Тихий океан утихомиривает Китай и США, - Н.Портякова

00:05 10.11.2023 Страны региона устали от противостояния двух держав, но будут использовать его в своих интересах

На Островах Кука, что расположились на полпути между Гавайями и Новой Зеландией, завершается ежегодный Форум тихоокеанских островов - главное политическое событие года в этом отдаленном уголке мира. Ключевым вызовом, требующим неотложных мер, была объявлена борьба с изменением климата. Но не менее важной задачей, на которую лидеры небольших островных государств непрозрачно намекали заранее, стало максимальное дистанцирование от геополитического соперничества между США и Китаем, которые в последнее время активизировали борьбу за влияние в регионе.



Островное мышление

В общей сложности на завершающийся 10 ноября 52-й ежегодный Форум тихоокеанских островов (PIF), объединяющий Австралию, Новую Зеландию, 14 небольших островных государств региона и 2 французские заморские территории (Французскую Полинезию и Новую Каледонию), съехались порядка 500 делегатов. Столь представительное число участников было обусловлено тем, что, в отличие от прошлогоднего саммита на Фиджи, на нынешнее мероприятие на острове Раротонга решили позвать и представителей 21 страны-партнера PIF. В их число входят, в частности, США, Китай, Великобритания и Германия.



Более того, впервые за всю историю форума, созданного еще в 1971 году, его посетил и высокопоставленный чиновник ООН - председатель Генассамблеи Деннис Фрэнсис.



Все это несколько сгладило неприятный осадок от неприезда на PIF лидеров сразу четырех стран-членов. Правда, у каждого нашлись на то уважительные причины. Будущий премьер Новой Зеландии Кристофер Лаксон остался на родине из-за коалиционных переговоров по формированию правительства, глава правительства Соломоновых Островов Манассе Согаваре сослался на занятость работой по подготовке к Тихоокеанским играм в конце ноября, а его коллеге из Вануату Шарлоту Салвайю приехать на Острова Кука помешал обрушившийся на его родину циклон "Лола". Между тем премьер Папуа-Новой Гвинеи Джеймс Марапе, долго не пояснявший, почему на форум едет не он, а его заместитель, сообщил в понедельник, что будет занят подготовкой бюджета страны и переговорами о возобновлении работы крупнейшего в стране золотого рудника.



Организаторы мероприятия поставили весьма амбициозные задачи: обсудить финансирование борьбы с изменением климата, безопасность, безвизовый режим с Новой Зеландией и Австралией, региональное экономическое развитие и возможный мораторий на добычу полезных ископаемых на морском дне. Однако была и еще одна негласная, но крайне важная задача - не дать американо-китайскому соперничеству осложнить региону решение более насущных для него проблем.



"Пришло время Тихоокеанскому региону занять достойное место на глобальной арене и принести пользу тихоокеанским народам",- заявил премьер-министр Островов Кука и председатель форума Марк Браун.



Он особо подчеркнул, что в центре внимания будут тихоокеанские страны, а не глобальные сверхдержавы.



"Когда Хиллари (Клинтон.- "Ъ") перевела все внимание на себя, весь кислород, который мы генерировали как Тихоокеанский регион, был высосан США",- напомнил господин Браун про визит на форум 2012 года тогдашнего американского госсекретаря. Таким образом, политик давал понять: впредь его коллеги не должны позволять внерегиональным игрокам оттягивать внимание от того, что важно и нужно именно самому региону. Отчасти такой подход нашел отражение уже в самом лозунге форума - "Наши голоса, наш выбор, наш тихоокеанский путь".



Одной из главных проблем для всех островов южной части Тихого океана давно считается изменение климата, в котором, по дружному мнению лидеров стран региона, виноваты другие.



На долю тихоокеанских государств приходится менее 0,03% мировых выбросов углекислого газа, но они непропорционально сильнее страдают от последствий повышения температуры, эрозии береговой линии, повышения уровня моря и усиления штормов, напомнил журналистам на этой неделе Марк Браун.



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На устранении этой самой большой угрозы региону и должен быть сосредоточен форум, вторил ему президент Палау Суранхель Уиппс-младший, выразив надежду, что США и Китай также сконцентрируют свое внимание на этой теме. "Потому что именно поэтому мы здесь. И никакой другой причины",- подчеркнул он в интервью Bloomberg.



Впрочем, боясь стать разменными монетами в геополитической борьбе США и Китая, тихоокеанские страны не смогли предотвратить конфликт внутри собственного объединения. Пожалуй, самой громкой новостью с нынешнего мероприятия стал демонстративный уход с заседания президента Науру Дэвида Аданга и всей науруанской делегации - в знак протеста против сомнений, высказанных премьером Самоа Фиаме Наоми Матаафой относительно избрания следующим генсеком PIF экс-главы Науру Барона Ваки. Его кандидатура на этот пост была согласована еще в начале года, но с тех пор такой выбор не раз критиковался многими из-за послужного списка господина Ваки во время пребывания у власти, включавшего увольнение судей, предполагаемые взятки и введение жестких ограничений для СМИ.



