популярность, его партии не гарантирован успех в штатах. В этом плане, считает эксперт, на руку правительству могут сыграть военные маневры, демонстрирующие, что Дели готов дать отпор Китаю в районе спорной границы.

Первыми в борьбу за поддержку избирателей вступили политики в штатах Чаттисгарх (в центре страны) и Мизорам (северо-восток). Позднее голосование пройдет в штатах Мадхья-Прадеш, Раджастан и Теленгана. Голоса во всех пяти штатах будут подсчитаны 3 декабря и тогда же будут объявлены результаты. Картина схватки на периферии пестрая. ИНК принадлежит власть в двух штатах, а националистическая БДП премьера Моди управляет одним штатом, а другим – с помощью союзника. Штатом Теленгана на юге руководит региональная партия.



Как передает Reuters, ИНК возглавил коалицию из 28 региональных партий. Лидер ИНК Рахул Ганди, внук премьера Индиры Ганди, при которой был заключен советско-индийский договор о мире, дружбе и сотрудничестве, настойчиво работал над тем, чтобы возродить свою партию, потерпевшую тяжелое поражение на выборах 2019 года. Он, как и Моди, совершал поездки по пяти штатам, участвовал в предвыборных митингах. Но опросы говорят о том, что Моди после десятилетия, когда возглавлял правительство, остается популярным и, вероятно, добьется третьего срока на посту премьера. К тому же в оппозиционном альянсе перед выборами усилились распри, которыми может воспользоваться БДП.



Раман Сингх, один из лидеров БДП, весьма откровенно разъяснил, какой тактики она придерживается. Правительство только что решило продлить программу бесплатной раздачи пищевого зерна, и это позволит завоевать больше голосов. Тем не менее опросы общественного мнения свидетельствуют о том, что баталии в штатах Центральной Индии будут жесткими, их итог рано предсказывать.



В беседе с "НГ" Сергей Величкин, доцент Дипломатической академии МИД РФ, отметил: "В период руководства Моди не возникло событий, способных сильно повлиять на электорат. В 2019 году на результат голосования влияли внешнеполитические факторы, обострение споров с Пакистаном, а также благоприятные итоги экономической и социальной политики. А теперь больше работают элементы расклада сил на местах, в штатах. Поэтому, думается, победить с таким крупным перевесом, как в 2019 году, Моди вряд ли удастся".



Было ли это совпадением по времени или нет, но факт состоит в том, что индийские вооруженные силы на днях провели учения в северо-восточной части страны, то есть там, где идет территориальный спор с Китаем. В них участвовали сухопутные войска, ВВС, были задействованы и российские зенитно-ракетные комплексы С-400. Их в Индию поставляют на основе контракта с 2021 года. Как передало издание India Today, привлечены к маневрам были истребители СУ-30, которые индийцы выпускают у себя на основе договоренности с Россией, а также французские истребители Rafale и индийские Tejas.



До сих пор в Индию были доставлены три дивизиона ЗРК С-400. Индийцы назвали их "Сударшан" – так именовалось оружие, которым владел бог Кришна. Учение проводило восточное командование ВВС, в сферу ответственности которого входит территория 12 штатов, включая 7 штатов северо-востока. Старшие чиновники Министерства обороны рассказали, что маневры ставили целью показать оборонительные и наступательные возможности Индии в ответ на возможную угрозу. Необходимо было также улучшить взаимодействие ВВС и сухопутных войск.



В разговоре с "НГ" Алексей Куприянов, руководитель Центра Индоокеанского региона ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН, сказал: "Это была очередная демонстрация силы на границе. Не было оснований проводить ее именно сейчас. Нужно было показать, что Индия готова защищать свои рубежи в случае конфликта с Китаем. Это хорошее пополнение в копилку правящей партии на фоне выборной кампании".