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Президент Науру Дэвид Аданга

Президент Науру Дэвид Аданга



Фото: Pacific Islands Forum



Президент Науру Дэвид Аданга



Фото: Pacific Islands Forum



Благодаря этому скандалу китайско-американское соперничество за острова Тихого океана, проявлений которого так опасались, отошло в тень и как минимум выпало в эти дни из публичного пространства. Но точно не сошло на нет в принципе.



Кто кого перетянет

Долгие годы регион южной части Тихого океана считался негласной вотчиной Австралии. Последовательное проникновение туда Китая тайной не было, но до по поры до времени в Канберре и Вашингтоне следили за его экономической экспансией в регионе пусть и с некоторыми опасениями, но точно без паники.



Ситуация изменилась весной 2022 года. Соломоновы Острова, которые еще в 2019 году отказались от дипломатического признания Тайбэя ради взаимодействия с Пекином, подписали с Китаем соглашение о безопасности. Делать документ достоянием общественности стороны не стали, однако, согласно утечкам, военные корабли КНР получили право базироваться на островах, расположенных всего в 2 тыс. км от берегов Австралии. Это моментально зародило страхи, что в Тихом океане вот-вот появится китайская военная база (хотя и КНР, и Соломоновы Острова такие планы отвергали).



Ощущение того, что Австралия и их главный союзник США проспали "китайскую угрозу", заставило обе страны стремительно нарастить усилия по возвращению стран региона в свою орбиту.



В прошлом году Вашингтон провел первый в истории американо-тихоокеанский саммит, по итогам которого США анонсировали выделение $810 млн в виде помощи своим новым союзникам в течение следующего десятилетия. Примерно тогда же миру явили и первую Индо-Тихоокеанскую стратегию США - план оказания помощи малочисленным островным странам Тихого океана в борьбе с изменениями климата, в сфере морской безопасности и защите региона от чрезмерного вылова рыбы, где в том числе было прописано, что "перед Индо-Тихоокеанским регионом стоят все большие вызовы, в особенности со стороны КНР".



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Кроме того, к борьбе за влияние в Тихом океане были привлечены и такие союзники Штатов, как Австралия, Япония, Новая Зеландия и Великобритания. В прошлом году эти страны создали группу "Партнеры в голубом Тихом океане" для координации своей деятельности в регионе.



Наконец, за последний год Вашингтон успел открыть два своих посольства на Соломоновых Островах и Тонге, пообещав учредить вскоре еще одну дипмиссию в Вануату и отправить региональную миссию USAID на Фиджи.



Впрочем, финансовая щедрость и благосклонное внимание Вашингтона к небольшим островным государствам не конвертировались в их безоговорочную поддержку США против Китая, а скорее лишь еще больше способствовали поляризации региона.



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Это ярко продемонстрировал и недавний случай на Генассамблее ООН. 18 октября на голосование там было вынесено два противоположных заявления: одно, инициированное Великобританией, осуждало действия Китая в области прав человека в Синьцзяне, Тибете и Гонконге, второе - выражало позицию Китая в этих регионах. И если Науру, Палау, Маршалловы Острова, Тувалу и Фиджи проголосовали за первое заявление (хотя позднее последняя из этих стран пошла на попятную и отозвала свой голос), то такие тихоокеанские страны, как Кирибати, Папуа-Новая Гвинея, Соломоновы Острова и Вануату поддержали второй, прокитайский документ. Еще три страны региона - Федеративные Штаты Микронезии, Самоа и Тонга - предпочли вообще манкировать участием в обоих голосованиях.



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Страны Тихоокеанского региона ясно дали понять, что не хотят выбирать чью-либо сторону, и неоднократно заявляли, что намерены оставаться "друзьями для всех, врагами ни для кого" и избегать милитаризации региона, напомнила "Ъ" директор Программы тихоокеанских островов Института Лоуи (Австралия) Мэг Кин. "Но соперничество в регионе будет продолжаться. Хотя обязательства "тихоокеанской семьи" означают, что в вопросах безопасности большинство из стран региона будет обращаться в первую очередь к членам Форума тихоокеанских островов. Только Соломоновы Острова имеют значительные договоренности с Китаем, но они уступают по значимости договоренностям с Австралией",- добавила эксперт.



При этом, по логике Мэг Кин, тихоокеанские островные государства используют и продолжат использовать конкуренцию крупных держав для получения максимальной помощи, инвестиций и продвижения своих торговых интересов. Это доходчиво подтвердил и генсек PIF Генри Пуна в своем выступлении на 2-м саммите США со странами Тихого океана в сентябре нынешнего года. "Если быть честным, то мы должны понимать, что стратегический интерес и внимание, которыми мы пользуемся сегодня, не будут длиться вечно. И мы должны использовать его таким образом, чтобы обеспечить устойчивые выгоды для нашего региона и наших народов на десятилетия вперед",- отметил он.



Наталия Портякова



09.11.2023, Источник - коммерсант

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